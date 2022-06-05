'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh gánh chịu 10 năm thị phi để đổi lại 'tài sản vô giá'

Việt Trinh là một trong những nữ minh tinh sáng chói của làng điện ảnh Việt. Đầu năm nay, Việt Trinh bất ngờ đăng tâm thư thông báo giải nghệ. Lý do của quyết định này theo như nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô chia sẻ" là vì con trai đang ở lứa tuổi dậy thì, cần mẹ đồng hành bảo ban nhưng công việc diễn viên, đạo diễn lại không thể có nhiều thời gian. Thông tin này ngay khi chia sẻ đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Việt Trinh thông báo giải nghệ để toàn tâm chăm sóc con trai nhỏ - Ảnh: Internet

Được biết, con trai Việt Trinh năm nay đã 13 tuổi nhưng người mẹ đơn thân vẫn luôn giấu kín diện mạo của con. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng được nữ diễn viên giấu kín và không một ai biết đến danh tính của bố đứa trẻ. Mới đây trên trang cá nhân, "Người đẹp Tây Đô" hạnh phúc chia sẻ thành tích học tập của con trai. Đồng thời, cô cũng cho biết đây chính là món quà vô giá đền đáp cho những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt 10 năm qua. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: