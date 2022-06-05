'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh gánh chịu 10 năm thị phi để đổi lại 'tài sản vô giá'

Dù là một ngôi sao lớn nhưng ít ai biết đến chuyện tình cảm đời tư của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh. Khán giả chỉ biết cô làm mẹ đơn thân và có một cậu con trai năm nay 13 tuổi.
- Sau Đại Nghĩa, Việt Trinh, Thương Tín,... đến lượt Cát Tường bị đồn qua đời
- Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao?
Việt Trinh là một trong những nữ minh tinh sáng chói của làng điện ảnh Việt. Đầu năm nay, Việt Trinh bất ngờ đăng tâm thư thông báo giải nghệ. Lý do của quyết định này theo như nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô chia sẻ" là vì con trai đang ở lứa tuổi dậy thì, cần mẹ đồng hành bảo ban nhưng công việc diễn viên, đạo diễn lại không thể có nhiều thời gian. Thông tin này ngay khi chia sẻ đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Được biết, con trai Việt Trinh năm nay đã 13 tuổi nhưng người mẹ đơn thân vẫn luôn giấu kín diện mạo của con. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng được nữ diễn viên giấu kín và không một ai biết đến danh tính của bố đứa trẻ. Mới đây trên trang cá nhân, "Người đẹp Tây Đô" hạnh phúc chia sẻ thành tích học tập của con trai. Đồng thời, cô cũng cho biết đây chính là món quà vô giá đền đáp cho những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt 10 năm qua. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ:
"Con khôn lớn, chăm ngoan học giỏi là niềm hạnh phúc của mẹ. Hơn 10 năm nay mẹ vượt qua biết bao nhiêu thị phi và đàm tiếu của người đời để hôm nay mẹ có được một tài sản vô giá này. Mẹ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và có thêm sức mạnh để bước đi tiếp. Cho dù đầy chông gai khó khăn nhưng miễn sao có con trong cuộc đời mẹ. Luôn bên cạnh mẹ là mẹ sẽ vượt qua tất cả để nuôi con lớn khôn".
Trước đó, Việt Trinh từng tâm sự xúc động về chuyện làm mẹ: "Từ năm cuối mầm non đến đầu lớp 6 của con, tôi chưa từng đi họp phụ huynh. Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn thấy cay mắt. Có việc gì của con, tôi đều hẹn lên hẹn xuống với thầy cô hoặc nhờ thầy cô trao đổi qua những người thân khác. May mắn là học lực của con trai tốt. Nếu không, tôi sẽ rất hối hận".
Được biết, hiện tại, nữ diễn viên và con đang sống tại một biệt thự lớn ở Bình Dương. Không còn hoạt động nghệ thuật, Việt Trinh chủ yếu livestream bán hàng online. Đây cũng là công việc giúp cô tiếp tục tương tác với khán giả và kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí cho 2 mẹ con.