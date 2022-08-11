Việt Trinh thời hoàng kim từng nhận cát-xê 30 cây vàng, giải nghệ tuổi U50 phải livestream bán hàng

Người đẹp được biết đến qua những bộ phim đình đám có thể kể đến như Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Vị Đắng Tình Yêu 2.... Tuy nhiên, ấn tượng nhất không thể không nhắc đến vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô năm 1996 của đạo diễn Lê Cung Bắc.

Việt Trinh được công chúng biết đến với danh xưng “nữ hoàng ảnh lịch” đình đám những năm thập niên 90. Sở hữu vẻ đẹp sắc xảo kiêu sa, người đẹp từng là hiện tượng của làng giải trí thời bấy giờ. Tên tuổi của cô được đặt ngang hàng cùng Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương…

Khi ở thời kỳ hoàng kim, Việt Trinh đi đến đâu cũng được săn đón. Cô là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao ngất ngưởng thời điểm đó, gắn liền với cuộc sống giàu sang phú quý. Được biết, nữ diễn viên từng nhận mức cát-xê 30 cây vàng cho 1 vai diễn.

Từng là diễn viên đình đám, tuy nhiên vào tháng 1/2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi showbiz để tập trung thời gian cho cậu con trai 13 tuổi đang trong độ tuổi dậy thì

“Hiện tại, con trai của Trinh đã 13 tuổi và đây là lứa tuổi dậy thì, tâm sinh lý của cháu đang thay đổi rất nhiều nên cháu rất cần mẹ bên cạnh để chia sẻ những tâm tư tình cảm.” - Việt Trinh thông báo trên trang facebook cá nhân.

Sau khi Việt Trinh bất ngờ công bố từ bỏ làng giải trí cuộc sống hiện tại của "nữ hoàng ảnh lịch" là khiến nhiều người không khỏi tò mò. Theo đó, Mỹ nhân 7X- Việt Trinh không ngại livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. "Người đẹp Tây Đô" cho biết thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Thậm chí, cô còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh làm thiện nguyện.

Việt Trinh giờ phải livestream bán hàng online kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tâm sự về cuộc sống của mình, Việt Trinh từng thổ lộ: "Tôi hài lòng với việc một ngày ăn ba bữa, ngủ một giấc thật say và gần gũi với thiên nhiên". (Ảnh: Internet)

Được biết, Việt Trinh đang cùng con trai sống tại TP.HCM ngoài ra mỹ nhân còn sở hữu một mảnh vườn ở Bình Dương rộng khoảng 3.000m2 để trồng cây trái. Cô thường xuyên cùng quý tử về đây để tận hưởng không khí trong lành, thu hoạch các loại trái cây, rau quả.