Lê Cung Bắc: Người 2 lần ‘cứu nguy’ và có công mài dũa ‘viên ngọc’ Việt Trinh khiến người đẹp mang ơn cả đời

Nói đến sự nghiệp của đạo diễn Lê Cung Bắc, không thể không nhắc đến bộ phim đình đám một thời Người đẹp Tây Đô. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi Việt Trinh lên đỉnh cao trong làng phim Việt. Ngoài ra, đa số các tác phẩm của đạo diễn Lê Cung Bắc đều có sự góp mặt của diễn viên Việt Trinh. Có thể nói, Việt Trinh như là “nàng thơ” của nam đạo diễn tài hoa này.

Sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư, lúc 1h53 sáng 13/6 đạo diễn Lê Cung Bắc đã qua đời tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.

Được biết, Việt Trinh thời còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh đã sớm lăn lộn trong showbiz, cô tham gia đóng phim để trang trải cuộc sống và tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, khi ấy vì là diễn viên vô danh nên cô chỉ được giao các vai quần chúng, nô tì, hầu gái.

Từ công việc đến đời sống bên ngoài showbiz, Việt Trinh và Lê Cung Bắc thân nhau như anh em ruột, họ thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Có thể thấy, đạo diễn Lê Cung Bắc có vị trí rất quan trọng đối với Việt Trinh, là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô và khiến cô phải mang nặng nghĩa tình.

Trong một lần tham gia bộ phim Thăng Long đệ nhất kiếm, Việt Trinh được giao đóng vai cung nữ, nhưng trong lúc dâng rượu cho vua vì không cẩn thận cô đã làm rơi vỡ bình rượu cổ. Lúc này cô bị đạo diễn và nhân viên hậu kỳ chửi mắng thậm tệ, còn bị bắt đền và đuổi việc.

Nhà vua khi ấy chính là Lê Cung Bắc (ông từng là diễn viên trước khi chuyển hướng sang làm đạo diễn), đã đứng ra đỡ lời, bênh vực Việt Trinh và giúp cô được yên. Cũng từ sự cố này, Việt Trinh lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn tài hoa.

Lê Cung Bắc có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của Việt Trinh - Ảnh: Internet

Năm 1992, Lê Cung Bắc chuyển sang làm đạo diễn và ngay từ lúc đó, anh đã nhớ đến Việt Trinh. Kể từ đó, Việt Trinh liên tục được đạo diễn Lê Cung Bắc mời vào các phim của mình.

Bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lê Cung Bắc có mặt Việt Trinh là Ta tắm ao ta, tuy không được đánh giá cao nhưng vẫn được khán giả ủng hộ. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Lê Cung Bắc tiếp tục có mặt Việt Trinh là Giọt lệ chưa khô, phim chứa đựng khá nhiều ngôn ngữ điện ảnh, nhiều góc độ khuôn hình đẹp, nhiều thủ pháp chuyển cảnh độc đáo, đưa tên tuổi Việt Trinh đi lên. Năm 1994, đạo diễn Lê Cung Bắc làm phim điện ảnh Nhịp đập trái tim và vẫn mời Việt Trinh vào vai chính. Bộ phim này giành được một giải thưởng lớn, đem lại danh tiếng cho Việt Trinh.

Đến năm 1995, với bộ phim Người đẹp Tây Đô, đạo diễn Lê Cung Bắc đã thật sự khiến cái tên Việt Trinh bùng nổ. Bộ phim này thành công vang dội, đưa Việt Trinh lên hàng ngôi sao lớn, minh tinh của cả nước và gắn liền với tên tuổi cô đến tận bây giờ. Được biết, đây là bộ phim mà đạo diễn Lê Cung Bắc được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mời về làm. Tuy Việt Trinh không được phía nhà sản xuất phim ủng hộ nhưng sau một hồi suy nghĩ, Lê Cung Bắc vẫn quyết định chọn Việt Trinh cho vai chính.

Đạo diễn Lê Cung Bắc cùng dàn diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Võ Hiệp

Nữ diễn viên từng kể lại rằng:

"Cách đây hơn 20 năm, phim Người đẹp Tây Đô casting rầm rộ, kéo dài suốt 2 tháng trời. Đến casting toàn người mẫu, hoa hậu nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nói chung, diễn viên lúc đó rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai mời tôi casting vì tôi đang bị mang tiếng mắc bệnh ngôi sao.

Tôi đã nghĩ sẽ không dính dáng đến bộ phim này rồi. Nhưng đùng một cái, vào một buổi sáng nọ trợ lý phim có gọi cho tôi nói "Trinh ơi, em rảnh không lên đài truyền hình đi. Anh Lê Cung Bắc muốn mời em vào bộ phim mới của anh ấy là Người đẹp Tây Đô".

Tôi không nghĩ sẽ được vào vai chính Phạm Cúc, nhưng vẫn lên đài ngồi. Chú Phạm Khắc nói rằng: "Sau một hồi chọn lựa, anh Lê Cung Bắc thấy con là người hợp nhất.

Nhưng đây là phim của đài truyền hình, không phải tư nhân, mà con lại đang mang tiếng ngôi sao, mắc bệnh ngôi sao, đi trễ về sớm. Anh Lê Cung Bắc đã phải xin cho con nhiều".

Đạo diễn và diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' hội ngộ sau nhiều năm - Ảnh: Internet

Đúng là lúc đó tôi mắc bệnh ngôi sao, đi trễ về sớm thật. Tôi rất cảm động khi anh Lê Cung Bắc đề xuất tôi. Tôi không nghĩ anh ấy tin tưởng tôi tới mức bảo đảm với đài truyền hình.

Tôi nghe chú Phạm Khắc nói vậy mới bật khóc, hứa với chú và anh Lê Cung Bắc là sẽ đúng giờ. Tôi cũng biết tính chất quan trọng của phim này, không thể như các phim thị trường được".

Nghe tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, nhiều đồng nghiệp và công chúng bàng hoàng, xót thương. Trong đó, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh có lẽ là người tỏ lòng đau xót lớn nhất. Trên trang cá nhân, Việt Trinh đăng ảnh chụp cùng cố đạo diễn và không nén được nỗi đau:

“Không còn nước mắt để khóc anh Bắc ơi!

Những lúc anh trên giường bệnh, khỏe một xíu là anh kêu chị điện cho em để nói chuyện và dặn dò. Em nhớ lần cuối nói chuyện với anh mấy hôm trước, anh thều thào nói: Mong anh khỏe để về nhà rồi gặp em với chị Châu Thổ để bàn một dự án phim mà anh đang muốn thực hiện.

Nhưng không kịp nữa rồi anh Bắc ơi! Nhưng anh yên tâm. Em và chị Châu Thổ sẽ cùng nhau thực hiên ước nguyện của anh.

Hơn một năm qua, anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh. Anh một lòng hướng Phật, đọc kinh mỗi ngày cho dù người rất mệt mỏi và đau.

Nay anh đã được về với Phật, Phật đã dang tay đón anh. Anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng.

Việt Trinh và Lê Cung Bắc thân như anh em ruột - Ảnh: FBNV

Anh Lê Cung Bắc: Một người anh, một người em mang ơn, một đạo diễn tài ba. Em mãi ghi tạc trong lòng. Anh không mất đi đâu hết. Hình ảnh của anh đã in đậm trong những bộ phim anh làm đạo diễn. Và là linh hồn của bộ phim NGƯỜI ĐẸP TÂY ĐÔ".