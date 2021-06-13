Việt Trinh 'khóc cạn nước mắt' tiết lộ tâm nguyện cuối cùng còn 'bỏ ngỏ' của đạo diễn Lê Cung Bắc

Sao Việt 13/06/2021 11:22

Sau hơn 1 năm điều trị tích cực căn bệnh ung thư phổi, đạo diễn Lê Cung Bắc đã đột ngột ra đi vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13/6. Diễn viên Việt Trinh cho biết, trước khi mất, ông còn ấp ủ một dự án mới.

Trong suốt thời gian chống chọi với bệnh ung thư, đạo diễn Lê Cung Bắc vô cùng mạnh mẽ và lạc quan trên giường bệnh. Không chỉ vậy, ông còn ấp ủ nhiều dự án mới để thực hiện khi sức khoẻ ổn định hơn. Nói về ước mơ dang dở của cố đạo diễn, mới đây, diễn viên Việt Trinh đã đăng tải trên trang cá nhân bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc nuối. Cô xúc động kể lại cuộc trò chuyện với cố đạo diễn vào những ngày cuối đời của ông trên giường bệnh.

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Bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối của diễn viên Việt Trinh dành cho cố đạo diễn Lê Cung Bắc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nữ diễn viên nghẹn ngào cho biết những ngày trên giường bệnh, cứ mỗi khi sức khoẻ ổn định hơn, cố đạo diễn sẽ gọi điện cho cô để trò chuyện và dặn dò. Cô tiết lộ rằng ông luôn mong ước phải mau khoẻ để thực hiện ngay một dự án phim mới cùng cô. Nữ diễn viên kể lại: "Em nhớ lần cuối nói chuyện với Anh mấy hôm trước. Anh thều thào nói: Mong anh khỏe để về nhà rồi gặp Em với chị Châu Thổ để bàn 1 dự án phim mà Anh đang muốn thực hiện."

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Đạo diễn Lê Cung Bắc chụp cùng Việt Trinh và dàn diễn viên trong Người đẹp Tây Đô - Ảnh: Internet

Việt Trinh nuối tiếc khi ông chưa kịp thực hiện thì đã đột ngột ra đi. Trong bài viết, nữ diễn viên cũng gửi lời hứa sẽ thay cố đạo diễn chăm sóc cho vợ và con của ông. Đồng thời, cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là thực hiện dự án phim mà đạo diễn Người đẹp Tây Đô đang ấp ủ. Cuối cùng, nữ viên cũng bày tỏ sự kính trọng đối với người anh đạo diễn tài ba. Dưới bài viết, nhiều khán giả cũng không kèm được xúc động, họ cũng gửi một lời chia buồn sau cùng dành cho cố đạo diễn Lê Cung Bắc.

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Khán giả cũng không khỏi xác động trước sự ra đi của cố đạo diễn - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ Việt Trinh mà loạt sao Việt cũng vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cố đạo diễn Lê Cung Bắc. Có thể thấy những ngày cuối đời, chống chọi với bệnh ung thư, ông vẫn luôn mong mỏi được "cháy" tiếp tục với niềm đam mê làm phim của mình. Sự cống hiến của đạo diễn Lê Cung Bắc cho nghệ thuật khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư khiến dàn sao Việt bàng hoàng tiếc thương

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư khiến dàn sao Việt bàng hoàng tiếc thương

Nhiều nghệ sĩ Việt đau buồn trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn Lê Cung Bắc sau thời gian chữa trị tích cực bệnh ung thư.

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