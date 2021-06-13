Đạo diễn Lê Cung Bắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả sau khi bộ phim Người đẹp Tây Đô được phát sóng. Mới đây, sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn khiến nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng và xót xa.

Được biết, sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, đạo diễn Lê Cung Bắc - nổi tiếng với phim Người đẹp Tây Đô đã ra đi tại nhà riêng vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13/6. Lễ khâm liệm của cố đạo diễn Lê Cung Bắc sẽ diễn ra lúc 15 giờ hôm nay, dự kiến vào 14 giờ ngày 15/6, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước. Ngay sau khi hay tin buồn, diễn viên Việt Trinh đã những dòng chia sẻ về bệnh tình của cố đạo diễn:

"Hơn 1 năm qua. Anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh. Anh 1 lòng hướng Phật. Đọc kinh mỗi ngày cho dù ng rất mệt mỏi và đau"

Đạo diễn Lê Cung Bắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim Việt đình đám, đặc biệt là Người đẹp Tây Đô - Ảnh: Internet Sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn khiến dàn sao Vbiz vô cùng xót xa. Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hồng Ánh bày tỏ sự đau buồn trước thông tin này, nữ diễn viên cũng kể lại kỷ niệm với người quá cố: "Tạm biệt chú người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú đã hết đau đớn rồi. R.I.P". Dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối của diễn viên Hồng Ánh dành cho đạo diễn Lê Cung Bắc - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, một số sao Việt khác như diễn viên Trịnh Kim Chi, ca sĩ Thu Minh,... cũng không nén được đau buồn khi hay tin nam đạo diễn đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Trịnh Kim Chi xót xa chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho vong linh cố đạo diễn ra đi thanh thản - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Mỹ Lệ gửi lời chia buồn dành cho đạo diễn Lê Cung Bắc - Ảnh: Chụp màn hình Thu Minh bàng hoàng khi hay tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Sau Người đẹp Tây Đô, đạo diễn Lê Cung Bắc cũng gây tiếng vang với loạt phim khác như: Không Thể Rẽ Trái, Vó Ngựa Trời Nam, Dòng Đời,... Vào năm 2011, cố đạo diễn Lê Cung Bắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư khiến dàn sao Việt bàng hoàng tiếc thương Nhiều nghệ sĩ Việt đau buồn trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn Lê Cung Bắc sau thời gian chữa trị tích cực bệnh ung thư.

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