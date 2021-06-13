Đạo diễn Lê Cung Bắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả sau khi bộ phim Người đẹp Tây Đô được phát sóng. Mới đây, sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn khiến nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng và xót xa.
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Được biết, sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, đạo diễn Lê Cung Bắc - nổi tiếng với phim Người đẹp Tây Đô đã ra đi tại nhà riêng vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13/6. Lễ khâm liệm của cố đạo diễn Lê Cung Bắc sẽ diễn ra lúc 15 giờ hôm nay, dự kiến vào 14 giờ ngày 15/6, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước.
Ngay sau khi hay tin buồn, diễn viên Việt Trinh đã những dòng chia sẻ về bệnh tình của cố đạo diễn:
"Hơn 1 năm qua. Anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh.
Anh 1 lòng hướng Phật. Đọc kinh mỗi ngày cho dù ng rất mệt mỏi và đau"
Sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn khiến dàn sao Vbiz vô cùng xót xa. Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hồng Ánh bày tỏ sự đau buồn trước thông tin này, nữ diễn viên cũng kể lại kỷ niệm với người quá cố: "Tạm biệt chú người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú đã hết đau đớn rồi. R.I.P".
Ngoài ra, một số sao Việt khác như diễn viên Trịnh Kim Chi, ca sĩ Thu Minh,... cũng không nén được đau buồn khi hay tin nam đạo diễn đã vĩnh viễn rời xa cõi đời.
Sau Người đẹp Tây Đô, đạo diễn Lê Cung Bắc cũng gây tiếng vang với loạt phim khác như: Không Thể Rẽ Trái, Vó Ngựa Trời Nam, Dòng Đời,... Vào năm 2011, cố đạo diễn Lê Cung Bắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.