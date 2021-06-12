Màn 'chống đẩy' full tràn cơ bắp cuồn cuộn từ Kim Lý vẫn không 'hot' bằng 'đôi chân dài miên man' này

Sao Việt 12/06/2021 16:19

Những giây phút vui vẻ của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và mơ ước. Trong đó, cậu con trai Subeo của nữ ca sĩ không ít lần chiếm “spotlight” của bố mẹ.

Trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của ông xã Kim Lý bên cạnh các con. Cụ thể, ông xã Hà Hồ tập thể dục buổi sáng với động tác chống đẩy và “gánh” thêm hai cậu con trai là Subeo và Leon trên tấm lưng khỏe khoắn của mình. Với pha chống đẩy mạnh mẽ và dứt khoát, ba bố con khiến nhiều người trầm trồ và “cười như được mùa”.

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Hai nhóc tỳ vui vẻ ngồi trên lưng bố Kim Lý- Ảnh chụp màn hình

Ngoài clip full tràn màn hình cơ bắp của Kim Lý, khoảnh khắc “lộ” đôi chân dài đã khiến cho dân tình bất ngờ bởi độ “lớn nhanh như thổi” của nhóc tỳ Subeo. Mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu "cặp giò" trông dài miên man, thon thả và thẳng tắp. Ai nấy đều cho rằng quý tử được thường hưởng gene trội của mẹ và tương lai chắc chắn chiều cao sẽ không hề thua kém Hồ Ngọc Hà.

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Đôi chân dài miên man của Subeo vô tình 'va vào ánh mắt' của cư dân mạng - Ảnh: chụp màn hình

Qua một số hình ảnh đời thường Hồ Ngọc Hà hay Cường Đô La chia sẻ, có thể thấy nhóc tỳ đã cao ngang vai mẹ, thậm chí sắp bằng bố.

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Quý tử sắp cao gần bằng bố Cường Đô La - Ảnh: FBNV
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Bởi 'lớn nhanh như thổi' nên mẹ Hà Hồ bất ngờ về chiều cao hiện tại của cậu con trai mình - Ảnh: FBNV

Được biết, ngay từ nhỏ, Subeo thường xuyên được bố mẹ dẫn đi bơi. Đồng thời, cậu bé còn tham gia chơi rất nhiều bộ môn thể thao đa dạng như: Bóng rổ, chạy bộ, đá bóng, chèo thuyền,... Đây cũng là một trong những phương pháp giúp phát triển và tăng chiều cao cho con trẻ.

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Cậu bé thường được bố mẹ dẫn đi chèo thuyền - Ảnh: FBNV
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Subeo không ngại lăn xả sân cỏ với bộ môn đá bóng - Ảnh: FBNV
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Nhóc tỳ chơi tennis cùng bố - Ảnh: FBNV

Dù chỉ mới 11 tuổi, nhưng con trai của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sở hữu một chiều cao khá ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ. Bên cạnh sự phát triển "như thổi", Subeo được dự đoán chắc chắn sẽ nhiều tài năng như bố và mẹ của mình.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Subeo Gia đình Kim Lý

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