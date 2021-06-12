Màn 'chống đẩy' full tràn cơ bắp cuồn cuộn từ Kim Lý vẫn không 'hot' bằng 'đôi chân dài miên man' này

Trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của ông xã Kim Lý bên cạnh các con. Cụ thể, ông xã Hà Hồ tập thể dục buổi sáng với động tác chống đẩy và “gánh” thêm hai cậu con trai là Subeo và Leon trên tấm lưng khỏe khoắn của mình. Với pha chống đẩy mạnh mẽ và dứt khoát, ba bố con khiến nhiều người trầm trồ và “cười như được mùa”.

Hai nhóc tỳ vui vẻ ngồi trên lưng bố Kim Lý- Ảnh chụp màn hình

Ngoài clip full tràn màn hình cơ bắp của Kim Lý, khoảnh khắc “lộ” đôi chân dài đã khiến cho dân tình bất ngờ bởi độ “lớn nhanh như thổi” của nhóc tỳ Subeo. Mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu "cặp giò" trông dài miên man, thon thả và thẳng tắp. Ai nấy đều cho rằng quý tử được thường hưởng gene trội của mẹ và tương lai chắc chắn chiều cao sẽ không hề thua kém Hồ Ngọc Hà.