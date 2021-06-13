Bạch Cúc, Bạch Vân của ‘Người đẹp Tây Đô’ ‘không còn nước mắt để khóc’ trước sự ra đi của ĐD Lê Cung Bắc

Sao Việt 13/06/2021 11:03

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, diễn viên phim Người đẹp Tây Đô đau xót tiếc thương.

Sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư, lúc 1h53 sáng 13/6 đạo diễn Lê Cung Bắc đã qua đời tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.

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Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc - Ảnh: Internet

Lê Cung Bắc là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TP.HCM. Người đẹp Tây Đô do ông làm đạo diễn là một trong những bộ phim đình đám nhất trong làng phim Việt. Khi phát sóng, Người đẹp Tây Đô đã gây tiếng vang lớn và đưa tên tuổi các diễn viên tham gia bộ phim như Việt Trinh, Hồng Ánh lên một tầm cao mới.

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'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh, Hồng Ánh - Ảnh: Internet

Nghe tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã không kiềm được sự xót xa. Trên trang cá nhân, Việt Trinh không nén được nỗi đau, nữ diễn viên đăng ảnh chụp cùng cố đạo diễn và những lời tâm tư:

Không còn nước mắt để khóc anh Bắc ơi!

Em mãi là một đứa em út của anh chị. Sẽ là cô của các cháu. Anh đi rồi em sẽ bên cạnh chị. Anh đừng lo chị ở lại cô đơn một mình anh nhé!

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Việt Trinh và Lê Cung Bắc thân thiết như anh em ruột - Ảnh: FBNV

Em sẽ ghi nhớ và làm theo lời dạy của anh. Những lúc anh trên giường bệnh, khỏe một xíu là anh kêu chị điện cho em để nói chuyện và dặn dò. Em nhớ lần cuối nói chuyện với anh mấy hôm trước, anh thều thào nói mong anh khỏe để về nhà rồi gặp em với chị Châu Thổ để bàn một dự án phim mà anh đang muốn thực hiện. Nhưng không kịp nữa rồi anh Bắc ơi! Nhưng anh yên tâm. Em và chị Châu Thổ sẽ cùng nhau thực hiên ước nguyện của Anh.

Hơn 1 năm qua, anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh. Anh một lòng hướng Phật. Đọc kinh mỗi ngày cho dù người rất mệt mỏi và đau. Nay Anh đã được về với Phật. Phật đã dang tay đón anh. Anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng.

Anh Lê Cung Bắc: Một người anh, một người em mang ơn, một đạo diễn tài ba. Em mãi ghi tạc trong lòng. Anh không mất đi đâu hết. Hình ảnh của anh đã in đậm trong những bộ phim anh làm đạo diễn và là linh hồn của bộ phim Người đẹp Tây Đô.

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Đạo diễn Lê Cung Bắc cùng dàn diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' trong hậu trường - Ảnh: Võ Hiệp

“Người đẹp Tây Đô” Hồng Ánh đau khổ trước sự ra đi của nam đạo diễn và đây cũng là mất mát lớn đối cô cũng như làng phim Việt. “Cô Bạch Vân” chia sẻ: “Tạm biệt chú người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú đã hết đau đớn rồi. R.I.P”.

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Đạo diễn Lê Cung Bắc bên ekip làm phim 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Võ Hiệp

Đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị. Ông nổi tiếng với các phim truyền hình như: Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Vó ngựa trời nam, Ngược sóng, Mỹ nhân Sài thành... và phim nhựa: Nhịp đập trái tim, Trên cả hận thù, Ta tắm ao ta...

Theo chia sẻ của gia đình cố nghệ sĩ, chiều nay lúc 15h, gia đình sẽ tổ chức lễ khâm liệm cho ông. Dự kiến lễ động quan đạo diễn Lê Cung Bắc sẽ diễn ra lúc 14h ngày 15/6. An táng tại nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước. 

Đạo diễn Lê Cung Bắc đau đớn chống chọi bệnh ung thư hơn 1 năm trước khi ra đi đột ngột

Đạo diễn Lê Cung Bắc đau đớn chống chọi bệnh ung thư hơn 1 năm trước khi ra đi đột ngột

Đạo diễn Lê Cung Bắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả sau khi bộ phim Người đẹp Tây Đô được phát sóng. Mới đây, sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn khiến nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng và xót xa.

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Từ khóa:   đạo diễn Lê Cung Bắc Nghệ sĩ Hồng Ánh nghệ sĩ Việt Trinh

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