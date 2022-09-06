Lôi Con được dịp làm nũng, Quang Linh Vlog "tung chiêu" khiến netizen thả tim rần rật

Sao Việt 06/09/2022 16:52

Ngay khi cậu bé Lôi Con (Mativado) làm nũng, Quang Linh Vlogs đã có biện pháp khiến cậu bé phải lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Quang Linh Vlog là cái tên quen thuộc với netizen qua hành trình thiện nguyện tại châu Phi. Anh chàng thường xuyên chia sẻ video về cuộc sống đời thường của mình tại châu Phi. Trong các đoạn clip đó, một nhân vật khác không khỏi khiến CĐM chú ý đến đó là cậu bé châu Phi có biệt danh là Lôi Con (tên thật Mativado).

Trong một lần được dịp giận dỗi với Quang Linh Vlog, anh chàng người Nghệ An đã "tung chiêu" khiến cậu bé phải ngoan ngoãn ngay lập tức. Cụ thể, trong một đoạn clip trên kênh TikTok Nông Nghiệp VN tại Châu Phi, Quang Linh và những người bạn đã mang bánh kẹo đến chia cho các em nhỏ.

Lôi Con được dịp làm nũng, Quang Linh Vlog 'tung chiêu' khiến netizen thả tim rần rật - Ảnh 1

Trong các đoạn clip của Quang Linh, một nhân vật khác không khỏi khiến CĐM chú ý đến đó là cậu bé châu Phi có biệt danh là Lôi Con (tên thật Mativado).

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ có Lôi Con là bị chú Linh "bơ đẹp" không được gọi đến. Khi Lôi Con tỏ ra buồn bã và giận dỗi, anh chàng đã nói với cậu bé rằng: "Thử thách rèn luyện. Lôi con hay dỗi lắm nên là cho một bài học đấy. Không được tranh giành nghe chưa?". Tiếp theo đó, cậu bé được cho bánh kẹo và nở nụ cười ngay sau đó. 

Lôi Con được dịp làm nũng, Quang Linh Vlog 'tung chiêu' khiến netizen thả tim rần rật - Ảnh 2

Cậu bé cũng có loạt khoảnh khắc vô cùng thân thiết với Quang Linh khiến CĐM không ít lần phải gọi vui họ là "bố con thất lạc".

Ảnh: Internet

Lôi Con tên thật Mativado năm nay tròn 3 tuổi. Cậu bé người Angola là con của một đồng nghiệp tại châu Phi của Quang Linh. Cậu bé cũng có loạt khoảnh khắc vô cùng thân thiết với Quang Linh khiến CĐM không ít lần phải gọi vui họ là "bố con thất lạc". Quang Linh cũng dạy cậu bé tiếng Việt và nhiều bài hát thiếu nhi như Cháu lên ba, Bà ơi bà, Con cò bé bé, Rửa mặt như mèo,... Loạt video clip của Lôi Con nhận được rất nhiều lời khen bởi sự hoạt bát, thông minh và đáng yêu của cậu bé này. 

 

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