Xuất hiện với hình ảnh 'soái ca sơ mi trắng', Quang Linh Vlogs khiến fan phải dụi mắt mới nhận ra

Hậu trường 18/08/2022 11:30

Hình ảnh "soái ca" của Quang Linh Vlogs đăng tải trên trang cá nhân, khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú.

Mới đây, Quang Linh Vlogs khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải bức ảnh khoe làn da trắng sáng, đeo khuyên tai trên trang cá nhân, khác hẳn với ngoại hình đen nhẻm mọi người thường thấy trên các video cuộc sống thường ngày ở Châu Phi.

Xuất hiện với hình ảnh 'soái ca sơ mi trắng', Quang Linh Vlogs khiến fan phải dụi mắt mới nhận ra - Ảnh 1

Chính Quang Linh cũng phải ngỡ ngàng với diện mạo này của mình. Đính kèm với bức hình anh hài hước viết: "Ảnh bạn nào chụp trộm từ bao giờ mà trắng thế nhỉ. Trắng quá nhìn không". Dưới bài viết, nhiều người cũng bày tỏ nhìn mãi không nhận ra Quang Linh, thậm chí còn lầm tưởng idol Kpop nào cơ.

Xuất hiện với hình ảnh 'soái ca sơ mi trắng', Quang Linh Vlogs khiến fan phải dụi mắt mới nhận ra - Ảnh 2
Hình ảnh mới của Quang Linh Vlogs được anh đăng tải trên trang cá nhân  - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên thực chất bức ảnh này đã được một tài khoản chỉnh sáng và Quang Linh chỉ chụp lại màn hình, sau đó đăng tải lên Facebook. Bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh "soái ca" của Quang Linh Vlogs. Đồng thời cho rằng nếu anh chàng chịu khó chỉn chu hình ảnh thì không thua gì các nam thần.

Xuất hiện với hình ảnh 'soái ca sơ mi trắng', Quang Linh Vlogs khiến fan phải dụi mắt mới nhận ra - Ảnh 3
Nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh "soái ca" của Quang Linh Vlogs - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Quang Linh bị dân mạng chính sửa. Trước đó, cư dân mạng đã nhanh nhẹn chế ra hàng loạt ảnh cưới cho anh chàng và Thùy Tiên. Thậm chí đến "con trai" của họ cũng đã được gán cho một cậu bé là Matiloi hay còn gọi là Lôi con.

Xuất hiện với hình ảnh 'soái ca sơ mi trắng', Quang Linh Vlogs khiến fan phải dụi mắt mới nhận ra - Ảnh 4
Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Quang Linh bị dân mạng chính sửa - Ảnh: Internet

Quang Linh Vlogs tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda - thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Tại đây anh làm nhiều việc như thợ xây, phát triển xưởng làm nước đá...

Cuối năm 2018, Quang Linh bắt đầu quay những video đầu tiên. Anh từng tâm sự, ban đầu việc quay các video đời thường ở châu Phi hay cảnh chơi đùa cùng các em bé nơi đây chỉ để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bên cạnh các video đời thường, Quang Linh cùng nhóm bạn còn lan tỏa văn hóa Việt, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

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