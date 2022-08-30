Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước.

Nhịp sống trẻ 30/08/2022 08:10

Thỉnh thoảng muốn khoe ảnh lột xác nhưng Quang Linh đành ngậm ngùi khi bị mọi người vào săm soi.

Quang Linh Vlog tên đầy đủ Phạm Quang Linh (sinh năm 1997 tại Nghệ An). Anh chàng hiện là Youtuber Việt hiếm hoi review cuộc sống tại châu Phi.

Tại Angola, Quang Linh đã có loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa, giúp bà con nơi đây phát triển nông nghiệp, có công ăn việc làm, vượt lên sự nghèo khó. Nghĩa cử cao đẹp của hiện tượng mạng xứ Nghệ nhận được rất nhiều lời tán dương.

Dù bận rộn với việc giúp bà con Angola làm nông nghiệp để cải thiện đời sống nhưng thời gian qua Quang Linh Vlog cũng rất chăm chỉ đăng ảnh bản thân để giao lưu cùng mọi người. Mới nhất trên fanpage cá nhân, chàng Youtuber triệu view đã khoe ảnh diện quần âu và áo sơ mi trắng, nhìn cực bảnh bao, khác hẳn với hình ảnh quần áo bụi bặm thường thấy.

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 1

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 2
Mới nhất trên fanpage cá nhân, chàng Youtuber triệu view đã khoe ảnh diện quần âu và áo sơ mi trắng, nhìn cực bảnh bao, khác hẳn với hình ảnh quần áo bụi bặm thường thấy.

 

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 3
"Diễn viên chính ở cuối video nhé cả nhà. Tự nhiên ở đâu mọc ra cái ông nào lạ quá", anh viết.

Bởi vậy, khi nhìn Quang Linh lên đồ, rất nhiều người yêu mến đã vào cà khịa "không quen mắt". Thậm chí, ngày cả Lôi Con - cậu bé thường xuyên xuất hiện trong các video của Linh cũng phải tròn mắt vì "sao chú Linh hôm nay lạ quá". Thậm chí còn một số tài khoản vào trêu đùa: "Có phải chú Linh đen đen, bẩn bẩn như mọi hôm không nhỉ?", "Sao hôm nay nhìn ăn mặc chỉn chu thế, khác hẳn mọi hôm",...

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 4

Một số tài khoản vào trêu đùa: "Có phải chú Linh đen đen, bẩn bẩn như mọi hôm không nhỉ?", "Sao hôm nay nhìn ăn mặc chỉn chu thế, khác hẳn mọi hôm",...

 

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 5

Một số tài khoản vào trêu đùa: "Có phải chú Linh đen đen, bẩn bẩn như mọi hôm không nhỉ?", "Sao hôm nay nhìn ăn mặc chỉn chu thế, khác hẳn mọi hôm",...

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ngoại hình chàng trai xứ Nghệ trở thành đề bài trêu đùa của dân mạng.

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 6
 Quang Linh thời điểm chưa sang châu Phi sở hữu làn da sáng, thân hình khá đô con.

 

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 7
 Chàng Youtuber của hiện tại đen và gầy đi nhiều.

Trước đó, chàng Youtuber đình đám bị nhận xét ngày càng đen đúa, gầy gò, thậm chí già hơn so với tuổi thật. So với Quang Linh thời điểm còn ở Việt Nam đúng là "một trời một vực".

Nguyên nhân khiến chàng trai 25 tuổi ngày càng "đứng tuổi" bởi đặc thù công việc, thường xuyên phải dãi nắng dầm mưa. Cộng thêm khí hậu ở châu Phi khiến Quang Linh từ một người Việt có làn da sáng đến nay đã sạm đi vì nắng, gió.

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 8
Nguyên nhân khiến chàng trai 25 tuổi ngày càng "đứng tuổi" bởi đặc thù công việc, thường xuyên phải dãi nắng dầm mưa.

Bị mọi người soi đẹp ngoại hình, chàng Youtuber cũng phải thừa nhận mình đen. Tuy nhiên, trong một clip khác Quang Linh lại xoay chuyển thái độ, tự tin nhận bản thân trắng. "Anh trắng mà, do nhiều khi camera đúng vào góc đen nên da nó đen. Còn ngoài đời trắng lắm, răng cũng trắng mà mặt cũng trắng, trắng bóng luôn", Quang Linh giải thích.

Lên đồ như chú rể, Quang Linh Vlog bị cà khịa cực căng bởi ngoại hình hài hước. - Ảnh 9
Trong một clip khác Quang Linh lại xoay chuyển thái độ, tự tin nhận bản thân trắng.

 

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