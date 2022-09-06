Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai

Sao Việt 06/09/2022 22:41

Gần đây cuộc thi Miss grand Việt Nam lần đầu được khởi động đã quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, bên cạnh đó sự xuất hiện của 2 tiktoker triệu follow đã khiến dân cư mạng quan tâm. Tuy nhiên dễ thấy hiệu ứng khán giả của cả 2 có phần trái ngược, một bên được khán giả 1 mực ủng hộ, một bên lại bị chê bai không phù hợp với cuộc thi.

Ngày 30/8, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022) chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia đăng ký dự thi của nhiều thí sinh nổi tiếng trong cộng đồng fan sắc đẹp. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Bùi Lý Thiên Hương, Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,.. được fan dự đoán sẽ đạt top cao, thì sự xuất hiện của 2 tiktoker triệu follow cũng khiến dân tình không khỏi xôn xao, nhất là 2 tiktoker nổi tiếng Hoàng Kim Chi và Julia Đinh

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 1
Chế Nguyễn Quỳnh Châu là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 2
Gà chiến Bùi Lý Thiên Hương vừa đạt top 10 MUVN 2022

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 3
Mai Ngô được biết qua các cuộc thi người mẫu và luôn được đánh giá cao

 

Hoàng Kim Chi và Julia Đinh đều là người đẹp nổi tiếng thông qua nền tảng tiktok, có lượng fan khá đông đảo và đặc biệt cả 2 chân dài đều sinh năm 1997. 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 4
Hoàng Kim Chi và Julia Đinh đều là hot tiktoker sinh năm 97

 

Tuy vậy dù cùng ghi danh tham gia Miss Grand VN song phản ứng của khán giả dành cho cả 2 có sự khác biệt lớn.

Cụ thể cô nàng Hoàng Kim Chi đến từ Quảng Trị, là nữ tiktoker sở hữu 2 triệu 4 người theo dõi với visual khả ái, body nóng bỏng, vóc dáng chuẩn cùng thần thái cuốn hút. Ngày đầu lộ diện tại Miss Grand Vietnam, mỹ nhân sinh năm 1997 đã không nhận được nhiều sự ủng hộ như mong đợi. Có nhiều ý kiến chê bai về nhan sắc thật của Kim Chi rằng trông cô bị đứng tuổi hơn so với con số 25, bên cạnh đó mỹ nhân Quảng Trị cười quá nhiều làm cho vẻ đẹp trở nên mất tự nhiên. Hầu hết khán giả đều quen với gương mặt tròn trịa dễ thương của cô nàng trên các video tiktok, thế nên khi bắt gặp ngoại hình bên ngoài có phần khác xa với trên mạng, khiến nhiều người vào chỉ trích cô nàng Kim Chi sống ảo quá lố. 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 5
Hoàng Kim Chi đến từ Quảng Trị

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 6
Nàng hot tiktoker sở hữu đôi chân dài miên man và vóc dáng chuẩn Hoa Hậu

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 7
Gương mặt khả ái

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 8
Nhưng hình ảnh thực tế lại bị khán giả chê khác xa trên mạng 

 

Đối lập với những lời chê bai dành cho tiktoker Kim chi Hoàng thì Julia Đinh lại nhận được sự ủng hộ và cỗ vũ từ khán giả, Julia Đinh tên thật là Đinh Thị Mỹ Ái. Người đẹp đến từ Cần Thơ sở hữu nước da bánh mật, cùng nhan sắc chuẩn tây của Miss Grand lại nhận được lượng fan khủng sau màn ra mắt ngoạn mục trong vòng tuyển chọn top 53. Hiệu ứng của Julia Đinh được xem tương tự với hiệu ứng của Thảo Nhi Lê mang lại trong vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Dù chỉ sở hữu 55 nghìn người theo dõi trên TikTok nhưng cộng đồng fan sắc đẹp lại mê mẩn nét đẹp của Mỹ Ái. Điều này có thể trở thành thế mạnh của người đẹp Cần Thơ trong suốt chặng hành trình tìm kiếm chiếc vương miện sắp tới của mình.

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 9
Julia Đinh đến từ Cần Thơ

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 10
Cô nàng sở hữu làn da nâu khỏe khắn và vóc dáng bốc lửa

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 11
mang đến một năng lượng mạnh mẽ khiến khán giả hào hứng

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 12
Cô nàng được ủng hộ nhiệt tình vì sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với MGI

 

Miss Grand Việt Nam lần đầu tổ chức và tìm kiếm chủ nhân của chiếc vương miện danh giá cũng như tìm kiếm đại diện Việt Nam chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp lớn thứ 6 thế giới - Miss Grand International. Để đáp lại chiến thắng của Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Sen Vàng quyết định sẽ tổ chức cuộc thi thật hoành tráng. 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 13
Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đương kim Miss grand international

 

Hot Tiktoker thi Hoa Hậu: Người được ủng hộ nhiệt tình, kẻ bị dân tình chê bai - Ảnh 14
Bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Sen Vàng, người ra quyết định tổ chức MGVN

 

BTC Miss Grand Vietnam 2022 cũng cho biết thêm, sau vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào các phần thi trình diễn trang phục áo tắm diễn ra vào ngày 14/9. Tiếp đó, show diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest diễn ra vào 21/9. Phần thi Trang phục văn hóa dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay diễn ra vào ngày 23/9. Vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra vào ngày 28/9. Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 dự kiến diễn ra vào 1/10 tại TP.HCM.

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