Nữ sinh 2K4 người dân tộc Dao đạt 30,25 điểm chia sẻ về ngôi trường Đại học sẽ theo học

Vượt lên từ những khó khăn, với sự quyết tâm và ước mơ được cống hiến cho Đất nước, cô bạn nữ sinh 2K4 người dân tộc Dao đã được điểm số vô cùng xuất sắc trong kì thi THPT Quốc gia 2022.

Mới đây, trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022, bạn Triệu Thị Giang (sinh năm 2004) người dân tộc Dao ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã đạt số điểm “cao chót vót” là 27,5 điểm khối C (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,25; Địa lý 9,5), nếu tính cả điểm cộng thì tổng điểm là 30,25.

Theo thông tin từ báo Hoa Học Trò Online, cô bạn chia sẻ rằng: “Bố mẹ mình đều làm ruộng, thậm chí bố mình không biết chữ… thế nhưng gia đình luôn quyết tâm tạo mọi điều kiện để mình được đi học tại trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc - ngôi trường mình hằng mơ ước từ hồi còn học cấp Hai ở quê nhà. Từ nhỏ mình đã nhận thức được việc học là vô cùng quan trọng nhất là với người dân tộc thiểu số sống tại vùng sâu vùng xa như chúng mình…”. Triệu Thị Giang sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể. Rời xa gia đình từ sớm, sinh hoạt và học tập tại trường nội trú, dần dần Giang đã tự tạo cho mình sự tự lập, luôn chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân. Với những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô bạn đã có vô số những thành tích học tập đáng nể như: Giải Nhất HSG cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 10; Giải Ba HSG cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 11; Giải Nhất gameshow “Dân ta phải biết sử ta” do Đài TH Thái Nguyên tổ chức; Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12; đặc biệt là Giải Khuyến Khích HSG Quốc gia môn Lịch Sử. Đối với những bạn học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện học tập quá khó khăn như Giang thì những thành tích này vô cùng quý giá bởi nó chứa đựng vô vàn những ý chí quyết tâm, còn là những ước mơ vươn lên trên mọi khó khăn.

Với số điểm cao “chót vót” đó, Triệu Thị Giang đã đậu nguyện vọng 1 ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Quan hệ công chúng của Viện Báo chí và Truyền thông. Ngôi trường này hiện cũng đang gây “xôn xao” trên mạng xã hội những ngày qua khi công bố điểm chuẩn đầu vào với điểm khối C rất cao, dao động từ 25,5 đến 29,95 điểm. Trong đó, 3 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng với điểm chuẩn 29,95 ở tổ hợp khối C00. Điểm chuẩn "cao ngất ngưỡng" của trường ĐHKHXH & NV. Giang chia sẻ: “Có lẽ ước mơ lớn nhất của mình là thay đổi cuộc sống vất vả ở vùng nông thôn và bố mẹ chính là động lực lớn nhất của mình, tuy còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ luôn cố gắng tạo cho mình những điều kiện tốt nhất để học tập, trải nghiệm. Mình chọn theo học Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân bởi đây là một ngôi trường có bề dày lịch sử, truyền thống đào tạo khối ngành xã hội top đầu cả nước. Mình cũng kì vọng nhiều vào bản thân sẽ nỗ lực hơn ở môi trường mới và hi vọng tại Nhân văn mình sẽ có được một khởi đầu tốt đẹp…”. Cô gái nhỏ với nụ cười xinh xắn, luôn mang lại cho mọi người nguồn năng lượng tích cực. Có thể thấy, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, mang trong mình bao ước mơ cùng hoài bão về một tương lai tươi sáng, đây chính là “quả ngọt” mà Giang thu hoạch được sau thời gian chăm chỉ “vun trồng”.

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