Đón sinh nhật tuổi 45, Thu Minh gây sốt với cơ bụng cự bén

Vào dịp sinh nhật lần thứ 45, mới đây diva Thu Minh đã tự dành những lời chúc tốt đẹp đến bản thân cô. Tuy nhiên điều dân tình chú ý chính là cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ của người đẹp. Ngoài ra nữ diva còn tiết lộ bí quyết để có thể sở hữu vóc dáng quyến rũ, gợi cảm khiến nhiều cô gái trẻ ghen tỵ.

Giọng ca Bay vô cùng hào hứng khi bước sang tuổi mới: "Chào buổi sáng! Một ngày mới nắng lên em so găng chào đón tuổi 45. 45 chỉ là con số không hơn không kém nên nó không đại diện và quyết định cho tâm hồn trái tim nhiệt huyết và năng lượng của mình các bạn nhé. Thật tự hào để nói tôi đã tròn 45".

Thu Minh đón sinh nhật tuổi 45, khoe trọn vóc dáng săn chắc không thua kém bất kì sao nữ Việt trẻ tuổi nào.

Đồng thời nữ diva đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ phía khán giả và bạn bè: "Sinh nhật vui vẻ luôn trẻ khỏe và tràn đầy năng lượng nhé chị", "45 tuổi mà hót hòn họt thế này ai chịu nổi, chúc chị sinh nhật vui vẻ", "Body tuyệt vời chị ơi. Em chúc chị mãi giữ vững phong độ nha"....

Khán giả đã bày tỏ sự trầm trồ và dành nhiều lời chúc tuổi mới đến nữ ca sĩ. Bên cạnh đó còn dành nhiều lời khen cho vóc dáng chuẩn chỉnh của cô.

Được biết, để giữ dáng, Thu Minh chọn những môn đốt ca lo cao như chạy bộ, tập yoya, gym hoặc cardio. Nhờ chăm tập luyện, nữ ca sĩ vẫn giữ được phom người gần như hoàn hảo, ở tuổi ngoài 40 nhưng cơ thể cô gần như không có dấu hiệu xuống cấp, không có mỡ thừa, da láng mịn, bụng phẳng...

Nữ diva thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc luyện tập thể dục cùng với hội bạn thân

Bên cạnh thể thao, Thu Minh còn chú ý ăn uống healthy bổ sung nhiều rau xanh, protein và các loại tinh bột tốt từ bánh mỳ nguyên cám, yến mạch...

Sau khoảng 2 năm vắng bóng trên sân khấu, vào hồi tháng 5 vừa qua nữ diva đã về nước để biểu diễn phục vụ đông đảo khán giả quê nhà. Sự trở lại làng giải trí của Thu Minh đã thu hút sự chú ý của không ít khán giả trẻ. Cô nàng vẫn khiến khán giả phải bất ngờ và choáng ngợp trước sự nhiệt huyết dành cho niềm đam mê với sân khấu âm nhạc