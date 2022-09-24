‘Hoa hậu ăn chơi Sài thành’ để lộ hình xăm body đẹp nhất: không ngại tiết lộ vị trí 'càng kín càng thu hút'

Không chỉ xinh đẹp và sở hữu thân hình gợi cảm, ‘ Hoa hậu ăn chơi ’ cũng sở hữu phong cách thời trang khiến nhiều người mê đắm. Đặc biệt, sau khi sinh con, cô vẫn được mệnh danh là “gái một con trông mòn con mắt”, người đẹp sinh năm 1987 càng trở nên quyến rũ và không ngại khoe body hút mắt. Đặc biệt hơn, Julia Hồ ghi dấu ấn với việc chọn hình xăm như việc thỏa mãn đam mê, cô cho hay, khi tự tin được sống là chính mình thì việc xăm hình không lo dị nghị.

Julia Hồ (tên thật Hồ Thúy Anh) đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012. Dù rời xa showbiz và tập trung cho việc kinh doanh nhưng cô vẫn là một trong những cái tên thu hút, nhận được sự theo dõi đông đảo từ người hâm mộ bởi người đẹp có vóc dáng vô cùng nóng bỏng và quyến rũ, cô cũng từng có tiếng là "Hot girl ăn chơi" trước đó.

“Sở thích” đặc biệt của chân dài cũng được tiết lộ đầy thú vị. Cô cho biết: "Theo quan điểm của tôi, nếu hình xăm trên người con gái thì nên nằm ở những chỗ kín sẽ đẹp hơn." Người đẹp tỏ rõ quan niệm, với con gái, xăm hình càng chỗ kín càng đẹp và thu hút.

Những hình ảnh 'chất chơi' của Julia Hồ. Ảnh: Internet

Cụ thể, cô có một hình xăm chiếm nửa diện tích vòng 3 và hình xăm ‘hững hờ’ ở hông. Ở những vị trí ‘nửa kín nửa hở’ đầy khác biệt này, chỉ khi nào mặc đồ bơi dây, người đẹp mới lộ rõ và ngắm nhìn hình xăm một cách trọn vẹn nhất. Khi mặc kín đáo, người nhìn không thể thấy được hình xăm của bà mẹ một con.

Julia Hồ sở hữu gu thời trang gợi cảm. Ảnh: Internet

Cùng với phong cách thời trang gợi cảm của mình, Julia Hồ cho thấy thời trang của sự cá tính. Khi được hỏi vì xăm hình nên bà mẹ một con chăm chỉ khoe hình mát mẻ với áo tắm trên trang cá nhân? Julia Hồ phủ nhận. Cô khẳng định, bản thân theo đuổi phong cách gợi cảm từ rất lâu nên dù có hình xăm hay không, cô vẫn tự tin khoe dáng trong nhiều phong cách khác nhau.

Julia Hồ khẳng định, hình xăm không thể hiện nhân cách con người. Ảnh: Internet

Julia Hồ khẳng định, hình xăm không thể hiện nhân cách con người. Hãy nhìn vào thành quả mà bạn tạo ra mỗi ngày bằng cách làm việc thay vì nhìn vào hình xăm để đánh giá nhân cách một ai.

Người đẹp khoe sắc vóc quyến rũ. Ảnh: Internet

Cô quan điểm, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng phải đẹp, dù chưa kết hôn hay đã lập gia đình. Julia Hồ luôn cố gắng làm đẹp vì mong muốn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ đã làm mẹ. Những người phụ nữ ấy đã lãng quên cơ thể của chính họ nên cô muốn họ luôn nóng bỏng, gợi cảm dù ở độ tuổi nào.

“Tôi duy trì chế độ tập gym và ăn kiêng, nhất là phụ nữ đã trải qua sinh nở thì càng phải cố gắng tập luyện và kiên trì gấp nhiều lần. Nửa năm nay tôi tạm biệt tinh bột, mỗi ngày tôi chỉ ăn rau xào với ức gà hoặc rau xào với thịt bò. Còn tập luyện, ngoài gym thì tôi dành thời gian để nhảy aerobic, đạp xe, chèo thuyền…”, Julia chia sẻ.