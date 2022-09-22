Ảnh cưới của chàng trai không chân lấy vợ đẹp và câu chuyện nghị lực khiến nhiều người không khỏi vui lây

Tô Đình Khánh không may mắn với đôi chân khuyết tật do mắc phải căn bệnh buộc phải cắt bỏ đôi chân. Thế nhưng chàng trai này vô cùng nghị lực và phi thường với bản lĩnh sống và làm việc, tự làm giàu trên chính đôi tay của mình.

Chuyện tình như mơ của chàng trai cùng cô bạn gái còn nhận được sự ủng hộ lớn khi cư dân mạng đã từng biết đến Đình Khánh với những câu chuyện truyền cảm hứng. Cụ thể, Tô Đình Khánh đã từng chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm chân thật của mình, anh có được kênh TikTok với hơn 390 nghìn followes cùng sự nghiệp kinh doanh rất thành công với thu nhập lên đến 1 tỷ/tháng.

Hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi được ghi lại. Ảnh: Internet

Chuyện tình yêu của họ được biết đến như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường bởi lẽ "Khi tình yêu đủ lớn, mọi giới hạn sẽ đều bị xóa nhòa".

Cách đây 5 năm, khi còn ở Nhật, Thương đã biết đến Khánh thông qua mạng xã hội. Nhưng mãi đến tháng 3/2022 cặp đôi mới chính thức quen nhau, thường xuyên nhắn tin tâm sự.

Đến tháng 5/2022, Thương thu xếp công việc về Việt Nam để gặp Khánh. Chàng trai Đắk Lắk khi ấy cũng ra tận sân bay để đón cô. Vượt qua nhiều rào cản, cặp đôi nắm tay nhau và quyết định về chung một nhà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tính ra, Khánh và Thương chỉ mất khoảng 5 tháng để tìm hiểu và quyết định tiến đến hôn nhân.

Khánh chia sẻ nhiều clip ghi lại hậu trường nhận được nhiều sự quan tâm, chúc phúc. Ảnh: Internet

Bản thân Khánh từng chia sẻ về câu chuyện hôn nhân và cơ may tìm được người bạn đời anh xem như cả bầu trời vì cả hai đều tâm đầu ý hợp: "Em nghĩ thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, 2 người cùng đồng điệu với nhau.

Và bản thân em đã nhìn nhận được sự đồng cảm của bạn ấy, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của bạn ấy khi ngỏ lời với gia đình. Lúc đó em cảm thấy cô gái này thực sự dám đến với mình, vượt qua được rào cản gia đình. Bạn ấy là cô gái rất mạnh mẽ và kiên cường."- Khánh từng chia sẻ về người bạn gái sống và làm việc ở Nhật.

Bản thân Thương cũng cho hay, chị cảm nhận được trái tim ấm áp, đầy tình cảm của anh Khánh nên nghĩ rằng anh sẽ là người chồng tốt, có thể gửi gắm cả đời.

Cặp đôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi về chung một nhà. Ảnh: Internet

"Ở bên cạnh người như vậy mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống, trái tim của mình được nhẹ nhàng", cô nói.

Loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều lời khen từ người xem. Hầu hết, ai cũng đều bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ và gửi những lời chúc phúc đến với cặp đôi. Chia sẻ cảm xúc về những lời khen của dân tình, Tô Đình Khánh cho hay: "Thật sự rất hạnh phúc khi câu chuyện của mình được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người, ai cũng có thể cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu của chúng mình. Bên cạnh đó, mình cũng muốn câu chuyện của mình sẽ khiến những ai đang mất niềm tin trong cuộc sống sẽ có thêm động lực để yêu thương trở lại".

Khánh có rất nhiều động lực trong cuộc sống và luôn nỗ lực hết mình sống và làm việc. Ảnh: Internet

Hiện tại, Đình Khánh vẫn đang tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Ngoài ra anh còn xây dựng một kênh YouTube riêng để truyền cảm hứng cho những ai có hoàn cảnh giống mình. Anh cũng tin rằng, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng, học tập, rèn luyện, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sắp tới, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới với sự tham gia của hơn 400 khách mời. Khánh hiện cũng đã làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện để tổ chức cho hôn lễ của mình diễn ra vào giữa tháng 10.