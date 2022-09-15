Tài chính của ‘hot streamer’ PewPew trước tin đồn kết hôn giàu đến cỡ nào?

Nhắc đến thân thế của Pewpew , nhiều người còn biết đến anh với danh xưng 'hot streamer' giàu nhất làng game Việt.

Mới đây, ‘đại gia’ streamer được cư dân mạng liên tục lan truyền thông tin kết hôn với cô gái Hồng Nhật với dòng caption: "Rồi ai cũng phải lấy vợ thôi". Lí do là bởi vì sau Độ Mixi, Xemesis, PewPew (nếu kết hôn) là thành viên thứ 3 theo vợ bỏ cuộc chơi, hội "tứ hoàng streamer" chỉ còn ViruSs lẻ bóng. Chính vì thế, PewPew luôn khiến nhiều người tò mò về tình yêu của mình, nhân tiện công khai hẳn mức thu nhập và tài chính trước khi chàng rể nhà ta chuẩn bị đủ sính lễ để rước nàng về dinh.

Người làm công việc này thường dành nhiều thời gian nghĩ ra đề tài, biên soạn lời chia sẻ và thực hiện streaming giúp cho người xem và các fan của họ được giải trí hoặc hiểu về một nội dung nào đó. Một số ngành nghề như kinh doanh, người làm nghệ thuật cũng có thể sử dụng hình thức như streamer. Ấy thế nên, dù được hiểu là công việc tự do, tuy nhiên, họ vẫn mất khá nhiều thời gian và công sức, cũng như chất xám của mình.

Là một cái tên chưa hẳn quen thuộc với đa số người Việt Nam, streamer hầu như chỉ được biết đến ở các bạn trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực game online. Tiền thân của streamer chính là caster – những người chuyên bình luận về một chủ đề, hoạt động nào đó trực tiếp trên sóng truyền ảnh. Chuyên viên trong các trận cầu trực tiếp chính là gợi ý nổi bật cho điều này.

PewPew gắn liền với công việc livestream. Ảnh: Internet

Chia sẻ về thời kì đỉnh cao livestream, PewPew từng tiết lộ thu nhập một tháng có thể lên đến hơn 280 triệu đồng. Theo VietNamNet, trong top 10 nghề được thống kê là có mức lương khủng nhất với CEO khách sạn mức lương trung bình là 210 – 320 triệu đồng/tháng thì PewPew cũng dẫn đầu về thu nhập bằng với ngành nghề cao nhất này. Mặc dù sau đó, anh tuyên bố giải nghệ, thế nhưng kênh YouTube của PewPew vẫn sở hữu hơn 3,6 triệu lượt theo dõi, tạo nguồn thu nhập không hề nhỏ. Theo đó, một số nhà sáng tạo YouTube khủng tại Việt Nam với 4,45 triệu lượt theo dõi và hơn 1,2 tỷ lượt xem ước tính có thu nhập từ 145.700-2,3 triệu USD trong vòng 1 năm, tương đương 3,35-53 tỷ đồng. Chỉ ‘soi’ một góc hoạt động của PewPew đã thấy anh có thu nhập khủng đến cỡ nào.

Pewpew có mức thu nhập khủng trong làng streamer. Ảnh: Internet

Sau khi dừng lại công việc streamer, PewPew tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, với các chuỗi cửa được đông đảo giới trẻ yêu thích như: tiệm bánh mì PewPew, chuỗi cửa hàng cơm tấm áp dụng theo công nghệ của những cửa hàng thức ăn nhanh nước ngoài, đầu tư máy móc tiên tiến được đông đảo giới trẻ ủng hộ. Chuỗi đầu tư này cũng được xem là ‘ăn nên làm ra’ với PewPew tại TP.HCM.

Ngoài ra, PewPew còn rất giỏi trong lĩnh vực MC, diễn viên, xuất hiện trên các gameshow truyền hình. Có được điều này hẳn là bởi vì một chàng trai thông minh, đa tài với chuyên ngành Kế toán ở Úc.

Cách đây 2 năm, Pewpew từng khoe trên trang cá nhân khoảnh khắc ngón tay bạn gái Hồng Nhật đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Thời điểm ấy, đôi trẻ đã hẹn hò được 1,5 năm.

PewPew và bạn gái. Ảnh : Internet

Theo tìm hiểu, nam streamer và Hồng Nhật công khai hẹn hò vào tháng 9/2019. Anh từng tâm sự về nửa kia: "Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể.

Và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế. Ở bên nhau, đôi khi chỉ cần bình yên là được. Những chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ, mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ đủ". Và suốt khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi hầu như không khoe ảnh tình cảm bên đối phương. Nhiều người cho rằng, có lẽ không muốn chuyện tình yêu của mình trở thành đề tài bàn tán nên họ quyết định yêu trong kín đáo.

Hồng Nhật. Ảnh: Internet

Hồng Nhật sở hữu gương mặt xinh xắn với mái tóc ngắn và làn da trắng. Vốn là một cô gái khá kín tiếng nên cô nàng không chia sẻ nhiều thông tin trên trang cá nhân. Chuyện tình của họ được đông đảo người theo dõi ủng hộ.