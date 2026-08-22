Thông tin MỚI về sản phẩm Loramen được ‘Cô giáo Hương’ quảng cáo tăng cường sinh lý

Loramen, sản phẩm được vợ chồng Phú Lê tổ chức sản xuất, tiêu thụ và được “Cô giáo Hương” quảng cáo "tăng cường sinh lý", thực tế chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn nấm ngứa và vi khuẩn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/8, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương, biệt danh “Cô giáo Hương” và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Vũ Hải Long và “Cô giáo Hương” đã hợp tác với vợ chồng Phú Lê và Lã Thuý Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Theo cơ quan điều tra, dù biết Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý hoặc kéo dài thời gian quan hệ tình dục, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội, thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.

Trong đường dây này, hai bên thỏa thuận Công ty Thiên Phú chịu trách nhiệm liên hệ, thuê đơn vị sản xuất, thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm Loramen, còn vợ chồng Hương chịu trách nhiệm quảng bá, bán sản phẩm ra thị trường.

Nguyễn Thị Hương tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn; không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện khả năng sinh lý như nội dung quảng cáo.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của nhiều khách hàng và xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như những nội dung được quảng bá.

Nhà chức trách cho rằng hành vi của Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu của tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Phú về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

9 bị can bị khởi tố gồm Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh, Lều Thị Hoa, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Hương, Vũ Hải Long, Khúc Thị Phương Thúy và Dương Thị Hoa.

NÓNG: Khởi tố TikToker 'Cô Giáo Hương' và chồng về tội 'lừa dối khách hàng' Ngày 22/8, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương, biệt danh “Cô giáo Hương”, và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”.

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