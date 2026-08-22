Inochi khai trương Flagship Store đầu tiên tại TP.HCM, mang đến giải pháp mua sắm trọn vẹn cho gia đình hiện đại

Việc đưa Flagship Store đầu tiên tại TP.HCM vào hoạt động cũng đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Inochi tại thị trường phía Nam, mở rộng hiện diện và tăng cường trải nghiệm trực tiếp cho người tiêu dùng.

Trong ngày khai trương, Inochi Flagship Store thu hút nhiều khách hàng và gia đình đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm, tham gia các hoạt động tương tác và chương trình ưu đãi.

Tối ưu trải nghiệm mua sắm

Cuộc sống hiện đại kéo theo nhu cầu ngày càng đa dạng đối với các sản phẩm gia dụng. Bên cạnh công năng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tối ưu thời gian, sự thuận tiện trong sử dụng và cách sản phẩm hòa hợp với không gian sống.

Tại Inochi Flagship Store, cách tổ chức cửa hàng được xây dựng xoay quanh những hoạt động quen thuộc trong đời sống gia đình. Các sản phẩm dành cho căn bếp, bảo quản thực phẩm, lưu trữ, sắp xếp nhà cửa, vệ sinh hay chăm sóc không gian sống được bố trí thành những khu vực có sự liên kết, giúp khách hàng dễ hình dung cách sử dụng trong thực tế.

Thay vì chỉ lựa chọn từng sản phẩm riêng lẻ, người dùng có thể bắt đầu từ một nhu cầu cụ thể: sắp xếp căn bếp khoa học hơn, tối ưu không gian lưu trữ hay tìm kiếm những vật dụng giúp công việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Inochi Flagship Store sở hữu không gian mở giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Cách bố trí này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách các gia đình hiện đại lựa chọn đồ dùng cho tổ ấm. Một sản phẩm gia dụng ngày nay không chỉ cần đáp ứng công năng, mà còn được cân nhắc về thiết kế, màu sắc, tính ứng dụng và khả năng kết hợp với những vật dụng khác trong nhà.

Nhờ đó, khách hàng không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn có thêm những gợi ý để sắp xếp và hoàn thiện không gian sống phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Mua sắm gia dụng thuận tiện hơn khi có thể trải nghiệm trực tiếp

Bên cạnh danh mục đa dạng, trải nghiệm trực tiếp cũng là một điểm đáng chú ý tại Flagship Store.

Đối với sản phẩm gia dụng, nhiều yếu tố như kích thước, chất liệu, cảm giác cầm nắm, cách đóng mở hay màu sắc thực tế có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn. Đây cũng là những chi tiết khó được cảm nhận đầy đủ khi chỉ tham khảo sản phẩm qua hình ảnh.

Tại Inochi Flagship Store, khách hàng có thể trực tiếp quan sát, tìm hiểu nhiều dòng sản phẩm và thuận tiện so sánh giữa các lựa chọn trước khi mua.

Khách hàng trực tiếp tham quan và trải nghiệm sản phẩm trong ngày khai trương.

Không gian trưng bày được thiết kế thoáng, sản phẩm được sắp xếp theo công năng và có sự liên kết về màu sắc, phong cách. Cách bố trí này giúp khách hàng dễ hình dung sản phẩm trong quá trình sử dụng thực tế, đồng thời tham khảo thêm cách kết hợp và sắp xếp vật dụng phù hợp với từng khu vực trong nhà.

Đối với các gia đình có nhu cầu lựa chọn nhiều sản phẩm, việc trực tiếp quan sát, so sánh và tham khảo tại cửa hàng cũng giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn.

Nhiều hoạt động và ưu đãi trong dịp khai trương

Không khí ngày khai trương được tạo điểm nhấn bằng nhiều hoạt động tương tác và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Không khí ngày khai trương được tạo điểm nhấn bằng nhiều hoạt động tương tác, chương trình quà tặng và ưu đãi dành cho khách hàng. Các hoạt động check-in nhận quà, quay thưởng cùng mức ưu đãi lên đến 30% ở nhiều dòng sản phẩm đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia, trải nghiệm và mua sắm tại cửa hàng.

Kháchh hàng hào hứng tham gia các hoạt động ưu đãi và mua sắm nhận quà.

Bên cạnh các hoạt động tương tác, nhiều khách hàng cũng dành thời gian tham quan các khu vực trưng bày, trực tiếp tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Không khí tham quan và mua sắm tại Inochi Flagship Store trong ngày khai trương.

Sự ra mắt của Flagship Store đầu tiên tại TP.HCM thể hiện rõ nét hơn tinh thần lifestyle mà Inochi đang theo đuổi, với trải nghiệm thương hiệu gắn liền với nhu cầu thực tế và phong cách sống của người tiêu dùng hiện đại.

Qua đó, Inochi hướng đến việc đồng hành cùng các gia đình bằng những tiện ích thiết thực, góp phần xây dựng không gian sống tiện nghi, gọn gàng và mang dấu ấn riêng.