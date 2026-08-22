Cuộc sống Dương Mịch thay đổi thế nào sau nhiều năm đặt công việc lên hàng đầu?

Sao quốc tế 22/08/2026 11:27

Gần đây, một đoạn video phỏng vấn Dương Mịch chia sẻ về cuộc sống hiện tại bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý. Trong video, nữ diễn viên cho biết mỗi ngày cô đều sống vui vẻ, tích cực và hướng về phía trước.

Gần đây, một đoạn video phỏng vấn Dương Mịch chia sẻ về cuộc sống hiện tại bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý. Trong video, nữ diễn viên cho biết mỗi ngày cô đều sống vui vẻ, tích cực và hướng về phía trước. Dương Mịch khẳng định bản thân không sợ khó khăn, sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. “Tôi có nguồn năng lượng dồi dào để giải quyết vấn đề”, cô nói.

Với những khán giả đã dõi theo Dương Mịch nhiều năm, sự thay đổi trong trạng thái tinh thần của nữ diễn viên là điều dễ nhận thấy. Những năm đầu sự nghiệp, cô từng được biết đến với hình ảnh một “cô gái liều mạng làm việc”. Lịch trình dày đặc, quay phim liên tục và gần như không có thời gian nghỉ ngơi từng trở thành chuyện quen thuộc với Dương Mịch.

Đổi lại, sức khỏe của nữ diễn viên cũng chịu không ít ảnh hưởng. Đằng sau vẻ ngoài chỉn chu trước ống kính là sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Truyền thông Hoa ngữ từng đề cập việc Dương Mịch phải chịu áp lực từ lịch trình công việc dày đặc cũng như những vấn đề liên quan đến công ty quản lý cũ Gia Hành Truyền Thông.

Cuộc sống Dương Mịch thay đổi thế nào sau nhiều năm đặt công việc lên hàng đầu? - Ảnh 1

Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, Dương Mịch dường như đã bước sang một trạng thái hoàn toàn khác. Cư dân mạng hài hước nhận xét rằng sau khi trải qua “năm tuổi”, nữ diễn viên như thể đã “thức tỉnh”. Dù chỉ là cách nói vui, sự thay đổi trong khí chất và cách nhìn nhận cuộc sống của cô thực sự khá rõ ràng.

Qua nhiều cuộc phỏng vấn, Dương Mịch cho thấy cô đã học được cách buông bỏ những điều không cần thiết. Nữ diễn viên không còn quá bận tâm đến việc phải giải thích bản thân hay làm hài lòng tất cả mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, khi được hỏi về chuyện dễ làm mất lòng người khác, cô thẳng thắn cho biết thời trẻ, vì tính cách trực tiếp và nghĩ gì nói nấy nên đôi khi khiến người khác khó chịu. Nhưng hiện tại, cô đã nhẹ nhàng hơn với chuyện đó: “Mất lòng thì cứ mất lòng thôi”.

Cuộc sống Dương Mịch thay đổi thế nào sau nhiều năm đặt công việc lên hàng đầu? - Ảnh 2

Sự thay đổi ấy còn thể hiện qua những lần xuất hiện gần đây. Dương Mịch cười nhiều hơn, nói chuyện thoải mái và thể hiện nguồn năng lượng tích cực. Cư dân mạng thậm chí ví von cô đã “thăng cấp từ cô gái liều mạng làm việc thành chiến thần hạnh phúc”.

Phía sau trạng thái tinh thần này là một lối sống kỷ luật. Theo chia sẻ từ một số nhân viên đoàn phim, trong thời gian quay “Giang sơn đại đồng”, Dương Mịch thường đặt điện thoại xuống vào khoảng 21h30 và chuẩn bị đi ngủ, muộn nhất cũng không quá 22h. Buổi sáng, cô thức dậy khoảng 6h. Nữ diễn viên coi giấc ngủ là một trong những cách chăm sóc bản thân thiết thực nhất.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi, Dương Mịch cũng duy trì chế độ ăn uống tương đối thanh đạm và tập luyện đều đặn. Cô hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, nhiều đường, đồng thời duy trì các bài tập sức mạnh và Pilates khoảng 4-5 buổi mỗi tuần.

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