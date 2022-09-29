Thanh Thảo bất ngờ 'kể khổ' về chồng doanh nhân, nghe lí do khiến dân tình cũng phải cười ngả nghiêng

Dù được yêu chiều hết mực, nhưng Thanh Thảo vẫn bày tỏ sự 'bất lực' vì ông xã không hề hợp tác với mình vì điều này.

Ca sĩ Thanh Thảo sinh năm 1977, nổi tiếng với danh xưng “búp bê” qua loạt ca khúc đình đám: Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu… 'Búp bê' Thanh Thảo Sau nhiều sóng gió của cuộc đời, nữ ca sĩ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Việt kiều Tom Han hơn Thanh Thảo 8 tuổi, sở hữu chuỗi phòng khám nha khoa tại Mỹ và Việt Nam. Năm 2017, cả hai quyết định về chung một nhà. Sau một năm chung sống, Thanh Thảo và ông xã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Talia.

Hiện tại, nữ ca sĩ đã có một gia đình hạnh phúc, viên mãn bên chồng và các con Hiện tại, Thanh Thảo đang có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và con gái, cùng con trai nuôi Jacky Minh Trí. Được biết, ông xã của Thanh Thảo nổi tiếng là người chiều vợ, thương con, ngay khi biết tin vợ mong muốn về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật, chồng ca sĩ Thanh Thảo không ngần ngại mua một biệt thự tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để cô tiện di chuyển. Sự chiều chuộng của nam doanh nhân dành cho bà xã khiến nhiều người không ít lần phải ghen tỵ Thanh Thảo may mắn vì luôn được chồng doanh nhân yêu chiều cô hết mực Tuy nhiên dù được ông xã hết mực yêu thương bấy lâu nay, nhưng "búp bê" Thanh Thảo vẫn còn một "nỗi khổ" khiến cô vô cùng sầu não. Thậm chí khi đề nghị chồng thực hiện việc này, nam doanh nhân đã khuyên vợ nên "sống thật".

Trong mỗi dịp đi chơi, Thanh Thảo đều cố gắng lưu lại những khoảnh khắc với gia đình nhỏ nhưng chổng và con của nữ ca sĩ đều không "hợp tác" Điều khiến nữ ca sĩ buồn bã chính là việc chồng cùng con gái không hề thích chụp ảnh: "Nỗi khổ của người con gái thích chụp hình sống ảo mà bạn trai không chịu chụp dùm, đi khắp nơi, cảnh rất đẹp mà không có được tấm hình nào ra hồn. Lý do là “Em sống thật đi đừng sống ảo”. Rồi con bé phải tự seo phì hoặc chụp đồ ăn, còn không thì chụp lén hai cha con chứ kêu đứng yên cho chụp cũng đừng hòng. Ủa Alo". Dù nhiều lần "than khổ" với chồng, nhưng nữ ca sĩ cũng chỉ biết chào thua trước những lời 'biện minh' của ông xã, cô hài hước chia sẻ những lời dí dỏm của chồng doanh nhân:"Đi chơi là để tận hưởng chứ cứ cầm máy quay quay chụp chụp suốt thì sướng được cái gì đâu? Chỉ có sướng trên Facebook thôi. Cho nên em thật là may mắn lắm á em". Dù không ngần ngại "bóc mẽ" chồng, tuy nhiên thực tế Thanh Thảo vô cùng yêu ông xã và nhiều lần chia sẻ về sự quan tâm tỉ mỉ của "nửa kia" dành cho cô

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-thao-bat-ngo-ke-kho-ve-chong-doanh-nhan-nghe-li-do-khien-dan-tinh-cung-phai-cuoi-nga-nghieng-508095.html