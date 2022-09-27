Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện

Sao Việt 27/09/2022 09:39

Trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, Lâm Khánh Chi tìm thấy sự bình yên và niềm vui làm mẹ ở cậu con trai kháu khỉnh.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều tình cảm yêu thương và quý mến của khán giả. Là một ca sĩ xinh đẹp, tài hoa trong showbiz Việt. Từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã Phi Hùng, thế nhưng cả hai lại bất ngờ đường ai nấy đi trong sự bất ngờ của khán giả, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của cặp đôi. Sau khi tan vỡ, con trai được Lâm Khánh Chi nuôi dưỡng và thường xuyên xuất hiện trong các ngày quan trọng của mẹ.

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 1

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 2
Từng có tổ ấm hạnh phúc bên chồng cũ - Phi Hùng và con trai đầu lòng, cả hai bất ngờ quyết định "đường ai nấy đi" khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử đầu lòng, hai mẹ con cùng dùng bữa tại một nhà hàng. Trong khung hình, cả hai quấn quýt và thể hiện tình yêu thương vô bờ bến khi Thiên Long ghé sát đầu trong vòng tay mẹ. Nữ ca sĩ đã chia sẻ những lời nhắn gửi đến con trai đầy xúc động: "Chỉ có Bi thương mẹ thôi. Bi nói lớn lên Bi đi làm Bi nuôi mẹ. Mẹ con em chào cả nhà thương yêu". 

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi dắt con trai ra ngoài ăn, dân tình thích thú khi thấy cậu bé càng lớn càng quấn lấy mẹ. 

Dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi khiến ai nấy đều nghẹn lòng. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, con trai là nguồn động lực lớn nhất để Lâm Khánh Chi vực dậy sau biến cố hôn nhân. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận động viên tới bà mẹ một con. 

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 4

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi cho biết, con trai chính là động lực lớn nhất của cô cho đến thời điểm hiện tại

Dù không thường xuyên cập nhật nhiều khoảnh khắc bên con nhưng cô luôn cố gắng thu xếp thời gian để bên cạnh nhóc tỳ. Thiên Long cũng là gương mặt được quan tâm và chú ý góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ của mẹ, cậu bé luôn được Lâm Khánh Chi chau chuốt về trang phục. Hơn thế nữa, như một nguồn cổ vũ tinh thần, nhóc tỳ luôn có hành động đáng yêu để thể hiện tình cảm với mẹ.

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 6

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 7
Nhóc tì luôn đồng hành cùng mẹ ở các sự kiện lớn nhỏ 

Sau chia tay, chồng cũ Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Lâm Khánh Chi thừa nhận cô cảm thấy tiếc nuối khi đã ly hôn chồng. Với Lâm Khánh Chi, khi được hỏi về chồng cũ nữ ca sĩ cho biết: "Thật sự đến ngày hôm nay nếu nói yêu cảm xúc tình yêu đã hết. Nhưng tôi không quên được anh Hùng vẫn thương, nhớ, vẫn muốn anh ấy có cuộc sống tốt, hạnh phúc". 

Cả hai dù hiện đã có cuộc sống bên tình mới, nhưng cả Lâm Khánh Chi và Phi Hùng vẫn thể hiện sự quan tâm và yêu thương con trai của mình, có thể thấy điều đó qua loạt ảnh của nhóc tì. 

 Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 8

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 9

Lâm Khánh Chi tiết lộ quý tử ngày càng quấn và yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh 10
Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng cả hai vẫn dành thời gian để chăm sóc và nuôi dạy con trai. Nhóc tì lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy của cả cha và mẹ. 
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