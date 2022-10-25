Đỗ Mỹ Linh rủ bỏ danh xưng“Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” chính thức thành “con dâu nhà hào môn”, tất cả nhờ nhân vật "quyền lực" này

Đỗ Mỹ Linh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2016, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành được chiếc vương miện cao quý. Đăng quang năm 20 tuổi, người đẹp gốc Bắc được nhiều người quan tâm. Cô để lại thiện cảm nhờ gương mặt dễ mến, tính tình hiền lành và không phô diễn, khoe khoang. Theo chia sẻ những tính cách của Đỗ Mỹ Linh mang ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ truyền thống.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý lớn khi tổ chức hôn lễ cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai út của Bầu Hiển. Từng là “Hoa Hậu nghèo nhất Việt Nam” Đỗ Mỹ Linh nay lại xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu như một nàng công chúa khiến người khác xao xuyến.Trong tiệc cưới nàng hậu đã cùng chồng cất lời hát cảm ơn đấng sinh thành khiến cho quan khách tham dự không khỏi cảm động.

Chia sẻ về chuyện thi hoa hậu, mẹ Đỗ Mỹ Linh đã từng khuyên con gái nên dừng lại để tập trung học hành: "Năm 2014, tôi được mọi người rủ đi thi. Khi tôi về nói với mẹ thì mẹ kiểu rất sốc, không hiểu sao tôi lại có ý định ấy. Tôi về nói với mẹ rằng sẽ phải tập trung theo ban tổ chức một tháng để dự thi, mẹ mới bảo tôi chắc chỉ qua vòng này chứ không đi sâu nữa, mà lại mất một tháng và phải nghỉ học nên thôi dừng lại ở đây đi".

Mẹ của Đỗ Mỹ Linh là công chức nhà nước, sống giản dị trong một gia đình nhiều thế hệ tại ngôi nhà nhỏ phố cổ Hà Nội. Mỹ Linh chia sẻ mẹ cô muốn con gái có thể sống giản dị, học tập thật tốt và có công ăn việc làm ổn định, nhưng không ngờ con gái lại trở thành hoa hậu, điều này khiến bà không khỏi bất ngờ.

mẹ Đỗ Mỹ Linh đã từng khuyên con gái nên dừng thi hoa hậu để tập trung học hành

Vì nghe lời mẹ, Đỗ Mỹ Linh quyết định 2 năm sau mới quay trở lại cuộc thi và bất ngờ giành ngôi vị hoa hậu. Bối rối trước việc con gái đăng quang, ngay sau khi Đỗ Mỹ Linh trở về nhà, cả nhà đã họp lại để bàn bạc cũng như chia sẻ về những kế hoạch tương lai cho con. Nàng hậu chia sẻ: “Những ngày đầu sau khi tôi đăng quang, mẹ liên tục dặn dò, với mẹ, thế giới showbiz thật quá bao la, rộng lớn. Mẹ dặn tôi phải giữ gìn giá trị của mình và mẹ luôn nói không với những cám dỗ hay thậm chí những lời đề nghị mà mẹ thấy chỉ cần có một chút nguy hiểm”.

ngay sau khi Đỗ Mỹ Linh trở về nhà, cả nhà đã họp lại để bàn bạc cũng như chia sẻ về những kế hoạch tương lai cho con

Đại gia đình của Hoa hậu chủ yếu thuộc thành phần trí thức, nhiều người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ. Khi ông nội mất sớm, bà nội là người quán xuyến gia đình, dạy dỗ con cháu. Bà là người rất nghiêm khắc rèn giũa con cháu nên hàng xóm khu phố cổ đều biết chị em Linh từ nhỏ đã rất lễ phép ngoan ngoãn, mẹ ruột Mỹ Linh nói thêm: "Nếp sống của gia đình tôi dù tình cảm nhưng cũng rất phép tắc. Mẹ chồng tôi, rồi các bác đã quyết điều gì thì trên dưới đồng lòng, nên ngoài bố mẹ, chị em Linh rất kính trọng, nghe lời người lớn trong nhà".

Đại gia đình của Hoa hậu chủ yếu thuộc thành phần trí thức, nhiều người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ

Ngôi nhà nhỏ của cả nhà Đỗ Mỹ Linh ở phố Cổ

Có thể thấy nơi ở của nàng hậu khá giản dị

Hầu hết tất cả những người trong nhà đều thừa nhận là mẹ Đỗ Mỹ Linh là người khá khó tính và nghiêm khắc, trái ngược với ba cô rất dễ chịu và cưng chiều con. Tuy vậy cô lại rất giống mẹ, sống bình dị, yên ả.

mẹ Đỗ Mỹ Linh là người khá khó tính và nghiêm khắc

Tuy vậy cô lại rất giống mẹ, sống bình dị, yên ả

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong đời sống thường ngày với hình ảnh một cô gái sống đúng lứa tuổi, ăn mặc đơn giản, đi xe máy, vẫn đi ăn uống lề đường. Nếu các người đẹp thường chăm chút, khoe đồ hiệu, xe sang hay nhà riêng tiền tỷ thì Đỗ Mỹ Linh lại "được lòng" khán giả hơn vì lối sống kín tiếng, không scandal.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong đời sống thường ngày với hình ảnh một cô gái sống đúng lứa tuổi

Mỹ Linh chia sẻ mẹ cô muốn con gái có thể sống giản dị, học tập thật tốt và có công ăn việc làm ổn định

Bà Phạm Kim Dung - người được fan sắc đẹp đặt biệt danh là "bà trùm hoa hậu" cũng chia sẻ nhiều về Đỗ Mỹ Linh. Bà Dung cho biết Đỗ Mỹ Linh có lối sống giản dị, không thích đua đòi. Thậm chí, một chiếc túi vài trăm nghìn đồng được cô sử dụng suốt mấy năm, dù lúc đó đã có cuộc sống dư dả.

Bà Phạm Kim Dung cho biết Đỗ Mỹ Linh có lối sống giản dị, không thích đua đòi

Mẹ Mỹ Linh là người luôn coi trọng việc học, chính vì thế, trong 2 năm sau khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn theo đuổi con đường học vấn song song với việc thực hiện trách nhiệm của hoa hậu trong các hoạt động cộng đồng. Nàng hậu cho biết: "Tôi còn nhớ mẹ nói hạnh phúc và tự hào nhất là giây phút tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học chứ không phải giây phút tôi đăng quang. Mẹ tôi rất lành và có lẽ chính vì vậy nên đã tạo nên tôi bây giờ - một cô hoa hậu cũng ngại thi phi, ngại tranh cãi, ngại va chạm."

Đỗ Mỹ Linh đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng gần đây

Từng vấp phải không ít lời chê trách vì một hình ảnh an toàn và có phần nhạt, tuy nhiên, cho đến giờ, sau 6 năm bước chân vào showbiz, Mỹ Linh đã chứng minh cô đã sống đúng như những gì mà mẹ hướng tới, một Hoa hậu luôn nỗ lực,cố gắng hết mình và có đời tư trong sạch, không scandals. Gắn với danh xưng "hoa hậu nghèo nhất Việt Nam", Đỗ Mỹ Linh cũng vui vẻ chấp nhận nó.

Hoa hậu luôn nỗ lực,cố gắng hết mình và có đời tư trong sạch, không scandals

Đến hiện tại, sau khi đăng quang được 6 năm, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã thay đổi nhiều. Từ một cô sinh viên giản dị, có cuộc sống bình thường, Đỗ Mỹ Linh dù không "thay da đổi thịt" như nhiều người đẹp khác nhưng cũng có cuộc sống "lên hương" hơn.

Đỗ Mỹ Linh bên chồng thiếu gia hiện tại

Và từ bây giờ trở đi, sau khi lên xe hoa làm dâu hào môn vào ngày 24/10 vừa qua, cô sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời. Chính thức trở thành con dâu nhà hào môn, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh bây giờ có lẽ sẽ là mơ ước của rất nhiều cô gái.