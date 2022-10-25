Angela Phương Trinh hóa “thần tiên tỷ tỷ” trong ảnh cận mặt, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến người hâm mộ khen không ngớt lời

Rút lui khỏi showbiz xô bồ để chăm lo tu tập cũng như phát triển kinh doanh, thế nhưng cái tên Angela Phương Trinh chưa bao giờ hết hot. Trên nền tảng mạng xã hội, người đẹp thường xuyên gây thương nhớ khi khoe nhan sắc như bị thời gian bỏ quên. Hễ mỗi lần có động thái, Angela Phương Trinh đều thu về lượt tương tác khủng.

Đến hẹn lại lên, mới đây, Angela Phương Trinh tung hình ảnh "sống ảo" trong xế hộp đắt đỏ. Chẳng cần ăn vận lộng lẫy, sao nữ đình đám nhận về vô số khen ngợi bởi gương mặt góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn.

Đi kèm với hình ảnh này, Angela Phương Trinh chia sẻ dòng trạng thái triết lý. Cô viết: "Ai biết kiếp người rất mong manh. Như sương buổi sớm lá trên cành. Siêng năng tạo phước không ngơi nghỉ. Nhân quả công bằng sẽ đến nhanh".

Lượn lờ quanh trang cá nhân của Angela Phương Trinh không khó nhận ra gần đây cô tích cực đăng tải những hình ảnh "sống ảo" chụp cận mặt. Ở độ tuổi gần 30, sao nữ phim Mùi Ngò Gai vẫn sở hữu vẻ đẹp không tì vết.

Nhan sắc của cô nhận về nhiều khen ngợi từ dân mạng.

Không ít người cho rằng Angela Phương Trinh bị thời gian bỏ quên.

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Góc chụp cận nhưng không thể dìm được visual xinh đẹp trẻ trung của sao nữ 9x

Ngày 13/10, Angela Phương Trinh hiếm hoi tham gia một sự kiện tại TP.HCM. Đây là dịp hiếm hoi cô trở lại đường đua thảm đỏ sau nhiều năm. Dù đọ sắc với dàn mỹ nhân đình đám nhưng Angela Phương Trinh không hề bị lu mờ.

Cô được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh đình đám khi lớn lên.

Tuy nhiên khi trưởng thành Angela Phương Trinh lại gắn liền với không ít thị phi như hành động ''nổi loạn'', những phát ngôn gây sốc bị cho là quá đà, lệch chuẩn.

Có một thời gian, nữ diễn viên từng gắn liền với danh xưng “Nữ hoàng thị phi” của showbiz.

Sau những lùm xùm khiến khán giả ngán ngẩm, Angela Phương Trinh quyết định tìm về cõi Phật. Cô ăn chay trường, tham gia các hoạt động thiện nguyện và tu thiền mỗi ngày.