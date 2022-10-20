Không hổ danh "Thần tiên tỷ tỷ", Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng

Sao Việt 20/10/2022 10:14

Không hổ danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Việt, Đặng Thu Thảo tuy hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng vẫn giữ được sức hút đáng ngưỡng mộ.

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín, cuộc sống của Đặng Thu Thảo trở nên kín tiếng. Cô hiếm khi tham gia các sự kiện showbiz mà chỉ tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình chồng, hình ảnh trên mạng xã hội cũng được cập nhật khá thưa thớt.

Những tưởng cứ như thế, sức hút của nàng hậu này sẽ sụt giảm đáng kể nhưng thực tế cho thấy Đặng Thu Thảo vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Mới đây, chỉ một bức ảnh đăng story của cô cũng đủ khiến người hâm mộ phát sốt.

Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 1
Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc đỉnh cao trong khoảnh khắc mới nhất. 

Xem qua bức ảnh mới của nàng hậu, ai cũng phải trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp không tuổi và thần thái đỉnh cao. Năm nay dù đã ngoài 30 tuổi và là mẹ 2 con nhưng Đặng Thu Thảo vẫn giữ được làn da trắng sáng, căng bóng, không tì vết. Đặc biệt, ngũ quan hài hòa và nét đẹp dịu dàng của cô sau bao năm đăng quang vẫn không đổi. 

Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo ở tuổi 31 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi. 

Sau bao năm, Đặng Thu Thảo không những không già đi mà còn trẻ ra và đẹp lên rất nhiều.

Song, không chỉ nhan sắc mà ngay cả vóc dáng của Đặng Thu Thảo cũng khiến bao chị em bỉm sữa phải ngưỡng mộ. Trong một số khoảnh khắc chụp toàn thân được đăng tải trước đó, Đặng Thu Thảo cho thấy vóc dáng mảnh mai, thon gọn, chẳng khác gì thời mới đăng quang Hoa hậu.

Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 3
Hiếm ai tin rằng đây là sắc vóc của một bà mẹ đã 2 con. 
Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 4
Nàng hậu lấy lại vóc dáng nhanh chóng sau khi sinh "đủ nếp đủ tẻ". 

Đông đảo fan sắc đẹp đều cho rằng, làng nhan sắc Việt dù nở rộ rực rỡ đến mấy thì Đặng Thu Thảo vẫn là "thần tiên tỷ tỷ" khó ai có thể soán ngôi. Vẻ đẹp của nàng hậu này rất đặc biệt, không pha lẫn với bất kỳ ai. Cũng chính vì thế Đặng Thu Thảo không xuất hiện thì thôi, hễ cứ tái xuất là gây sốt.

Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 5
Đặng Thu Thảo được mệnh danh là "thân tiên tỷ tỷ" của làng nhan sắc Việt. 

Hiện, Đặng Thu Thảo đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên doanh nhân Trung Tín. Vợ chồng cô sau 5 năm kết hôn sinh được hai nhóc tì, một gái và một trai vô cùng đáng yêu. Tuy không hay phô trương hạnh phúc gia đình nhưng chỉ một vài khoảnh khắc nho nhỏ cũng đủ chứng minh hôn nhân của cô đang rất hạnh phúc.

Không hổ danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ cần đăng ảnh là gây sốt khắp cõi mạng - Ảnh 6
Tổ ấm 4 thành viên của Đặng Thu Thảo và ông xã doanh nhân. 
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