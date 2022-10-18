Màn lên đồ đi đám cưới của hot girl kiêm Á hậu chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi đang trở thành chủ đề bàn tán rôm rả.
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Câu chuyện quần quần áo áo đi ăn cưới nhà người ta chưa bao giờ khiến các cô gái ngừng động não. Nếu như các chàng thường rất đơn giản với quần jean, áo sơ mi, áo thun, thì các nàng phải khổ cực tìm chiếc váy giúp mình xinh đẹp, đặc biệt là không mặc lại trong lần dự đám cưới lần sau.
Tuy nhiên, cũng chính vì quá cầu kì trong trang phục, chăm chút kĩ nhan sắc, mà nhiều trường hợp cô dâu bị dìm hàng toàn tập bởi các “hot girl”.
Trên Facebook cá nhân, hot girl kiêm Á hậu chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi mới đây hào hứng chia sẻ loạt ảnh dự đám cưới người thân.
Xuất hiện tại hôn lễ, người đẹp chuyển giới chọn mẫu váy trắng xếp tầng khoe vai trần quyến rũ. Điểm tô cho outfit như công chúa, Nguyễn Phạm Tường Vi sử dụng thêm băng đô cài tóc bản to cùng tông với trang phục. Trang phục của Tường Vi không những được thiết kế "na ná" mà còn trùng màu với chiếc váy cô dâu. Với màn lên đồ này, Á hậu chuyển giới được cho đã giật trọn spotlight tại sự kiện. Nhiều ý kiến còn nhận định, Tường Vi làm nhân vật chính bị "lu mờ". Bị nói lấn lướt cô dâu trong đám cưới, Á hậu chuyển giới lên tiếng thanh minh: "Trời ơi, Vi có muốn chiếm sóng đâu ạ". Một người bạn thân nhân cơ hội "bóc phốt" Tường Vi cũng từng làm cô bị lu mờ trong đám cưới chính mình. Nguyễn Phạm Tường Vi sinh năm 1997, tại Đắk Nông. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Tại đấu trường sắc đẹp, Tường Vi là 1 trong 5 học trò của huấn luyện viên Hoàng Thùy. Trong đêm chung kết, người đẹp Đắk Nông dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Dù không giành được ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen Vietnam 2020 nhưng Tường Vi lại được coi là người đẹp nhất cuộc thi năm đó. Hương Giang từng nhận xét về Tường Vi: "Nếu không thi các kỹ năng khác, chỉ xét gương mặt thôi, em chính là 'Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam'". Nhan sắc Á hậu ngày càng thăng hạng.
Xuất hiện tại hôn lễ, người đẹp chuyển giới chọn mẫu váy trắng xếp tầng khoe vai trần quyến rũ.
Điểm tô cho outfit như công chúa, Nguyễn Phạm Tường Vi sử dụng thêm băng đô cài tóc bản to cùng tông với trang phục.
Trang phục của Tường Vi không những được thiết kế "na ná" mà còn trùng màu với chiếc váy cô dâu. Với màn lên đồ này, Á hậu chuyển giới được cho đã giật trọn spotlight tại sự kiện. Nhiều ý kiến còn nhận định, Tường Vi làm nhân vật chính bị "lu mờ".
Bị nói lấn lướt cô dâu trong đám cưới, Á hậu chuyển giới lên tiếng thanh minh: "Trời ơi, Vi có muốn chiếm sóng đâu ạ".
Một người bạn thân nhân cơ hội "bóc phốt" Tường Vi cũng từng làm cô bị lu mờ trong đám cưới chính mình.
Nguyễn Phạm Tường Vi sinh năm 1997, tại Đắk Nông. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.
Tại đấu trường sắc đẹp, Tường Vi là 1 trong 5 học trò của huấn luyện viên Hoàng Thùy. Trong đêm chung kết, người đẹp Đắk Nông dừng chân ở vị trí Á hậu 2.
Dù không giành được ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen Vietnam 2020 nhưng Tường Vi lại được coi là người đẹp nhất cuộc thi năm đó.
Hương Giang từng nhận xét về Tường Vi: "Nếu không thi các kỹ năng khác, chỉ xét gương mặt thôi, em chính là 'Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam'".
Nhan sắc Á hậu ngày càng thăng hạng.