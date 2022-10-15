Mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới lộ hình xăm cá tính ở vòng một, fan quốc tế ùa vào khen không tiếc lời

Thời gian gần đây, loạt hình xăm trải dài khắp cơ thể Nana (cựu thành viên After School) trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, diễn viên cho biết hình xăm là thật. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn xăm theo sở thích.

Ngày 5/10, mỹ nhân sinh năm 1991 diện vest đen theo phong cách không nội y. Cô để lộ hình xăm hoa lá chạy dọc ngực khi chụp quảng bá phim Glitch cùng bạn diễn Jeon Yeo Bin.

“Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ điều này với người hâm mộ vì sao tôi chọn chúng. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa”, Nana nói.

Hình ảnh táo bạo của Nana nhận nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn fan quốc tế, dù tại quê nhà, cô chịu không ít chỉ trích vì quan điểm bảo thủ của Hàn Quốc về hình xăm.

Xăm hình bị coi là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, ngoại trừ khi được thực hiện bởi chuyên gia y tế. Diễn viên, nghệ sĩ Kpop bắt buộc làm theo quy tắc được đặt ra bởi công ty quản lý. Họ phải trang điểm hoặc sử dụng quần áo che kín hình xăm có thể nhìn thấy khi xuất hiện trên truyền hình.

Loạt hình xăm trên cơ thể Nana

Một số cư dân mạng lo lắng việc xăm hình của Nana khiến cô bị giới hạn vai diễn. “Hình xăm khắp cơ thể thật khó lựa đồ. Nếu dùng miếng dán che sẽ mất thẩm mỹ”, “Môi trường giải trí Hàn khắc nghiệt. Xăm hình có thể khiến bạn ấy không được chọn vào nhiều dự án do áp lực của khán giả. ‘My body, my choice’, tuy nhiên, nó đi kèm hệ luỵ mà Nana phải chấp nhận đối mặt”… Những ý kiến của khán giả để lại.

Trước Nana, Han So Hee là nghệ sĩ nữ hiếm hoi xăm nhiều hình trên cơ thể. Thời chưa gia nhập showbiz, cô lộ hình xăm trổ, hút thuốc, trang phục bụi bặm, khác với vẻ ngọt ngào và nữ tính hiện tại. Loạt ảnh thời “nổi loạn” khiến cô nhận nhiều lời đàm tiếu, dù thế cô không chối bỏ quá khứ.

Trong cuộc phỏng vấn với Dispatch, Han So Hee chia sẻ cô không có bất kỳ ái ngại nào về những trải nghiệm đó. Quan điểm sống của cô cũng không thay đổi nhiều so với thời đôi mươi.

"Tôi buồn cười khi người ta gọi đó là quá khứ. Những bức ảnh chỉ được chụp cách đây 3 đến 4 năm. Không hiểu sao nhiều người cho rằng hút thuốc và xăm mình là bình thường đối với các diễn viên nam nhưng lại là vấn đề với một diễn viên nữ", Han So Hee bày tỏ.

Hiện, nữ diễn viên đã xóa một số hình. Cập nhật mới nhất, Han So Hee gây chú ý khi xỏ khuyên ở chân lông mày.