Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê

Nhịp sống trẻ 10/10/2022 05:15

Dù trải qua sinh nở nhưng nữ streamer đến từ Đồng Tháp là Uyên Pu vẫn có thân hình săn chắc, quyến rũ với số đo ba vòng ấn tượng.

Từ một người tự ti với vóc dáng, nữ game thủ quê Đồng Tháp nổi tiếng làng streamer Uyên Pu đã có hành trình thay đổi ngoạn mục. Cô tìm hiểu và tập luyện nghiêm túc trong nhiều năm liền để có được thân hình săn chắc, cải thiện vóc dáng như một gymer thực thụ.

Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê - Ảnh 1

Với niềm đam mê tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, Uyên Pu đã có nhiều trải nghiệm phong phú trong việc thay đổi thực đơn giúp cơ thể khoẻ mạnh từ bên trong, da sáng khoẻ bên ngoài. 

Thời gian gần đây, Uyên Pu lựa chọn phương pháp ăn thô. Đây là cách ăn ít người có thể duy trì nhưng lại mang tới kết quả xứng đáng. Ăn thô cần am hiểu nhiều về nguyên liệu, thực phẩm nhưng lại có cách chế biến tối giản, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. 

Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê - Ảnh 2

Theo chia sẻ của Uyên Pu, trong một bữa ăn thô của cô sẽ bao gồm 80% trái cây, 10% hạt và 10% rau củ. Nếu không có thời gian, cô sẽ ăn 100% trái cây trong một bữa. Những loại trái thường được cô sử dụng là chuối, xoài hoặc dưa. 

"Chế độ ăn, uống chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng quan về sức khoẻ, phần còn lại là tâm trạng, cảm xúc của bạn. Thái độ của bạn với cuộc sống, tinh thần lạc quan, vui vẻ, biết ơn... gần gũi với môi trường, thiên nhiên, nắng gió, vận động... đều giúp chúng ta vui khoẻ mỗi ngày" - Uyên Pu chia sẻ.

Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê - Ảnh 3
Cô duy trì chế độ ăn thô trong một khoảng thời gian dài vì tốt cho sức khoẻ, có khả năng chữa lành nhiều căn bệnh lâu năm.

Cô cũng nhấn mạnh việc khi đã xây dựng một hệ thống niềm tin đủ vững chắc vào lựa chọn ăn thô cũng là lúc bạn sẽ thấy yêu lựa chọn này của chính mình. Bởi ăn thô không cầu kỳ trong chế biến, đong đếm calo và không cần quan tâm thái quá vào thành phần dinh dưỡng. Ăn thô chính là cách ăn đơn giản hoá mọi thứ.

Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê - Ảnh 4

Ngoài chế độ ăn, Uyên Pu còn dành thời gian cho vận động. Cô chọn tập gym, yoga, phơi nắng... giúp cơ thể săn chắc hơn. Đồng thời, khi chuyển sang chế độ ăn thô, lượng protein sẽ giảm vì thế Uyên Pu có thân hình nhỏ nhắn hơn nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn cân đối. Vòng eo con kiến và vòng hông nở nang của bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời tán dương từ người hâm mộ.

Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê - Ảnh 5

Để có được vóc dáng như hiện tại, Uyên Pu đã dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu chế độ ăn cùng tập luyện. Mỗi giai đoạn, cô sẽ áp dụng một công thức dinh dưỡng khác nhau. Và mỗi công thức cần phải kiên trì thực hiện ít nhất trong khoảng 3 tháng mới có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể.

Uyên Pu khuyến khích mọi người nên ăn trái cây, rau củ khi còn tươi, mới hái trên cây để hấp thụ trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm.

8 thói quen cực hữu ích giúp DUY TRÌ VÓC DÁNG cho người lười giảm cân

8 thói quen cực hữu ích giúp DUY TRÌ VÓC DÁNG cho người lười giảm cân

Với nhiều chị em không có thời gian tập thể dục, chỉ cần duy trì 10 thói quen này hàng ngày là có thể giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giảm cân giữ dáng cách giảm cân sau sinh giảm cân lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 22 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 22 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài