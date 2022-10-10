Nữ streamer Đồng Tháp khoe bí quyết ăn nhiều vẫn giữ được vóc dáng săn chắc vạn người mê

Từ một người tự ti với vóc dáng, nữ game thủ quê Đồng Tháp nổi tiếng làng streamer Uyên Pu đã có hành trình thay đổi ngoạn mục. Cô tìm hiểu và tập luyện nghiêm túc trong nhiều năm liền để có được thân hình săn chắc, cải thiện vóc dáng như một gymer thực thụ.

Thời gian gần đây, Uyên Pu lựa chọn phương pháp ăn thô. Đây là cách ăn ít người có thể duy trì nhưng lại mang tới kết quả xứng đáng. Ăn thô cần am hiểu nhiều về nguyên liệu, thực phẩm nhưng lại có cách chế biến tối giản, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian.

Với niềm đam mê tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng , Uyên Pu đã có nhiều trải nghiệm phong phú trong việc thay đổi thực đơn giúp cơ thể khoẻ mạnh từ bên trong, da sáng khoẻ bên ngoài.

Theo chia sẻ của Uyên Pu, trong một bữa ăn thô của cô sẽ bao gồm 80% trái cây, 10% hạt và 10% rau củ. Nếu không có thời gian, cô sẽ ăn 100% trái cây trong một bữa. Những loại trái thường được cô sử dụng là chuối, xoài hoặc dưa.

"Chế độ ăn, uống chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng quan về sức khoẻ, phần còn lại là tâm trạng, cảm xúc của bạn. Thái độ của bạn với cuộc sống, tinh thần lạc quan, vui vẻ, biết ơn... gần gũi với môi trường, thiên nhiên, nắng gió, vận động... đều giúp chúng ta vui khoẻ mỗi ngày" - Uyên Pu chia sẻ.

Cô duy trì chế độ ăn thô trong một khoảng thời gian dài vì tốt cho sức khoẻ, có khả năng chữa lành nhiều căn bệnh lâu năm.

Cô cũng nhấn mạnh việc khi đã xây dựng một hệ thống niềm tin đủ vững chắc vào lựa chọn ăn thô cũng là lúc bạn sẽ thấy yêu lựa chọn này của chính mình. Bởi ăn thô không cầu kỳ trong chế biến, đong đếm calo và không cần quan tâm thái quá vào thành phần dinh dưỡng. Ăn thô chính là cách ăn đơn giản hoá mọi thứ.

Ngoài chế độ ăn, Uyên Pu còn dành thời gian cho vận động. Cô chọn tập gym, yoga, phơi nắng... giúp cơ thể săn chắc hơn. Đồng thời, khi chuyển sang chế độ ăn thô, lượng protein sẽ giảm vì thế Uyên Pu có thân hình nhỏ nhắn hơn nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn cân đối. Vòng eo con kiến và vòng hông nở nang của bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời tán dương từ người hâm mộ.

Để có được vóc dáng như hiện tại, Uyên Pu đã dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu chế độ ăn cùng tập luyện. Mỗi giai đoạn, cô sẽ áp dụng một công thức dinh dưỡng khác nhau. Và mỗi công thức cần phải kiên trì thực hiện ít nhất trong khoảng 3 tháng mới có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể.

Uyên Pu khuyến khích mọi người nên ăn trái cây, rau củ khi còn tươi, mới hái trên cây để hấp thụ trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm.