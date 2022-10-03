Bật mí các tư thế ngủ giúp giảm mỡ bụng siêu hiệu quả cho các chị em!

Tư thế nằm úp hay nằm sấp là một tư thế ngủ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả được nhiều chị em áp dụng. Khi thực hiện tư thế này toàn bộ lực ép của lưng sẽ tác động lên phần bụng và chặn lại diện tích có thể tích tụ mỡ thừa tại vùng bụng.

Mới thoạt đầu khi nghe đến phương pháp giảm cân chỉ bằng thay đổi các tư thế ngủ nhiều người sẽ không tin, thậm chí nghĩ đó là một trò đùa. Tuy nhiên, đó là việc hoàn toàn thật, đã được người Nhật áp dụng thành công từ lâu. Các bạn nên biết rằng, ngủ đúng cách cũng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng hiệu quả không thua kém gì việc ăn kiêng hay sử dụng nhiều các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ. Sau đây là những tư thế ngủ giảm mỡ bụng hiệu quả mà bạn có thể tham khảo áp dụng.

Khi bạn rất ít nằm sấp và không quen với tư thế ngủ này, bạn hãy tham khảo bài tập nằm giảm mỡ bụng sau đây:

Tuy nhiên thì tư thế giảm mỡ bụng này nếu nằm cả đêm thì sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Nó sẽ chèn ép và tạo áp lực nặng nề lên tim và phổi gây tức ngực và khó thở. Tư thế này cũng không tốt cho da mặt vì nó sẽ tạo thêm nếp nhăn ở vùng má và mắt. Vì thế bạn nên áp dụng tư thế này trong vòng khoảng 30 phút thì hãy thay đổi lại tư thế ngủ khác. Nếu nằm sấp bạn hãy kê gối thấp, giữ lưng thẳng để tránh ảnh hưởng phần đầu cổ và cột sống.

Đầu tiên bạn nằm sấp xuống giường, hai tay đặt xuôi song song với thân người, hai chân khép vào nhau chạm đất. Tiếp đó bạn hít vào nhẹ nhàng sau đó nâng đầu, thân trên cao nhất có thể, giữ nguyên khoảng 5 giây rồi từ tự hạ người về tư thế ban đầu rồi thở ra.

Tư thế nằm giảm mỡ bụng của người Nhật chỉ bằng một chiếc khăn

Tư thế ngủ giảm mỡ bụng này có nguồn gốc từ Nhật, do tiến sĩ người Nhật tên là Fukutsudzi nghiên cứu. Tư thế ngủ này đã được rất nhiều người kiểm chứng và cho biết rằng nó mang đến hiệu quả giảm mỡ bụng rất tích cực.

Phương pháp này an toàn cho cơ thể vì nó không gây ảnh hưởng gì đến tim, phổi, hệ tiêu hóa hay phần cổ, lưng như phương pháp nằm sấp phía trên. Phần cột sống và phần lưng được giữ thẳng thoải mái, phần da mặt cũng không bị chèn ép nên không gây ra nếp nhăn. Tư thế ngủ giảm cân này được thực hiện như sau:

- Bạn cuốn 1 chiếc khăn tắm loại trung bình lại thành một hình ống có đường kính khoảng 10cm. Nếu không có khăn bạn tìm một chiếc gối có kích thước và hình dáng tương tự.

- Sau đó bạn nằm ngửa ra giường và đặt chiếc khăn dã cuộn ở dưới lưng, ngay phần dưới của eo.

- Lưng giữ thẳng, mặt hướng lên trên, hai chân duỗi thẳng và khép hai mũi chân cạnh nhau. Hai tay duỗi thẳng để song song với thân người.

Tư thế nằm ngửa hỗ trợ giảm cân của người Nhật!

Thực hiện tư thế ngủ này trong khoảng 20 – 30 phút trước khi đi ngủ. Nó có thể coi như một bài tập hàng ngày trước khi bạn đi ngủ. Kiên trì tập bài tập này, chắc chắn sẽ có hiệu quả giảm mỡ bụng rất bất ngờ đấy!

Những mẹo nên áp dụng để việc giảm mỡ bụng tốt hơn

Ngủ mà vẫn giảm mỡ bụng, nằm mà vẫn giảm cân nghe thì vô lý nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nếu biết ngủ đúng cách thì trong quá trình ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày, bạn sẽ đốt được một lượng calo đáng kể, làm tiêu hao lượng mỡ và lượng năng lượng dư thừa trong cơ thể. Sau đây là những mẹo nên áp dụng kết hợp với các tư thế ngủ giảm mỡ bụng để đạt hiệu quả cao hơn nhé!

Ngủ hoàn toàn trong bóng tối

Hãy ngủ hoàn toàn trong bóng tối. Đây chính là một trong những cách giúp hiệu quả giảm cân nhanh chóng hơn. Bạn nên tắt hết toàn bộ các thiết bị có ánh sáng trong phòng ngủ, kể cả đèn ngủ. Đặc biệt là hãy tránh xa ánh đèn xanh từ màn hình tivi, máy tính và màn hình điện thoại. Khi ngủ trong bóng tối hoàn toàn cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra một loại hormone có tên gọi Melatonin. Nó sẽ giúp đốt cháy lượng chất béo, làm tiêu biến mỡ thừa và giúp vòng eo săn chắc. Đó là cách nằm giảm mỡ bụng hay chẳng cần làm gì mà mỡ trong cơ thể bạn cũng có thể tiêu hao đáng kể.

Hãy tắt toàn bộ ánh sáng trong phòng ngủ của bạn để giấc ngủ sâu hơn!

Ngủ khỏa thân hoặc mặc rất ít quần áo

Nếu không có vấn đề gì phải kiêng dè hoặc tế nhị thì khi ngủ, bạn có thể mặc rất ít quần áo hoặc thậm chí là ngủ khỏa thân. Đó là cách giúp bạn ngủ sâu giấc hơn, loại bỏ các protein độc hại vẫn còn trong tế bào não, giảm stress và đặc biệt là giải phóng calo trong cơ thể.

Không nằm một tư thế suốt cả đêm

Để ngủ ngon, sâu giấc và giúp quá trình đốt cháy calo, tiêu lượng mỡ trong cơ thể được tốt hơn thì bạn không nên chỉ nằm một tư thế suốt cả đêm. Thi thoảng hãy trở mình và chọn lựa tư thế nằm thoải mái nhất với mình.

Nằm nguyên một tư thế sẽ khiến máu không được lưu thông, gây tê chân tay, khiến sáng ra cơ thể uể oải, mệt mỏi. Có thể khiến phần cổ gáy và lưng của bạn cũng bị tê mỏi. Việc giữ nguyên một tư thế ngủ cũng có thể khiến bạn khó ngủ, từ đó làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, không có lợi cho quá trình giảm béo.

Thay đổi tư thế ngủ giúp máu lưu thông và bạn cảm thấy dễ chịu hơn!

Nếu tư thế ngủ khiến bạn khó chịu và nhức mỏi thì không nên áp dụng. Ví dụ khi bạn muốn áp cách nằm giảm mỡ bụng bằng tư thế nằm sấp và cảm thấy rất khó chịu thì không nên thực hiện nữa. Nó sẽ gây khó chịu và mệt mỏi cho bạn.

Hãy thư giãn trước khi đi ngủ bằng bài tập thở, các động tác yoga hoặc massage bụng

Một vài bài tập nhẹ nhàng, có thể thực hiện ngay tại giường cũng giúp bạn giảm mỡ bụng và có một giấc ngủ sâu hơn. Đó có thể là các động tác yoga đơn giản hoặc massage vùng bụng nhằm tiêu hao lớp mỡ thừa, khí huyết lưu thông, các cơ được giãn ra.

-Động tác vặn mình: Trước khi đi ngủ bạn chỉ cần nằm duỗi thẳng tay chân, sau đó thu 2 chân lại rồi xoay cả người cả chân sang bên trái trước. Trở về vị trí ban đầu rồi tiếp tục xoay sang phải. Cổ và đầu vẫn luôn trong tư thế thẳng. Làm liên tục trong vòng 15 phút, bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn mà vòng 2 lại được cải thiện đáng kể.

Tư thế vặn mình trên giường trước khi ngủ giúp mỡ bụng giảm đáng kể!

-Massage bụng: Bạn nên dùng hai tay ấn mạnh từ rốn đến vùng hông. Bạn lưu ý không nên ấn quá nhẹ hay quá mạnh. Bạn hãy lấy cả hai bàn tay xoa xung quanh vùng bụng với vận tốc vừa phải, lấy rốn làm trung tâm, xoay tay xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ và làm ngược lại.

Massage bụng là liệu pháp làm giảm tích tụ mỡ hiệu quả!

Để hiệu quả, bạn hãy thực hiện từ 20 – 30 lần một ngày, đều đặn thường xuyên. Nếu một ngày thực hiện được từ 2-3 lần kết hợp với việc uống nhiều nước, không ăn khuya thì tác dụng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là lưu ý nếu phụ nữ đang mang thai, người bị cao huyết áp, viêm bàng quang, viêm tử cung hay ăn quá no thì không nên áp dụng phương pháp massage giảm mỡ bụng này.

Trên đây là các tư thế ngủ giảm mỡ bụng siêu hiệu quả cho chị em. Vừa ngủ ngon lại còn có được vòng 2 thon gọn, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng từ ngay hôm nay nào?! Chúc các chị em sớm thấy được hiệu quả nhé!