Sở hữu chân trái nặng 45 kg, cô gái người vẫn khiến bao người trầm trồ với quyết tâm trở thành người mẫu

Tuy không có thân hình hoàn hảo nhưng Mahogany Geter vẫn quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu vì muốn truyền cảm hứng cho những người cảm thấy tự ti về cơ thể.

Tình trạng mà Geter gặp phải được gọi là phù bạch huyết. Phù bạch huyết khiến chất lỏng dư thừa tích tụ trong mô mềm của cơ thể dẫn đến sưng tấy. Toàn bộ phần cơ thể bên trái của cô đều bị ảnh hưởng nhưng ở chân trái là nhìn thấy rõ nhất. Đi lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với Geter.

Mahogany Geter (24 tuổi, đến từ Tennessee, Mỹ) sinh ra với một tình trạng hiếm gặp khiến cô có một bên chân nặng 100 lb (45 kg). Khởi đầu khó khăn nhưng sau đó cuộc đời của Geter đã thay đổi mãi mãi khi cô được trao cơ hội làm người mẫu. Từ đây, cô bắt đầu hành trình lan tỏa thông điệp về thái độ sống tích cực tới tất cả mọi người trên thế giới.

“Tất nhiên, căn bệnh này khiến tôi phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn vì nó tặng cho tôi thêm 45 kg cơ mà”, cô nói.

Tình trạng này khiến cô dễ bị xơ hóa co cứng nên cách duy nhất để xử trí là thực hiện vật lý trị liệu và mát-xa để hút hết chất lỏng dư thừa ở chân.

Quá trình trưởng thành của Geter tràn ngập những ánh mắt soi mói và lời bàn tán sau lưng. Cô tiết lộ: “Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé con nhưng người lớn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Họ nói những lời nhận xét bất lịch sự, bạn bè thì trêu chọc tôi suốt thời thơ ấu. Tất cả những điều này khiến tôi tổn thương về mặt tinh thần và cảm xúc. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp. Tôi cảm thấy mình xấu xí, giống như một con quái vật của tự nhiên, tôi thường trốn vào một góc và khóc rất nhiều”.

Cuộc sống của Geter thay đổi mãi mãi vào năm 2017 khi cô được một nhiếp ảnh gia phát hiện khi đang làm việc tại Walmart. Ban đầu cô tưởng người đó là kẻ lừa đảo nhưng cuối cùng đã để anh chụp ảnh cho mình. Cuộc gặp gỡ này đã giúp cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Sau đó, cô đã được giới thiệu trong một video YouTube với hơn 10 triệu lượt xem. Sự hiện diện của cô trên Instagram và các nền tảng truyền thông xã hội khác cũng nhanh chóng tăng lên.

“Tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và điều khiến tôi thích nhất là những người cảm thấy tự ti về bản thân giống tôi cũng được an ủi phần nào”, cô nói.

Tất nhiên, sự khác biệt cũng kéo theo nhiều lời chế giễu trên mạng dành cho Geter nhưng cô không sợ hãi. Cô quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu, cô muốn bản thân nổi bật hơn nữa để tạo động lực cho những người cùng hoàn cảnh.

“Nếu tôi thành công với sự nghiệp người mẫu, tôi muốn mua cho mẹ một ngôi nhà và chăm sóc gia đình mình. Tôi sẽ làm mọi cách để nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh phù bạch huyết. Tôi sẽ đền đáp lại tất cả những ai đã từng thể hiện lòng tốt với tôi. Tôi đã từng rất tự ti về bản thân trong một khoảng thời gian dài. Nhưng khi nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng phù bạch huyết trực tuyến và người mẹ yêu dấu của tôi, tôi đã nhận ra mình đẹp như thế nào. Không chỉ về ngoại hình mà còn cả khía cạnh con người”, cô nói.

Mặc dù hành trình của Geter còn nhiều chông gai phía trước nhưng cô đã học được cách chấp nhận bản thân và cô sẽ lan truyền thái độ tích cực này cho những người khác.