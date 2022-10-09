Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop "độ dáng"

Nhịp sống trẻ 09/10/2022 12:42

Hội ngộ cùng dàn diễn viên "Mắt Biếc", Trúc Anh bị soi can thiệp chỉnh ảnh để hack dáng thon gọn hơn.

Cách đây không lâu, loạt ảnh của diễn viên Trúc Anh phim Mắt Biếc gây chú ý vì vóc dáng tăng cân, phì nhiêu.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 1

Hot girl 9X tiết lộ tăng 8kg so với trước đây do thời điểm dịch ở nhà cô ăn uống nhiều và tạng người dễ tăng cân.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 2

Hot girl Trúc Anh từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách khiến sức khỏe thêm yếu đi.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 3

Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại thêm khó khăn.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 4

Mới đây, Trúc Anh có dịp hội ngộ cùng dàn diễn viên phim Mắt Biếc gồm Khánh Vân, Trần Nghĩa, Trần Phong, Thảo Tâm. Cả nhóm tụ tập đi xem phim và chụp ảnh nhí nhố.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 5

Diện mạo của 5 diễn viên thay cũng có ít nhiều thay đổi sau 4 năm, đặc biệt là ngoại hình của Trúc Anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Có thể thấy, so với cách đây khoảng 3 tuần, Trúc Anh nay đã thon gọn hơn nhiều. Cô diện trang phục áo croptop phối quần jeans suông và giày sneaker năng động.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 6

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng soi ra nữ diễn viên can thiệp photoshop để hack dáng.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 7

Cụ thể là phần cánh cửa phía sau Trúc Anh trở nên bất thường, cong méo và mờ hẳn. Có lẽ vì chưa tự tin với hình thể thừa cân của mình trước công chúng nên cô nàng chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng để body thon gọn hơn.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 8

Thế nhưng, bù lại, Trúc Anh vẫn giữ được nét đáng yêu với gương mặt "baby", đầy đặn.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 9

Bức ảnh mới khác của Trúc Anh cũng bị nghi có sự can thiệp của photoshop.

Hình ảnh Trúc Anh với gương mặt tròn trịa và vóc dáng tăng cân mất kiểm soát cách đây không lâu.

Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, cộng đồng mạng gật gù thấu hiểu lí do vì sao Trúc Anh phải photoshop 'độ dáng' - Ảnh 10

Hồi tháng 7, Trúc Anh cũng gây ngỡ ngàng với thân hình phát tướng, nặng nề.

Cô để lộ bắp tay to, vai u, bụng to tướng, gương mặt tròn trịa cùng chiếc mũi nở. Điều này thậm chí khiến nhiều người nghi ngờ rằng người đẹp đang mang thai.

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