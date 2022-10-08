Điểm mặt những bóng hồng "sắc nước hương trời" của streamer PewPew trước khi lấy vợ

Từ hôm qua đến nay, PewPew và Hồng Nhật cũng tuyệt nhiên không có bất kỳ chia sẻ liên quan nào về ngày chung đôi. Tất cả hình ảnh trong đám cưới đều do bạn bè cặp đôi hé lộ.

Ngày 6/10, Pewpew đánh úp dân tình bằng đám cưới với bạn gái kín tiếng Hồng Nhật. Trước đó có rò rỉ thiệp cưới của cặp đôi, nhưng người trong cuộc chưa từng trực tiếp công khai tin vui với công chúng.

Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến anh chàng streamer đình đám nhưng cũng không ít người tò mò về "hồ sơ tình ái" của anh chàng trong suốt thời gian qua.

LyLy và Pewpew từng có 12 năm gắn bó bên nhau, đây cũng là mối tình lâu nhất và khiến khán giả tiếc nuối nhất. Được biết, nam streamer quen biết bạn gái cũ khi anh còn đang du học tại Australia. Cũng chính LyLy là người đã luôn bên cạnh và đồng hành với anh những năm tháng đầy vất vả khi chân ướt, chân ráo đến trời Tây.

Dù quen nhau đến 12 năm nhưng cả 2 vẫn không thể "cùng nhau suốt kiếp", tuy nhiên khi nói về người cũ PewPew vẫn luôn dành cho cô những lời tốt đẹp nhất. Trước đây, khi tham gia vào một talkshow truyền hình, chàng trai sinh năm 1991 đã từng nói về người cũ: "Em luôn trân trọng bạn ấy, vì nếu không có những tháng năm ấy thì sẽ không có một PewPew như hôm nay. Đáng tiếc bọn em không thể đến với nhau dù em đã cố gắng".

PewPew và MisThy

Cùng là những streamer đình đám trên MXH, thường xuyên xuất hiện trong các Vlog, livestream, MisThy và PewPew từng được xem là cặp bài trùng tại thời điểm đó. MisThy cũng từng thừa nhận rằng cô có những tình cảm đặc biệt dành cho anh chàng gốc Hải Phòng, họ luôn thoải mái và vui vẻ khi ở bên nhau, điều đó làm cho fan càng nhiệt tình "đẩy thuyền".

Mỗi lần có cơ hội hợp tác chung cả hai đều rất nhiệt tình tương tác với những cử chỉ thân mật, điều này càng tạo dựng lòng tin cho khán giả về mối quan hệ tình yêu chú cháu của cả hai. Có lần cả hai còn công khai dành cho nhau những nụ hôn tình cảm trên sóng truyền hình, tuy vậy cả PewPew và MisThy đều đã lên tiếng khẳng định về mối quan hệ của đôi bên. Dù được đẩy thuyền rất nhiệt tình nhưng hai người chỉ xem nhau là đồng nghiệp, anh em.

PewPew và Trâm Anh

Quen nhau qua một chương trình ghép đôi, Trâm Anh và PewPew đến với nhau trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Còn nhớ câu nói của PewPew khi tỏ tình với Trâm Anh từng viral trên MXH và đông đảo dân tình: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do thôi", câu nói đã chiếm được trái tim của nàng hot girl.

Dù từng thừa nhận Trâm Anh là gu bạn gái của mình, vừa xinh xắn lại tài năng. Sau chương trình cặp đôi cũng có những buổi cùng nhau hẹn hò, đi chơi nhưng vì khoảng cách Bắc - Nam cũng như cả 2 đều đang muốn tập trung cho sự nghiệp, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Sau đó, cả hai cũng đã có cuộc sống riêng và dần ít tương tác trên MXH.

PewPew và Hồng Nhật

Hồng Nhật được biết đến là một nàng hot girl xinh xắn, nhẹ nhàng, chẳng phải là một streamer trong nghề nhưng lại đủ khiến trái tim chàng trai 9x đổ gục. Được biết cặp đôi đã bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2019 và không lâu sau đó anh công khai đang hẹn hò với nàng hot girl lên MXH. Cả hai rất ít khi công khai tình cảm lên MXH, mọi người chỉ thấy cặp đôi cùng nhau sánh đôi tại các sự kiện, hay đám cưới của bạn bè với cử chỉ vô cùng tình tứ.

Đến năm 2020, PewPew đã đăng tải bức ảnh anh nắm tay Hồng Nhật, nhưng điều khiến netizen va vào mắt chính là chiếc nhẫn kim cương to bự chảng đeo ở ngón áp út. Điều này có nghĩa nam streamer đã quyết định chốt đơn nàng biên kịch sau 2 năm hẹn hò. Và mới đây, tấm thiệp cưới của cả hai đã được lan truyền rầm rộ trên MXH.

Đến người bạn thân Viruss cũng đã thầm xác nhận điều này trên trang cá nhân của mình cùng nội dung: "rồi bạn tôi cưới luôn, chúc mừng nhé PW". Hiện câu chuyện vẫn đang nhận về nhiều ý kiến đến từ khán giả, ai nấy đều gửi lời chúc mừng để anh chàng streamer và hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng đôi trai tài gái sắc nắm tay xuất hiện trong lễ đường.

Trải qua nhiều mối tình lâu có, ngắn có và sau cùng PewPew cũng đã "chốt đơn" được cô nàng hotgirl Hồng Nhật. Chúc cho anh chàng sẽ hạnh phúc với mái ấm sắp tới của mình. Thời gian đôi khi chỉ là một con số, và chúng ta sẽ gặp được một người phù hợp với bản thân ở đúng thời điểm.