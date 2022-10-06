Được vợ mở tiệc mừng sinh nhật, cầu thủ Bùi Tiến Dũng khiến cộng đồng mạng ganh tỵ vì kết hôn với người vừa đảm vừa xinh

Đăng tải ảnh bên vợ con, anh hóm hỉnh viết: "Chúc mừng sinh nhật người đẹp trai nhất trong ngôi nhà nhỏ xinh".

Nhân ngày sinh nhật của mình, nam cầu thủ Bùi Tiến Dũng có chia sẻ chú ý trên Facebook.

Về phần Nguyễn Khánh Linh, mãi tối muộn cùng ngày cô mới có lời nhắn đến anh xã.

Ngoài ra, nam cầu thủ tự nhủ bản thân: "Tuổi mới thêm trưởng thành, bản lĩnh và thành công", đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi lời chúc.

"Không là người chúc đầu tiên thì là người chúc cuối cùng cho đặc biệt hơn chút vậy. Chúc mừng sinh nhật bạn trai", bà mẹ hai con viết.

Cô đã biến tư gia xịn sò thành bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật chồng.

Sinh nhật Bùi Tiến Dũng không tổ chức linh đình ở nhà hàng hay khách sạn. Khánh Linh đã bày trí tổ ấm riêng của hai vợ chồng ngập tràn bóng bay.

Đoạn clip hé lộ không gian sống hiện đại, sang trong của vợ chồng Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng lãng mạn hôn bà xã.

Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh tổ chức đám cưới hồi tháng 1/2021. Khi đó cả hai đã có chung một cô con gái - bé Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An), chào đời ngày 21/10/2019. Cuối năm 2021, gia đình trung vệ đội tuyển Việt Nam đón thêm bé thứ hai Bùi Khánh Gia Hân (biệt danh Mochi).

Vợ Bùi Tiến Dũng sinh ra trong một gia đình khá giả, làm kinh doanh ở Bắc Ninh. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực, nhưng Khánh Linh lại rất biết tự lập và không phụ thuộc vào gia đình.

Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình (kinh doanh khách sạn và quán karaoke). Sau khi lấy chồng, cô và Bùi Tiến Dũng mở thêm kinh doanh riêng ở nhiều lĩnh vực.

Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện từ công việc đến con cái bởi Bùi Tiến Dũng vốn thường xuyên phải thi đấu xa nhà.

Về phần Bùi Tiến Dũng, những lúc không phải tập trung cùng CLB hay đội tuyển, anh luôn cố gắng dành trọn vẹn thời gian cho Khánh Linh và các con.

Trước đó, khi có người nói Bùi Tiến Dũng lấy được vợ giàu - nam cầu thủ thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều người bảo tôi lấy vợ giàu, chuột sa chĩnh gạo nhưng nói thật, vợ chồng gặp nhau là cái duyên.

Có hợp nhau, lấy nhau không là một chặng đường rất dài nữa. Vật chất sẽ chẳng là gì nếu hai người suốt ngày cãi vã, cuộc sống lúc ấy mệt mỏi lắm.

Tôi khẳng định vợ tôi không phải tiểu thư đài các. Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh…

Tôi tự hào vì có 'bạn chung giường' giỏi giang như thế và chúng tôi có thể độc lập hoàn toàn về tài chính".