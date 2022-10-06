Tuy nghe hộp cơm bento hấp dẫn là vậy, nhưng không phải ai cũng may mắn thành công vì đây là một công đoạn vô cùng công phu, tỉ mỉ.

Hộp cơm bento là món ăn vô cùng hấp dẫn vì ngoài hình thức bình thường, người ta còn sáng tạo những cách trình bày khiến cho món ăn hấp dẫn hơn.

Mới đây, một số diễn đàn nấu ăn đã chia sẻ hình ảnh những suất cơm bento "hết hồn", nhìn là biết ngay đầu bếp đang "dỗi cả thế giới".

Không ít dân mạng đã liên tưởng đến hình ảnh những bà vợ khi giận dỗi mà phải nấu ăn và các ông chồng sẽ giật mình với thành phẩm kinh dị này, chứ đừng nói là ăn được.

Chẳng hiểu lúc nấu ăn, tâm lý chị em thế nào hay là vì tay nghề chưa đủ khéo!

Liệu mấy ai đủ dũng cảm để ăn những hộp cơm này nhỉ? Trông chúng không khác gì sản phẩm của đêm Halloween.

Thế này ai mà dám ăn chứ

Dân mạng sau khi xem xong những suất cơm này thì đua nhau réo tên bạn trai, người yêu, chồng mình vào. Nhiều người có ý dọa nạt đối phương nếu không chịu nghe lời thì sẽ chỉ có những suất cơm này mà thôi. Có người lại tự động viên mình phải cố gắng làm cho ra sản phẩm chứ không thì chồng sẽ bỏ vì cơm bento mất.

Tuy nhiên, nhìn có vẻ đáng sợ và chan chứa đầy sự phẫn nộ nhưng cách trang trí hộp cơm bento như thế này lại được khá nhiều người ưa thích. Đa phần đều cho rằng nó độc đáo và khá kích thích vị giác.

Các anh chồng chỉ cần nhìn vào suất cơm bento vợ chuẩn bị cũng đủ "ngã ngửa" rồi nhé. Liệu bạn có dám ăn hộp cơm bento như thế này không?