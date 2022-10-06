Đừng dại chọc giận phụ nữ, "1001 hộp cơm" khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời!

Nhịp sống trẻ 06/10/2022 12:49

Những hộp cơm kinh dị mà các bà vợ làm cho chồng khi giận dỗi khiến ai nấy nhìn vào đều ám ảnh.

Hộp cơm bento là món ăn vô cùng hấp dẫn vì ngoài hình thức bình thường, người ta còn sáng tạo những cách trình bày khiến cho món ăn hấp dẫn hơn.

Tuy nghe hộp cơm bento hấp dẫn là vậy, nhưng không phải ai cũng may mắn thành công vì đây là một công đoạn vô cùng công phu, tỉ mỉ.

Mới đây, một số diễn đàn nấu ăn đã chia sẻ hình ảnh những suất cơm bento "hết hồn", nhìn là biết ngay đầu bếp đang "dỗi cả thế giới".

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 1

Không ít dân mạng đã liên tưởng đến hình ảnh những bà vợ khi giận dỗi mà phải nấu ăn và các ông chồng sẽ giật mình với thành phẩm kinh dị này, chứ đừng nói là ăn được.

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 2

Chẳng hiểu lúc nấu ăn, tâm lý chị em thế nào hay là vì tay nghề chưa đủ khéo!

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 3

Liệu mấy ai đủ dũng cảm để ăn những hộp cơm này nhỉ? Trông chúng không khác gì sản phẩm của đêm Halloween.

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 4

Thế này ai mà dám ăn chứ

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 5

Dân mạng sau khi xem xong những suất cơm này thì đua nhau réo tên bạn trai, người yêu, chồng mình vào. Nhiều người có ý dọa nạt đối phương nếu không chịu nghe lời thì sẽ chỉ có những suất cơm này mà thôi. Có người lại tự động viên mình phải cố gắng làm cho ra sản phẩm chứ không thì chồng sẽ bỏ vì cơm bento mất.

Đừng dại chọc giận phụ nữ, '1001 hộp cơm' khiến các ông chồng nhìn một lần thôi cũng ám ảnh cả đời! - Ảnh 6

Tuy nhiên, nhìn có vẻ đáng sợ và chan chứa đầy sự phẫn nộ nhưng cách trang trí hộp cơm bento như thế này lại được khá nhiều người ưa thích. Đa phần đều cho rằng nó độc đáo và khá kích thích vị giác.

Các anh chồng chỉ cần nhìn vào suất cơm bento vợ chuẩn bị cũng đủ "ngã ngửa" rồi nhé. Liệu bạn có dám ăn hộp cơm bento như thế này không?

Hot girl lai Thái Lan cùng vẻ đẹp tựa như làn gió mới khiến đàn ông mê mẩn không thôi

Hot girl lai Thái Lan cùng vẻ đẹp tựa như làn gió mới khiến đàn ông mê mẩn không thôi

Nhan sắc của hot girl Thái Lan Rossarin Klinhom là sự dung hợp hoàn mỹ giữa các nét đẹp Á - Âu, khiến nhiều người mê mẩn ngắm nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ những bức ảnh hài hước tình huống khó đỡ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 2 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài