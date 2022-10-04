Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu "bỏng mắt" với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc

Nhịp sống trẻ 04/10/2022 08:09

Để đánh dấu tuổi 33, mới đây em gái Công Vinh bất ngờ chơi lớn khi khoe body cực cháy trong bộ bikini liền.

Nhân dịp đón tuổi 33, em gái cầu thủ Công Vinh – ca sĩ Khánh Chi thực hiện bộ ảnh khoe sắc rạng rỡ, dáng thon gọn. Cô tự nhủ bản thân: “Luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công nha cô gái”.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 1

Lựa chọn bikini liền mảnh dài tay, Khánh Chi lộ vòng eo con kiến, vòng 3 căng đét. Trang phục màu trắng còn giúp tôn lên làn da trắng nõn nà của mỹ nhân gốc Nghệ An.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 2

Trang phục màu trắng còn giúp tôn lên làn da trắng nõn nà của em gái Công Vinh.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 3

Theo Khánh Chi, càng trưởng thành cô hiểu ra rằng cảm giác an toàn nhất không ai có thể đem lại được ngoài chính bản thân mình.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 4

Có thể thấy, từng đường nét trên gương mặt của cô đều rất hài hòa cân đối, cộng với layout trang điểm càng khiến người đẹp 33 tuổi thêm phần lung linh.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 5

Nhìn Khánh Chi, ai cũng bày tỏ trầm trồ bởi ngoài 30 tuổi và trải qua 1 lần sinh nở nhưng sắc vóc chính chủ đúng là chả phải dạng vừa đâu.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 6

Khánh Chi sinh năm 1989, từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 7

Không chỉ được biết đến là em gái của cầu thủ Công Vinh, Khánh Chi còn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ca hát, vũ đạo tốt.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 8

Khánh Chi từng bị anh trai can ngăn, không muốn cho vào showbiz vì sợ em gái vướng thị phi. Thế nhưng vì đam nghê ca hát, cô nàng và người bạn thân vẫn quyết tâm thành lập nhóm nhạc và hoạt động biểu diễn được một thời gian ngắn.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 9

Tháng 7/2014, Khánh Chi lên xe hoa với ông xã làm trong ngành xây dựng. Cuối tháng 1/2015, cô sinh con gái đầu lòng rồi ly hôn không lâu sau đó.

Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu 'bỏng mắt' với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc - Ảnh 10

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Khánh Chi sang Singapore làm việc tại các quán bar tên tuổi. Cô cũng chọn cuộc sống kín tiếng.

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