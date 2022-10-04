Sinh nhật tuổi 33, em gái Công Vinh khiến cánh mày râu "bỏng mắt" với bộ ảnh khoe body cực cháy, quyến rũ hết nấc

Trang phục màu trắng còn giúp tôn lên làn da trắng nõn nà của em gái Công Vinh.

Theo Khánh Chi, càng trưởng thành cô hiểu ra rằng cảm giác an toàn nhất không ai có thể đem lại được ngoài chính bản thân mình.