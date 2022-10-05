Ái nữ nhà Hiền Thục mới 20 tuổi nhưng mẹ đã muốn cho tiền bơm môi, nghe lí do khiến dân tình phải "ngã ngửa"

Từ bé, con gái nữ ca sĩ đã có cơ hội biểu diễn trên sân khấu và xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Sau một thời gian, em gây chú ý bởi ngoại hình cao lớn, xinh đẹp. Thỉnh thoảng, Hiền Thục đăng tải hình ảnh chụp cùng Gia Bảo trên trang cá nhân và nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Nguyễn Hiền Gia Bảo tên thân mật Tí Nị, là con gái đầu lòng của ca sĩ Hiền Thục . Khi còn nhỏ, Hiền Thục hay dẫn con theo đi diễn. Khoảng một thời gian dài, cô giấu hình ảnh con để Gia Bảo có cuộc sống giản dị, bình yên.

Hiện tại Gia Bảo đã tròn 20 tuổi, sở hữu chiều cao trên 1m7, vóc dáng thon gọn, quyến rũ và gương mặt thừa hưởng nhiều nét xinh đẹp của Hiền Thục. Thế nhưng mới đây, bà mẹ đơn thân cho biết cô cảm thấy còn một điểm trên mặt Gia Bảo chưa đẹp hoàn hảo và cô sẵn sàng chi tiền để con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ. "Nị ơi? Mẹ cho tiền con đi bơm môi nhé" - bà mẹ bày tỏ.

Phía dưới phần bình luận, Hiền Thục cũng nói thêm cô nhận thấy phần môi trên của con gái hơi mỏng nên nếu đi bơi môi sẽ đẹp hoàn hảo hơn. Tuy nhiên đáp lại lời đề nghị của mẹ, Gia Bảo có phần không đồng tình và cũng không thích việc phẫu thuật thẩm mỹ này để làm đẹp. Qua cách nói chuyện của Hiền Thục và con gái cũng thấy được bà mẹ đơn thân là mẫu người nuôi dạy con rất hiện đại, thoải mái, cô sẵn sàng gợi ý cho con gái phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên, thậm chí là còn cho thêm tiền.

Vì môi trên khá mỏng, nên nữ ca sĩ đề nghị chi tiền cho con để bơm môi, tuy nhiên, Gia Bảo cho biết cô bé thích việc lạm dụng thẩm mỹ để làm đẹp.

Với việc học của con, cô cũng khá thoải mái, nữ ca sĩ không quá áp lực việc hành lên con mà để con cái tự do phát triển. Cô từng nói: “Những vị phụ huynh luôn áp đặt ước mơ của mình cho con cái. Tôi suy nghĩ nhiều thì thấy ước muốn, năng lực của con mới thật sự là của con. Mình học ở đâu cũng vậy thôi, vì nền giáo dục ở Việt Nam cũng rất tốt. Tôi cảm nhận rằng con học ở đâu cũng được, miễn là thành người, thành tài. Cái quan trọng nhất là khi học xong, con giúp ích cho đất nước".

Bên cạnh đó, Hiền Thục làm bạn với con, thoải mái với con không có nghĩa là buông lỏng cho con với đời mà cô luôn khéo léo giao tiếp với con bằng những hình thức như tin nhắn, thư tay khi con gái đến tuổi dậy thì. Cô cũng luôn đặt ra những nguyên tắc mà con gái không được phạm phải: "Tôi không bắt Gia Bảo học thật giỏi nhưng nhất thiết không được lười biếng. Tôi nói với con phải biết xoay chuyển cuộc đời vì không ai có bổn phận đối xử tốt với mình. Con gái tôi không cần phải trở thành người xuất chúng hay ông này bà nọ nhưng phải là người tốt, có lòng trắc ẩn".

Dù không chịu bất kì áp lực nào từ việc học hành, nhưng Gia Bảo đã sớm ý thức được việc học là vô cùng quan trọng. Hiện cô bé đang theo học ngành Quản trị sự kiện ở Việt Nam chứ không đi du học như nhiều đứa trẻ con nhà có điều kiện khác.

Hiền Thục cũng tiết lộ thêm, những điều muốn làm, cô đều hỏi qua ý kiến Gia Bảo. “Tôi không thể dùng quyền làm mẹ của mình áp đặt lên ý kiến của con. Tôi chỉ có một mình bé thôi, nếu như bé học ở xa, tôi không nỡ. Nhưng yếu tố đó chỉ là phụ, còn quan trọng nhất là ước muốn của bé. Nếu Gia Bảo cảm thấy vui, hạnh phúc khi chọn được ngôi trường mà mình ưng ý thì tôi cũng hài lòng", nữ ca sĩ cho hay.

Có lẽ cũng chính nhờ được mẹ khéo léo nuôi dạy như vậy mà con gái Hiền Thục càng lớn càng nhận nhiều lời khen ngợi từ mọi người.