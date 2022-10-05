'Mẹ chồng quốc dân ' khoe body cực hot dù đã U60

TikToker Hạnh Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (52 tuổi, ngụ TP.HCM) thu hút gần 600.000 lượt follow, hơn 12,5 triệu lượt thích. Cô còn được biết đến với danh xưng "mẹ chồng quốc dân" qua 1 chương trình có tên là "Mẹ chồng nàng dâu". Cụ thể, cô được cư dân mạng yêu mến bởi những chia sẻ thẳng thắn, những quan điểm, suy nghĩ đầy mới mẻ, hiện đại của mình trước hoàn cảnh 'lỡ 1 lần đò' của con dâu, đặc biệt là khi con dâu đã có một đời chồng và 3 con riêng trước khi kết hôn với con trai của cô.

Độ hot của cô ngày càng được nhiều người biết đến, kênh TikTok của 'mẹ chồng quốc dân' cũng tăng lên đáng kể. Ngày càng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, trên kênh cá nhân của mình, cô thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống hàng ngày, những khoảnh khắc bên con cháu, thậm chí sẵn sàng bắt trend mọi xu hướng mới nhất trên nền tảng này không hề thua bất kỳ bạn trẻ nào. Rất nhiều người theo dõi bày tỏ sự thích thú và khẳng định được truyền rất nhiều năng lượng tích cực từ sự lạc quan, yêu đời của TikToker đặc biệt này.

Cô Hạnh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con cháu

Nhiều cư dân mạng cho rằng, mỗi khi xem những video của cô Hạnh, tâm trạng luôn cảm thấy vui tươi, yêu đời, bởi lẽ trong những video của mình, cô Hạnh luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem bởi tính cách thú vị, vẻ ngoài rạng rỡ.

Luôn mang năng lượng tích cực, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ khiến người xem đều cảm thấy quý mến độ trẻ trung của U60.

Không chỉ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, mới đây, cô còn khiến dân tình được phen trầm trồ trước màng khoe body cực 'nóng' của mình. Bất chấp độ tuổi U60 , cô không ngần ngại diện trang phục bikini quyến rũ rồi đứng tạo dáng ở biển, nữ TikToker đã cho thấy thân hình săn chắc, khỏe khoắn của mình khiến nhiều chị em cũng phải ganh tị.

Bức ảnh mới nhất được cô Hạnh Nguyễn chia sẻ khoe trọn vóc dáng săn chắc.

Sau khi đăng tải những hình ảnh đầy gợi cảm, bên dưới phần bình luận, rất đông người hâm mộ đã dành lời khen cho cô Hạnh Nguyễn bởi quản lý cơ thể quá tốt. Nhiều cô gái trẻ còn nhanh chóng hỏi xin bí quyết tập luyện, giữ dáng để có được diện mạo cực “bốc” như cô Hạnh Nguyễn.

Xinh đẹp, cởi mở lại có thân hình đáng ngưỡng mộ, đó là những lý do vì sao “mẹ chồng quốc dân” lại tự tin đăng kí tham gia cả thi Hoa hậu. Cô từng chia sẻ hình ảnh xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho doanh nhân người Việt, so tài với những thí sinh khác trẻ trung hơn và tài giỏi không kém.

Trong đêm bán kết, cô Hạnh Nguyễn lần lượt diện nhiều thiết kế từ đầm dạ hội xanh ngọc đến áo dài, trang phục công sở… Với mái tóc ngắn bạch kim nổi bật cộng thêm nụ cười luôn thường trực trên môi, nữ TikToker hoàn toàn không bị lu mờ trước bất kì đối thủ nào.

Trước đó, cô Hạnh Nguyễn còn thông báo đỗ vòng casting để trình diễn bộ sưu tập thời trang đến từ nhà thiết kế Việt có tiếng. Diện đầm body cùng đôi boots tone-sur-tone, nữ TikToker tỏa sáng trên sàn catwalk với những bước đi đầy điêu luyện cùng thần thái tự tin.

Cô từng lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế thời trang khi tham gia show tuyển chọn người mẫu.

Nói về hành động tham gia show tuyển chọn diễn thời trang này, “mẹ chồng quốc dân” chia sẻ: “Cứ nghĩ tham gia chỉ để động viên các mẹ, các chị hãy tự tin là chính mình. Suy nghĩ của mình là chỉ có các bạn trẻ mới đủ tiêu chuẩn để thành người mẫu, mình rất bất ngờ khi nhận về kết quả này.”

Để giữ được vóc dáng hiện tại, cô Hạnh Nguyễn cũng phải duy trì việc tập luyện thường xuyên cùng chế độ sống khoa học. Trên kênh riêng, nữ TikToker thường đăng tải các video tập luyện, chủ yếu là những bài tập squat, nhảy theo nhạc, plank hay chạy bộ...

U60 thường xuyên luyện tập thể thao để giữ cơ thể săn chắc, khỏe khoắn

Về phương pháp ăn uống, cô Hạnh Nguyễn thường bắt đầu ngày mới với một ly sữa gạo lứt, kèm theo đó là hạn chế đồ dầu mỡ, tăng cường ăn rau xanh và hoa quả tươi. Ngoài ra, để giữ cho làn da mịn màng, tươi trẻ thì bổ sung nhiều nước là điều không thể thiếu trong chu trình chăm sóc cơ thể của “mẹ chồng quốc dân”.

Nhờ chế độ ăn phù hợp, đã góp phần giữ gìn nhan sắc trẻ trung của 'mẹ chồng quốc dân'.

Không chỉ sở hữu ngoại hình 'bất chấp tuổi tác', cô còn gây ấn tượng bởi phong cách thời thượng, bắt kịp mọi xu hướng hiện đại. Khi xem những bộ cánh vừa hiện đại, hợp thời, vừa "cool ngầu" của cô Hồng Hạnh trên TikTok, không ít người ngỡ ngàng khi biết hiện tại cô Hạnh đã bước sang độ tuổi U60.

Vậy mới thấy bất kể ở lứa tuổi nào cũng có thể làm đẹp và yêu chiều bản thân. Cô Hạnh chính là một ví dụ điển hình cho câu nói 'không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân mình'.