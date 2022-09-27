"Hot girl phòng gym" Vũng Tàu - Heri Trương chia sẻ bí quyết mặc đồ tập gym xuống phố sao cho không gây phản cảm người nhìn.

Heri Trương được biết tới là một gymer, có lượt người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Cô đến từ Vũng Tàu và hiện đang theo học tại trường Đại học Tài chính. Cô nàng được biết tới là một tín đồ tập gym, một hot girl mạng xã hội khi có lượng người theo dõi lớn. Hot girl phòng gym Vũng Tàu - Heri Trương Trên trang cá nhân, Heri Trương thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ, cô nàng cũng thường xuyên khoe thành quả tập luyện với hình ảnh eo thon hông nở nang.

Thân hình săn chắc gợi cảm của cô có được do tập luyện kiên trì, kết hợp chế độ ăn khoa học. Cô nàng không chỉ sở hữu thân hình vạn người ao ước, mà còn có gu thời trang vô cùng ấn tượng. Tự tin với hình thể, Heri Trương thường xuyên lăng xê những trang phục tôn dáng tối đa, theo đuổi phong cách thời trang cá tính, sexy nhưng cô không gây phản cảm. Tuy nhiên, một trong số những item được nữ gymer chọn mặc thường xuyên là đồ tập gym.

Sở hữu thân hình bất chấp trang phục, cô nàng vẫn ưu ái việc khoác lên mình những bộ đồ tập năng động Với cô nàng, trang phục tập luyện rất quan trọng, Heri Trương khi diện những trang phục này thường rất khéo léo và cẩn thận chọn lựa, với tiêu chí không chỉ mặc khi tập luyện mà còn ứng dụng trong cuộc sống đời thường, trước là phải đẹp và năng động, sau là khoẻ khoắn mà không phô. Heri Trương chia sẻ: "Với tôi mỗi buổi đến phòng tập là phải mặc đẹp, trang phục chiếm 70% sự tự tin của tôi. Khi mặc một trang phục mình thích, mình tự tin thì mình làm gì cũng thoải mái... Và đi tập gym cũng vậy, tâm trạng phải thoải mái thì hôm đó năng suất tập luyện mới cao. Tủ đồ của tôi, đồ tập gym là nhiều nhất. Tôi đam mê mua đồ gym và những thương hiệu thể thao gửi cho tôi rất nhiều". Nữ gymer Vũng Tàu chia sẻ thêm. Là một tín đồ phòng gym, nên những trang phục của cô thường ưu tiên hở lưng một chút vì tuyến mồ hôi là nguyên nhân dễ gây ra mụn, nếu để lưng ẩm ướt sẽ gây ra mụn ẩn. Cô khuyên chị em nên chọn trang phục có loại vải co giãn thoải mái, thoáng, thấm hút mồ hôi tốt. Heri Trương nhấn mạnh, trong phòng gym và ngoài phòng tập là hai không gian khác nhau, hãy có những lựa chọn an toàn để không gây phản cảm cho người nhìn.

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