Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 10:50

Hot girl Thanh Tâm hóa cô dâu xinh lung linh sau khi thi hoa hậu.

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) là gương mặt nổi đình đám trên mạng xã hội từ những đoạn clip "thả thính" đăng tải lên TikTok, đặc biệt là câu nói tạo trend"Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ".

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 1
Hot girl nổi lên nhờ những clip thả thính "siêu ngọt" trên nền tảng Tiktok

Dường như cô nàng có một khởi đầu khá thuận lợi để bước chân vào showbiz, thế nhưng những ồn ào về phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội hay những lần "lộ" nhan sắc ngoài đời khác xa so với hình ảnh trên trang cá nhân đã khiến cái tên "hotgirl trứng rán" gắn liền với thị phi suốt một thời gian dài.

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 2
Nhan sắc trên mạng xã hội và ngoài đời khiến khán giả phải "bật ngửa"

Dựa vào tên tuổi của mình trên mạng xã hội, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm từng thử sức ở khá nhiều lĩnh vực nghệ thuật như tham gia thi Hoa hậu, đóng phim, mẫu ảnh... Trần Thanh Tâm liên tục thu hút sự chú ý với các vai trò khác nhau. Cô nhận được nhiều lời mời đóng MV, đóng phim. Gần đây, Thanh Tâm tham gia chương trình Miss Fitness Vietnam 2022 và dừng chân ở top 30 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức với vai trò MC ở Đài truyền hình VTV và THVL. Tuy nhiên, dường như Thanh Tâm vẫn chưa gây được ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả để bước khỏi cái bóng "hot girl TikTok". 

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 3Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 4

Vừa qua, hot girl Trần Thanh Tâm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi hé lộ nhiều khoảnh khắc đi thử váy cưới và xuất hiện trên lễ đường. Không những vậy, cô còn úp mở chuyện lên xe hoa: "Tâm tin rằng ngày mà mình làm cô dâu sẽ là ngày đẹp nhất. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới này cũng hồi hộp và thiêng liêng đến vậy".

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 5
Hot girl xuất hiện trong bộ váy cưới lung linh, nhan sắc xinh đẹp khác hẳn mọi khi 

Tuy nhiên, sau khi khiến cư dân mạng "bán tín bán nghi", Thanh Tâm đã chính thức tiết lộ trên trang cá nhân sự thật về chiếc váy cưới này. Hot girl cho hay, đây chỉ là hình ảnh cô diện váy cưới trong một show truyền hình chứ không có chuyện lên xe hoa ở tuổi 22.

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 6
Hot girl Thanh Tâm khẳng định "chưa lấy chồng, còn lo ế".

"Ngày mai, em là cô dâu mới. Ngày mai em mặc chiếc áo… đầm thật xinh trong show diễn thời trang. Chứ bé Tâm chưa có lấy chồng nha mọi người, bé Tâm vẫn còn lo ế đây này", hot girl sinh năm 2000 viết. 

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 7

Chia sẻ của Thanh Tâm khiến bạn bè của cô thích thú bình luận: "Vui quá thì lấy luôn cũng được haha", "Bất ngờ chưa bà già", "Ui trời tưởng cưới thiệt hông á", "Xinh quá, dâu này mị hốt về được khum", "Cô dâu đẹp quá nhỉ"...  

Hé lộ sự thật loạt ảnh hot girl 'trứng rán' - Thanh Tâm hóa cô dâu ở tuổi 22 - Ảnh 8

Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nhưng Thanh Tâm vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, mạnh mẽ đối mặt với dư luận.

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