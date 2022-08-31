Lê Thụy là một cái tên mới nổi trong cộng đồng mạng Việt gần đây, đặc biệt là nền tảng TikTok. Là một TikToker Gen z với những video truyền tải nội dung tích cực, yêu đời và tự tin vào bản thân. Dù không sở hữu nhan sắc như hot girl, thường xuất hiện với những hình ảnh ăn mặc đơn giản có phần xuề xòa, Lê Thụy vẫn ghi điểm với rất nhiều netizen và sở hữu lượng người theo dõi “khủng” bởi tính cách quá hài hước.

Lê Thụy tỏ ra không hề quan tâm trước những ý kiến khuyên bảo cô nên chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, cô nàng vẫn chọn cách “sống thật” với diện mạo của mình, nhất quyết không trang điểm hay dùng hiệu ứng. Dần dần, người ta lại chăm chú xem cô nàng cũng vì sự chân thực đó và thấy TikToker này thu hút bởi sự "điên không có điểm dừng", đã thế còn rất có duyên.

Ngoài ra, nhờ khả năng "bắn tiếng Anh" như gió, phong thái tự tin cùng cách nói chuyện hài hước, vui vẻ trong những video truyền động lực của cô nàng. Cô nàng cũng được ngưỡng mộ khi tự lập, kinh doanh online từ rất sớm.

Được biết, đoạn video giúp Lê Thụy "bỗng dưng nổi tiếng" chính là việc giải đáp thắc mắc của một cư dân mạng về chuyện mình "để lông nách". Thông thường nếu như người khác, họ sẽ tìm cách lơ đẹp nó đi, tuy nhiên với Lê Thụy thì ngược lại. Cô không ngần ngại mà đáp trả câu hỏi tế nhị này rằng: “Không phải mình không muốn cạo mà mình cạo xong rồi nó mọc lại, nó cứng như cái rễ tre vậy đó, nó đâm vô cái nách đau chứ bộ". Và lập tức điều này gây sốt, nhận về cả triệu lượt thả tim vì sự thành thật đầy hài hước vừa dễ thương của Lê Thụy.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Lê Thụy liên tục nhận phải rất nhiều “gạch đá” vì những pha thể hiện có phần “ố dề” của mình. Trong đó phải kể đến những lần Lê Thụy tạo dáng giơ tay để lộ vùng dưới cánh tay rậm rạp hay biểu cảm gương mặt “lố”. Chính vì biểu cảm và hành động này lặp đi lặp lại, Lê Thụy đã đánh mất đi hình ảnh đẹp trong mắt nhiều người.

Cô nàng từng nhận không ít "gạch đá" vì hành động có phần "kém sang" của mình khi tham gia một sự kiện

Thế nhưng mới đây, Lê Thụy bất ngờ tung ra những hình ảnh mới nhất của bản thân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Theo đó, lần này Lê Thụy ăn mặc chỉn chu, make-up và làm tóc xịn xò chứ không phải là cô gái "tóc bết, mặt nhiều mụn" mà mọi người vẫn thường thấy.

Cô nàng make- up, làm tóc, chọn trang phục chỉn chu trong loạt ảnh mới

Cách tạo dáng phù hợp, tôn lên nét Trung hoa đúng với concept

Thậm chí, chính Lê Thụy cũng thấy ngỡ ngàng với tạo hình lần này của mình. "Bất ngờ chưa? Chuyến này mà có lỡ đi lạc, ba mẹ nhớ in mấy tấm này mỗi hẻm dán 100 tấm giùm con nha".

Không những vậy, nữ Tiktoker còn "thả thính": "Tết Trung thu đừng rước đèn nữa, rước em đi nè mọi người".

Ngay lập tức, những hình ảnh mới của Lê Thụy đã "gây bão" cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng thích thú trước sự xinh đẹp, chỉn chu của nữ Tiktoker. Bên cạnh đó, với những chia sẻ hài hước của Lê Thụy, nhiều người càng thêm có cảm tình với cô nàng.

Hiện tại kênh TikTok của Lê Thụy đã có 1,5 triệu người theo dõi cùng 31,9 triệu lượt yêu thích. Điều này chứng tỏ độ hot của cô nàng này "không phải dạng vừa". Trong tương lai, cô gái trẻ mong muốn có thể kiếm được thật nhiều tiền để mua nhà cho bố mẹ, đưa cả gia đình đi du lịch thường xuyên.

Dù thường xuyên diễn "lố" và có phần "ô dề", nhưng nữ Tiktoker này cũng có lúc "lặng im" và nghiêm túc khiến nhiều người bất ngờ.