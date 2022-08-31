Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao "cực khủng" nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 15:15

MC Diệp Chi đầu tư khủng cho con gái luyện tập bộ môn đắt đỏ - pilates.

Sinh năm 1986, Diệp Chi được biết đến trong vai trò MC/BTV giàu kinh nghiệm của Đài truyền hình Việt Nam. 8X từng "cầm trịch" nhiều chương trình Rung Chuông Vàng, Đối Mặt, Điều Ước thứ 7, Đường Lên Đỉnh Olympia,... Ngoài đảm nhận vai trò MC, cô còn là đạo diễn.

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, ông xã Diệp Chi là MC Trung Kiên được yêu thích trong chương trình Đối Mặt, SV 2012. Tuy nhiên sau khi kết hôn, anh đã rời nhà đài ra làm kinh doanh riêng. 

Năm 2011, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng tên An Nhiên (hay còn gọi là Sumo). Khoảng thời gian sau kết hôn, nữ MC liên tục khoe ảnh hạnh phúc bên chồng con.

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 2
Cả hai đón ái nữ đầu lòng vào năm 2011 

Thời gian qua đi, ái nữ nhà Diệp Chi ngày nào đã trưởng thành, xinh đẹp ở độ tuổi 11. Mới đây trên trang cá nhân, MC Diệp Chi gây chú ý khi cập nhật dòng trạng thái mới. Nội dung bài viết liên quan đến chuyện tập tành giữ gìn sức khỏe của ái nữ.

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 3
Con gái Diệp Chi hiện tại 11 tuổi 

Cụ thể, MC Diệp Chi đã chia sẻ hình ảnh con gái là bé Su Mô tập luyện trên trang FB cá nhân của mình: "Được truyền cảm hứng từ các idol xứ Kim chi, mẹ và em Mô quyết định làm quen với một bộ môn mới là Pilates trong mùa hè năm nay. Lịch tập mỗi tuần 3 buổi nhưng nhiều lúc mẹ quá bận, không thể sắp xếp được. Mẹ dụ Mô cùng nghỉ, đợi nhau đi học sau nhưng Mô vẫn quyết tâm đi học một mình. Nàng bảo 'cơ thể đang quen rèn luyện, không thể để nó chây ì được mẹ ạ'. Và thế là cứ đúng giờ nàng đi bộ đến lớp, học một mình với cô giáo. Cực kỳ chăm chỉ và kỷ luật".  

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 4

Đọc tâm sự của MC Diệp Chi mới thấy cô chăm con khéo chừng nào. Sumo 11 tuổi đã rất tự giác tập luyện nên cô nhóc có ngoại hình cao lớn hơn mẹ.

Qua một số hình ảnh MC xứ Nghệ đăng tải, Sumo đang hăng say tập theo các động tác của cô giáo dạy pilates.

Qua lời chia sẻ của cựu MC Đường Lên Đỉnh Olympia, có thể thấy bé Su Mô luôn rất có ý thức luyện tập. Nhờ vậy nên ở tuổi 11 cô bé đã cao lớn hơn mẹ, sở hữu thân hình vừa vặn. Hình ảnh của Su Mô trong lớp pilates đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết ai cũng dành lời khen ngợi cho cô bé khi nghiêm khắc với cơ thể từ nhỏ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp như Hoa hậu. Một số người cũng bày tỏ rất mê bộ môn này nhưng lại không đủ điều kiện để đi tập. 

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 5
Con gái Diệp Chi rất chăm chỉ, kỉ luật rèn luyện bộ môn này

Trên trang cá nhân của mình, MC Diệp Chi cũng chia sẻ thêm: "Đồng hành cùng con tích cực vận động và rèn luyện cơ thể luôn là cách để mẹ cổ vũ Mô phấn đấu cho mục tiêu vui khỏe, mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm đa dạng các bộ môn khác nhau. Không chỉ với Pilates, Mô luôn duy trì tập luyện với những bộ môn yêu thích như bơi lội, lặn biển, kick boxing, đi bộ đường dài... Mẹ thấy Mô trau dồi được rất nhiều đức tính tốt thông qua những trải nghiệm này. Thể thao thao chính là môi trường lý tưởng để cùng con rèn ý chí đấy các bố mẹ ạ."

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 6
Nhờ chăm chỉ luyện tập, An Nhiên sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 11 tuổi

Dù mới 11 tuổi nhưng con gái MC Diệp Chi đã gây ấn tượng với chiều cao khủng và nhan sắc xinh đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ ngoan ngoãn, tình cảm, An Nhiên còn học khá giỏi. Diệp Chi từng khoe cô bé tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần).

Ái nữ nhà MC Diệp Chi mới 11 tuổi nhưng sở hữu chiều cao 'cực khủng' nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này - Ảnh 7
Không chỉ ngoan ngoãn mà cô bé còn có thành tích học tập rất tốt.
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