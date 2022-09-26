Trải qua nhiều mối tình không suôn sẻ, thậm chí bị lừa mất nhà, nữ MC nêu rõ quan điểm sống "tiền là thứ vô cùng quan trọng"

Vừa là MC, vừa giữ vai trò diễn xuất trong nhiều bộ phim ăn khách, với tầm ảnh hưởng hiện tại của Sam - mỹ nhân sinh năm 1990 dễ dàng tậu được nhà và xế hộp tiền tỷ dù chỉ mới bước qua tuổi 30.

Hiện Sam là một trong những MC đắt show của showbiz Việt, dù đã bước qua tuổi 32 nhưng Sam vẫn khiến nhiều chị em ganh tỵ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, ngày càng mặn mà, thanh lịch và trưởng thành. Nhiều khán giả vô cùng thắc mắc khi dù sở hữu nhan sắc đỉnh cao và tài năng có thừa như vậy nhưng Sam vẫn độc thân. Dù đả bước qua tuổi 30, nhưng Sam vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không kém những mỹ nhân Việt khác. Ở thời điểm hiện tại, nhờ nỗ lực cống hiến với nghề, Sam đã có một cuộc sống viên mãn về nhiều mặt, từ nhan sắc xinh đẹp tới sự nghiệp thành công. Tuy nhiên, cô từng trải qua những chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ.

Không dừng lại ở việc làm MC, cô nàng còn được nhiều khán giả biết đến và yêu mến qua những vai diễn ấn tượng, lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp. Cô nàng còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ dù mới hơn 30 Trước đó, khi tham gia vào chương trình Tài tám tếu trình làng tập 10, nữ MC đã tiết lộ rằng bản thân từng bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền. Cô bị lợi dụng, bị mất tiền và một căn nhà mặt tiền trên phố. Cô cho biết: “Em bị lừa 1 căn nhà, 1 chiếc xe với lại 1 đống tiền. Vay mượn ngân hàng tùm lum hết, lúc đó không có tiền, vừa mua nhà trả góp”. Sam thẳng thắn chia sẻ quá khứ không vui với bạn trai cũ và nêu quan điểm về chuyện tài chính của phái mạnh trong chương trình Tài tám tếu Sam tâm sự thêm: “Tôi quá dại dột nghe lời đàn ông, cứ đưa tiền cho họ. Từ sau vụ đó, tôi nhận thức rằng tiền rất quan trọng. Khi đàn ông không có tiền, họ lừa gạt tình cảm của tôi”.

Trải qua những điều xui xẻo đó, cô nàng đã ý thức rằng tiền là thứ vô cùng quan trọng dù trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy. Khi trải qua nhiều mối tình không mấy êm đẹp, cô nàng hiện tại đã rút nhiều kinh nghiệm và giữ quan điểm đàn ông cần có tiền trước khi tính đến chuyện yêu. Hot girl cho rằng khi đàn ông chuẩn bị vững vàng về tài chính, họ sẽ tự tin hơn khi tiến tới chuyện yêu đương. Sự tự tin sẽ toát ra nét quyến rũ đặc biệt đối với các cô gái. “Tiền không thể là thước đo để đánh giá một con người nhưng nó lại là thước đo để đánh giá thành công của một người đàn ông”, cô nói. Sam chia sẻ, cô muốn hẹn hò với những người đàn ông có tiền, bởi họ luôn có sự tự tin nhất định. Cô cũng đặt ra tiêu chuẩn bạn trai phải sở hữu 30 - 40 tỷ đồng. Trước ý kiến thuyết phục của cô nàng, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra đồng tình với suy nghĩ này. Đặc biệt là khi cô nàng đã phải trải qua một mối tình không đẹp với người cũ, nên không thể phủ nhận được khi Sam đưa ra quan điểm rằng cô muốn hẹn hò với những người đàn ông có tiền. Bởi những người đàn ông vững vàng chuyện tài chính luôn toát ra được sự tự tin, cuốn hút đối phương nhiều hơn. Nữ diễn viên đặt tiêu chuẩn bạn trai phải sở hữu 30 - 40 tỷ đồng và từng gây tranh cãi dư luận một thời gian. Tuy nhiên, những tranh luận này cũng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả bởi bản thân của hiện tại, cô nàng một nữ MC thành công nhất nhì của showbiz, sở hữu khối tài sản lớn, nên nhiều người cho rằng Sam có quyền đòi hỏi một mối tình với những người đàn ông thành công. Dù hiện tại cô nàng vẫn lẻ bóng tại các sự kiện, hay trong cuộc sống đời thường, nhưng người hâm mộ vẫn đang mong ngóng ngày cô nàng công khai nửa kia. Cô nàng liên tục tậu nhiều xế hộp đắt đỏ để phục vụ cho việc đi làm của mình Cô nàng từng khiến dân tình phải trầm trồ khi sở hữu căn nhà 2 triệu USD khi mới 27 tuổi Nam ca sĩ - Jun Phạm cũng từng phải tỏ ra ganh tỵ, lóa cả mắt trước cơ ngơi bạc tỷ của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-qua-nhieu-moi-tinh-khong-suon-se-tham-chi-bi-lua-mat-nha-nu-mc-neu-ro-quan-diem-song-tien-la-thu-vo-cung-quan-trong-507046.html