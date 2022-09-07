Vẻ đẹp siêu thực của "tiên nữ Đông Âu" khiến nhiều người phát cuồng

Hiện tại, người đẹp Anastasia Cebulska đang có 1.3 triệu người theo dõi trên Instagram. Nàng hot girl sinh năm 1995 được biết đến trước nhất ở Trung Quốc bởi cô từng có thời gian du học ở Chiết Giang. Anastasia Cebulska cao 1m72, nặng 48 kg. Vì yêu thích văn hóa Trung Quốc nên cô đã đến Chiết Giang để học tập sau đó thành công với sự nghiệp người mẫu. Nhờ ngoại hình chuẩn chỉnh, Anastasia Cebulska dễ dàng phát triển công việc người mẫu tự do của mình.

Anastasia Cebulska là người mẫu mang quốc tịch Belarus hiện đang hoạt động chủ yếu tại châu Á, nhiều nhất là Trung Quốc và Thái Lan.

Báo chí Trung Quốc nói rằng cô mang vẻ đẹp lý tưởng mà 99% phụ nữ mong muốn và gọi cô bằng những danh xưng như " nữ thần ", "búp bê sống".

Người đẹp được ví như một nàng "búp bê sống"

Anastasia Cebulska mang vẻ đẹp thanh thoát đậm chất châu Âu với sống mũi cao, đôi mắt sâu, to, tròn thu hút và làn da trắng mịn màng.

Cô từng xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue phiên bản Thái Lan, là bước đệm cho hành trình người mẫu chuyên nghiệp.

Nhiều người cho rằng cô mang vẻ đẹp pha trộn giữa Audrey Hepburn, Anne Hathaway, Angelababy và Angelina Jolie. Vẻ đẹp lai 4 dòng máu đã giúp Anastasia Cebulska nhanh chóng trở nên nổi bật khi đến các quốc gia châu Á.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô còn có vóc dáng gợi cảm. Anastasia Cebulska thường xuyên chơi thể thao tập thể dục để sở hữu hình thể thon gọn.

Ngoài ra Anastasia Cebulska còn chăm chỉ tập yoga. Người đẹp chọn yoga dây, một loại hình yoga mới đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây mặc dù yoga dây đòi hỏi nỗ lực hơn bình thường.

Về chế độ ăn uống, Anastasia Cebulska không ăn kiêng quá khắt khe. Cô vẫn thích khám phá những món ăn mang đậm phong cách ẩm thực Trung Hoa.

Có niềm đam mê với ăn uống, nhưng cô nàng vẫn cố gắng cân bằng giữa việc ăn và luyện tập để duy trì vóc dáng thon gọn như hiện tại.

Cũng vì ngoại hình thu hút nên Anastasia Cebulska còn bị nhiều người giả danh trên mạng xã hội đến mức cô phải lên tiếng đính chính.

Anastasia Cebulska chia sẻ những thiên thần của Victoria's Secret đã tác động nhiều đến cô và cô muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Anastasia Cebulska đang nhận được nhiều sự yêu mến tại Trung Quốc cũng như người hâm mộ ở các nước châu Á bởi vẻ ngoài khác lạ xinh đẹp của mình.