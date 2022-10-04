Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, "ngã gục"

Nữ MC VTV Mai Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1m75. Mai Phương cũng từng gây chú ý khi có tên trong danh sách thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, được biết Mai Phương không phải là người đăng ký tham gia mà là do bạn bè lấy ảnh cô gửi hồ sơ tham gia.

Ngô Mai Phương là nữ MC nổi tiếng, quen mặt khán giả trên kênh VTV6, cô được mệnh danh là một trong những MC xinh đẹp nhất đài với nụ cười "chuẩn hoa hậu". Với gương mặt xinh đẹp, thanh tú và cách nói chuyện có duyên Mai Phương khiến người đối diện như bị "say nắng”. Cũng nhờ lợi thế đó mà ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, 9x đã nhận được nhiều lời mời người mẫu ảnh lookbook, đóng quảng cáo và cộng tác viên cho một vài dự án khác.

Sở hữu thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh, cô nàng dễ dàng cân nhiều loại trang phục khác nhau. Là MC của một chương trình truyền hình nên Mai Phương thường lựa chọn phong cách thời trang khá lịch sự, kín đáo nhưng không kém phần trẻ trung. Nhưng ở ngoài đời, Mai Phương cũng theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng nên lần hiếm hoi khoe đường cong cơ thể với bikini hay đồ bó sát khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vốn theo đuổi phong cách kín đáo, lịch sự, nữ tính, Ngô Mai Phương được đặt biệt danh "MC kín đáo nhất VTV"

Khi đi làm là thế, ngoài đời cô nàng tự do theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, nhờ có thân hình chuẩn 3 vòng, những bộ cánh bikini không bao giờ làm khó được cô nàng.

Những lần diện trang phục bikini của nữ MC luôn khiến dân tình phải xuýt xoa, ngưỡng mộ vì quá nóng bỏng.

Mai Phương từng cho biết để có được thân hình như hiện tại phải trải qua thời gian luyện tập chăm chỉ. Cô đến phòng tập ít nhất 3-4 buổi/tuần, tập gym kết hợp boxing. Ngoài ra, nữ MC quê Hải Phòng cũng có chế độ ăn uống hợp lý, không quá kiêng khem, chỉ hạn chế tinh bột, chất béo và không ăn sau 9h tối. Cô cũng mua một bình đựng nước 2 lít để đảm bảo mình uống đủ nước mỗi ngày.

Nhờ nhan sắc vượt trội, mà cô nàng Mai Phương từng giành được nhiều giải thưởng đáng chú ý ở những cuộc thi sắc đẹp như Á khôi của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Á khôi Ảnh Hà Nội năm 2016, Top 4 cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Hoa Học Trò...

Không chỉ dừng ở vai trò là MC, cô nàng từng lấn thân qua diễn xuất và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giả. Cô lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính trong bộ phim “Yêu hơn cả bầu trời” và đóng khách mời trong “Thương ngày nắng về”.

Được biết, vào cuối tháng 11/2021, MC Ngô Mai Phương tiết lộ đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai. Vì tình hình dịch bệnh nên cô chỉ tổ chức tiệc cưới nhỏ trong khuôn khổ gia đình. Chồng của Mai Phương không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, hiện đang làm công chức nhà nước.