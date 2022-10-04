Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, "ngã gục"

Nhịp sống trẻ 04/10/2022 10:30

Hiếm khi diện những trang phục gợi cảm như bikini, nhưng mỗi lần khoe ảnh, Ngô Mai Phương nhận đều khiến dân tình "nóng mắt" bởi thân hình cực chuẩn.

Ngô Mai Phương là nữ MC nổi tiếng, quen mặt khán giả trên kênh VTV6, cô được mệnh danh là một trong những MC xinh đẹp nhất đài với nụ cười "chuẩn hoa hậu". Với gương mặt xinh đẹp, thanh tú và cách nói chuyện có duyên Mai Phương khiến người đối diện như bị "say nắng”. Cũng nhờ lợi thế đó mà ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, 9x đã nhận được nhiều lời mời người mẫu ảnh lookbook, đóng quảng cáo và cộng tác viên cho một vài dự án khác. 

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 1
Nữ MC Mai Phương (tên đầy đủ Ngô Thị Mai Phương) là một gương mặt quen thuộc trên các chương trình của VTV6.

Nữ MC VTV Mai Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1m75. Mai Phương cũng từng gây chú ý khi có tên trong danh sách thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, được biết Mai Phương không phải là người đăng ký tham gia mà là do bạn bè lấy ảnh cô gửi hồ sơ tham gia.

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 2

Sở hữu thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh, cô nàng dễ dàng cân nhiều loại trang phục khác nhau. Là MC của một chương trình truyền hình nên Mai Phương thường lựa chọn phong cách thời trang khá lịch sự, kín đáo nhưng không kém phần trẻ trung. Nhưng ở ngoài đời, Mai Phương cũng theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng nên lần hiếm hoi khoe đường cong cơ thể với bikini hay đồ bó sát khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 3

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 4

Vốn theo đuổi phong cách kín đáo, lịch sự, nữ tính, Ngô Mai Phương được đặt biệt danh "MC kín đáo nhất VTV" 

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 5
Khi đi làm là thế, ngoài đời cô nàng tự do theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, nhờ có thân hình chuẩn 3 vòng, những bộ cánh bikini không bao giờ làm khó được cô nàng. 

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 6

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 7Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 8Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 9

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 10
Những lần diện trang phục bikini của nữ MC luôn khiến dân tình phải xuýt xoa, ngưỡng mộ vì quá nóng bỏng. 

Mai Phương từng cho biết để có được thân hình như hiện tại phải trải qua thời gian luyện tập chăm chỉ. Cô đến phòng tập ít nhất 3-4 buổi/tuần, tập gym kết hợp boxing. Ngoài ra, nữ MC quê Hải Phòng cũng có chế độ ăn uống hợp lý, không quá kiêng khem, chỉ hạn chế tinh bột, chất béo và không ăn sau 9h tối. Cô cũng mua một bình đựng nước 2 lít để đảm bảo mình uống đủ nước mỗi ngày.

Nhờ nhan sắc vượt trội, mà cô nàng Mai Phương từng giành được nhiều giải thưởng đáng chú ý ở những cuộc thi sắc đẹp như Á khôi của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Á khôi Ảnh Hà Nội năm 2016, Top 4 cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Hoa Học Trò...

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 11

Không chỉ dừng ở vai trò là MC, cô nàng từng lấn thân qua diễn xuất và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giả. Cô lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính trong bộ phim “Yêu hơn cả bầu trời” và đóng khách mời trong “Thương ngày nắng về”. 

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 12

Được biết, vào cuối tháng 11/2021, MC Ngô Mai Phương tiết lộ đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai. Vì tình hình dịch bệnh nên cô chỉ tổ chức tiệc cưới nhỏ trong khuôn khổ gia đình. Chồng của Mai Phương không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, hiện đang làm công chức nhà nước.

Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 13Nữ MC VTV cứ mặc bikini là khiến bao người xuýt xoa, 'ngã gục' - Ảnh 14

 

Bí quyết mặc đồ gym xuống phố vừa năng động và đẹp mà không lo bị "lộ hàng" của "hot girl phòng gym" Vũng Tàu

Bí quyết mặc đồ gym xuống phố vừa năng động và đẹp mà không lo bị "lộ hàng" của "hot girl phòng gym" Vũng Tàu

"Hot girl phòng gym" Vũng Tàu - Heri Trương chia sẻ bí quyết mặc đồ tập gym xuống phố sao cho không gây phản cảm người nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ MC VTV MC Ngô Mai Phương MC VTV nhan sắc mỹ nhân Việt nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua