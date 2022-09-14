Bất chấp cận ngày lâm bồn, 'mẹ bầu hot nhất VTV' vẫn tung bộ ảnh ngọt lịm, khoe nhan sắc xinh đẹp tựa nàng thơ

Cuối năm 2021, Xuân Anh lên xe hoa. Tháng 4 vừa qua, "Cô gái thời tiết của VTV" hạnh phúc chia sẻ tin vui đang mang bầu bé đầu lòng.Hiện Xuân Anh đang bước vào những tháng cuối thai kỳ nên người khá nặng nề nên cô cũng không còn lên hình dẫn bản tin thời tiết.

MC-BTV Xuân Anh là gương mặt quen thuộc, chuyên dẫn dắt bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam. Cô nhận được sự yêu thích từ khán giả nhờ sự chuyên nghiệp, và sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng nụ cười cuốn hút mỗi khi lên hình.

Mới đây, BTV Thời tiết Xuân Anh đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào trong những tháng cuối của thai kỳ. Trong ảnh, Xuân Anh diện đầm trắng quyến rũ, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, trang điểm tông hồng nữ tính. Ngoài phần bụng bầu to tròn, gương mặt và cơ thể nữ MC vẫn nhỏ nhắn, không hề có sự phù nề của một mẹ bầu sắp lâm bồn.

"Nếu sau này Xoài thắc mắc hồi bầu trông mẹ như thế nào, thì xem ảnh nhé! Mẹ trân trọng vô cùng vì có bố Quỳnh và Xoài đến bên mẹ. Thế nên bộ ảnh với hoa trà hồng - 1 trong những loài hoa của tình yêu lãng mạn và hạnh phúc ra lò

Mẹ thấy bố là cười tươi rạng rỡ, cái này có ekip cô Hạ Du làm chứng khi chụp bộ hình nha con. Giờ mẹ có thêm thú vui nữa, là trêu con mỗi khi con đạp! Mà Xoài biết không, con đạp khoẻ lắm, khéo mẹ sắp tóm được bàn chân con rồi!", nữ MC ngọt ngào chia sẻ về khoảng thời gian mang thai.

Bộ ảnh đẹp tựa nàng thơ, bất chấp bụng to bầu bí

Loạt ảnh bầu đẹp rạng rỡ của Xuân Anh được bạn bè, người thân tấm tắc khen ngợi: "Như nàng thơ ý nhỉ, mẹ Xoài hạnh phúc ghê", "Mẹ bầu makeup kiểu trong veo xinh quá", "Mẹ bầu hot nhất Việt Nam", "Mẹ bầu ngất ngây quá", "Ui xuất sắc quá chị ạ, mẹ bầu xinh và thơ quá", "Eo ui trộm día, sao mà chân tay thon thả xinh đẹp quá trời", "Em có phải nàng thơ?"...