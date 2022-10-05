Mới 14 tuổi, cậu cả nhà Hoa hậu Việt đã cao gần 2m, nghe bí quyết khiến dân tình 'té xỉu' vì quá đơn giản

Nhờ có mẹ là người mẫu cao đến 1m69 - Hoa hậu tài năng cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, nên các con của nàng hậu đều sỡ hữu vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn. Đặc biệt nhất là cậu cả nhà Ngô Mai Trang, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Gia Phúc đã sớm đạt chiều cao vượt trội, chạm mốc 1m84.

Nhắc đến Kiwi Ngô Mai Trang, nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ về chuyện tình hôn nhân 16 năm giữa cô và ông xã Hoàng Dương, một doanh nhân tài giỏi trong lĩnh vực bất động sản . Trải qua bao nhiêu "sóng gió" cuộc sống, càng làm cả hai vợ chồng thêm gắn kết hạnh phúc và có được những "quả ngọt" chính là 3 cậu nhóc tỳ điển trai. Vào tháng 8 vừa qua, cô bất ngờ sinh thêm "công chúa nhỏ" đầy đáng yêu, thu hút nhiều sự quan tâm truyền thông lẫn người hâm mộ.

Không ít người xuýt xoa trước chiều cao của cậu bé, thậm chí đùa rằng nếu giữ vững tốc độ tăng trưởng này trong giai đoạn tuổi dậy thì, quý tử nhà Ngô Mai Trang sẽ cao đến 2m. Được biết từ năm 7 tuổi, Gia Phúc đã cao tới 1m38, vượt chuẩn 10cm. Không những cao lớn, Gia Phúc còn thừa hưởng ngoại hình sáng sủa từ bố mẹ, ngày càng điển trai.

Nhờ thừa gen từ bố và mẹ, mà Gia Phúc có chiều cao vượt trội, chạm mốc 1m84, cao hơn cả bố và mẹ dù mới 14 tuổi

Nhờ thừa gen từ bố và mẹ, mà Gia Phúc có chiều cao vượt trội, chạm mốc 1m84, cao hơn cả bố và mẹ dù mới 14 tuổi

Không chỉ có chiều cao ấn tượng, mà Gia Phúc còn được đánh giá là càng lớn càng điển trai

Được biết, nàng hậu vô cùng chú trọng vào chế độ dinh dưỡng khi mang thai, mẫu nữ sinh năm 1982 đã bổ sung vitamin và khoáng chất để bé phát triển một cách tốt nhất ngay khi còn trong bụng mẹ. Sau đó, cô chú trọng đến các cột mốc 3 năm đầu đời và tuổi dậy thì. Người đẹp chọn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tháng đầu và kết hợp thêm sữa công thức. Trước ba tuổi, cô cho con uống sữa của Nhật, giai đoạn 3-5 tuổi thì uống thêm sữa của Úc. Cô kết hợp hai loại sữa để con phát triển đồng đều chiều cao và cân nặng. Từ 5 tuổi trở đi, Ngô Mai Trang bỏ hoàn toàn sữa bột và cho con uống sữa tươi không đường đều đặn hàng ngày.

Kiwi Ngô Mai Trang chú trọng vào chế độ dinh dưỡng cho các con, bởi nó đóng vai trò vô cùng cần thiết trong việc phát triển cơ thể của con sau này.

Nhờ những mẹo nhỏ này, cũng dễ hiểu vì sao mà con cả của nàng hậu và ông xã doanh nhân lại cao đến vậy. Bên cạnh đó, Gia Phúc còn yêu thích tập luyện các môn thể dục như bơi lội hay bóng rổ, đây là hai bộ môn giúp tăng chiều cao vượt trội cho trẻ đang trong độ tuổi dậy thì. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ cho đến tận bây giờ, gia đình của cô vẫn quyết định duy trì việc uống sữa cho các con đến khi các con trưởng thành.

Dù vừa làm kinh doanh, song đó còn hoạt động nghệ thuật và đam đương cả vai trò làm mẹ của 4 người con, nhưng Ngô Mai Trang vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa thời gian cho tất cả mọi việc. Bên cạnh cô còn có sự giúp đỡ của chồng, nhờ vậy mà việc nuôi dạy các con không phải vấn đề quá lớn đối với cô và ông xã.