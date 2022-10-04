Xót xa trước cảnh con thơ nhìn mẹ đi tìm hạnh phúc mới, nghẹn lòng hơn khi con nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng

Vì nhiều vấn để xảy ra trong hôn nhân, mà nhiều cặp vợ chồng chọn cách 'đường ai nấy đi', thương nhất là những đứa con thơ, tuổi còn nhỏ nhưng phải chịu cảnh có mẹ thì mất bố, có bố lại vắng mẹ, thậm chí đôi khi phải sống trong cảnh cô đơn nếu bố mẹ tìm được hạnh phúc mới.

Có những đứa trẻ dù tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, trưởng thành. Chúng luôn cố gắng mang đến những niềm vui, sự hạnh phúc cho bố mẹ của mình, kể cả khi bản thân có ra sao. Cụ thể như trường hợp của bé trai dưới đây, là một minh chứng cho điều đó. Dù mẹ đi lấy chồng mới nhưng em vẫn sẵn sàng ủng hộ, chỉ mong mẹ có được hạnh phúc. Trong đoạn clip, một người phụ nữ mặc áo dài cưới màu đỏ, bên cạnh cô là cậu con trai chỉ khoảng 5, 6 tuổi. Được biết, đó là ngày mẹ đi lấy chồng mới, thế nhưng cậu bé không có vẻ gì buồn bã. Mà thay vào đó, cậu bé còn vui vẻ hát theo lời bài hát: "Mẹ có hạnh phúc thì con mới vui, đừng vì con quên đi ước mơ của mình", đồng thời không ngừng có những hành động thể hiện tình yêu thương với mẹ của mình. Hình ảnh đó đã khiến cho biết bao nhiêu nghẹn ngào, không kìm được những cảm xúc thiêng liêng.



Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Hầu hết mọi người đều cảm thấy xót xa thay cho cậu bé. Dù em còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và có những suy nghĩ rất chín chắn. Chính vì quá ngây thơ, hiểu chuyện một cách đau lòng, nên người xem càng thương em nhiều hơn. Có lẽ, đối với em, chẳng có gì quan trọng hơn là niềm hạnh phúc của mẹ. Chỉ cần mẹ được vui vẻ thì bản thân sẵn sàng chia sẻ gia đình với người khác.

Dù chứng kiến mẹ sắp đi tìm hạnh phúc mới, nhưng cậu bé vẫn bày tỏ tình cảm của mình với mẹ. Có thể thấy, cậu bé trong đoạn clip này rất yêu thương mẹ của mình, có lẽ điều mà cậu mong mỏi nhất là nhìn thấy mẹ luôn vui cười, hạnh phúc. Dân tình xót xa trước sự hiểu chuyện của cậu bé trong đoạn clip Không phải đứa trẻ nào cũng mạnh mẽ hiểu chuyện như em bé trên, những đứa trẻ vô tư thường sẽ lo lắng việc bố mẹ sẽ không ở bên cạnh mình nữa. Cụ thể, một đoạn video được đăng tải bởi tài khoản TikTok C.Y, ghi lại cảnh con khóc thét trong ngày mẹ lấy chồng khiến người xem nghẹn ngào. Đứa bé khóc thét, ôm cứng mẹ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa Sau khi mẹ lấy chồng mới, tàn tiệc là lúc mẹ theo hạnh phúc mới, có cuộc sống mới, còn con thơ đành phải trở về cùng cô bác. Dân mạng sau khi xem đoạn clip dều cảm thấy đau lòng trước hình ảnh, cậu bé nằng nặng ôm cứng lấy mẹ. Sau khi lên xe, tiếng khóc của cậu bé vẫn nức nở khiến người xem rưng rưng nước mắt. Chứng kiến những hình ảnh đau lòng này, nhiều người mong rằng, em bé sẽ chỉ phải xa mẹ một vài ngày thôi và sau khi ổn định cuộc sống mẹ sẽ đón em về chăm sóc, bù đắp tình cảm. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ chính hoàn cảnh của bản thân, bố mẹ đi bước nữa để mình bơ vơ cho ông bà chăm sóc. Cư dân mạng thương xót cho hoàn cảnh của bé trai và bày tỏ niềm lo lắng cho cuộc sống sau này của cậu bé. Kết hôn là việc trọng đại của mỗi người, nó càng quan trọng và phải cân nhắc nhiều hơn nữa nếu từng ly hôn và có con. Bởi lẽ, ai cũng có quyền được hạnh phúc thế nhưng hãy để tâm đến cảm nhận của con để chúng vui vẻ, thoải mái nhất khi bố mẹ đi bước nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-truoc-canh-con-tho-nhin-me-di-tim-hanh-phuc-moi-nghen-long-hon-khi-con-nho-hieu-chuyen-den-dau-long-509924.html