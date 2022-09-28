Cô dâu chú rể ở Quảng Ngãi tất bật "cưới nhanh tránh bão"

Thời điểm này, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt phải gồng mình chống lại sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Noru. Mọi chỉ đạo, phương án phòng chống và di tản người dân ở các tỉnh miền Trung khẩn trương thực hiện trước khi bão về.

Theo lẽ thường, đám cưới của con gái ông bà Lê Thị Thường sẽ diễn ra suốt cả ngày gồm lễ vu quy vào buổi sáng ở nhà gái, tân hôn vào buổi trưa tại nhà trai và một buổi tiệc thanh niên nhằm tiếp đãi bạn bè cô dâu chú rể vào buổi tối. Tuy nhiên, để kịp tránh bão đổ bộ vào tối nay, gia đình bà đã tổ chức đám cưới cho các con từ sáng sớm 27/9.

Tuy nhiên trước đó, một số đám cưới ở Quảng Ngãi do đã định ngày lành tháng tốt để tổ chức, hai bên cũng đã mời quan khách đến dự nên không thể dời qua ngày khác được. Trong khi Quảng Ngãi cũng là một trong những tỉnh có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 4. Trong đó có cả 2 đám cưới ở Quảng Ngãi cũng trong tình trạng "cưới nhanh, rút gọn" để còn kịp tránh bão.

May mắn là vào sáng 27/9, bão Noru vẫn chưa gây ảnh hưởng đến đất liền, thời tiết dù xấu nhưng không gây quá nhiều trở ngại cho ngày trọng đại của cô dâu và chú rể.

Đám cưới con ông bà Lê Thị Thường trúng dịp mưa bão.

Những lễ như vu quy, tân hôn hay rước dâu củng do ảnh hưởng của cơn bão mà đã được dời lên sớm hơn so với dự tính ban đầu. Trong đó, tiệc thanh niên tổ chức thay vì buổi tối sẽ được dời lên buổi trưa và hoàn tất trong chiều nay để kịp tránh siêu bão số Noru. Đến chiều cùng ngày, mọi thủ tục cưới xin đã hoàn tất, hai bên gia đình cũng yên tâm và tập trung chống bão.

Mọi thủ tục cưới xin đều được thực hiện gấp rút để kịp tránh bão

Em gái ruột của cô dâu - Nguyễn Ái Phi, cũng là người bưng quả cho chị mình đã có những chia sẻ về đám cưới trong thời tiết mưa bão, mọi người đi họ dù có hơi bất tiện nhưng ai cũng rất vui: "Trời vừa mưa vừa gió do ảnh hưởng của bão nên dù có che dù đi vẫn ướt. Có khúc chúng tôi phải đội mưa đi luôn, ướt nhẹp nhưng vui lắm. Tôi nghĩ đám cưới trong dịp bão này có chút khó khăn nhưng cũng rất thú vị, có khi lại là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình chúng tôi và các quan khách. Vừa xong đám cưới chúng tôi sẽ tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị phòng tránh bão"

Nguyễn Ái Phi và dàn phù dâu "đội mưa" bưng quả cho đám cưới của chị gái

Dù đám cưới giữa tình hình bão đang diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng ai nấy cũng đều rất vui vẻ và cảm thấy thú vị.

Ngoài ra, cùng ngày, cùng quê còn có một đám cưới khác cũng phải gấp gáp cưới buổi trưa để "chạy bão". Bà Nguyễn Thị Xứng - mẹ cô dâu đã cho hay, do ngày lành tháng tốt đã được định trước nên gia đình không thể hủy ngang. Khi đài báo bão sắp đổ bộ gia đình hai bên cũng rất lo lắng. Nhưng may mắn mọi thứ đã xong xuôi kịp thời trước khi bão về.

Vừa lo đám cưới nhưng ông ngoại của cô dâu cũng tranh thủ lấp đất vào hố nước trước cổng nhà

"Tất cả mọi thứ cần cho đám cưới đều đã được chuẩn bị như sính lễ, thuê rạp, mời khách, đồ ăn đãi khách. Vậy nên nghe tin tối nay đến sáng sớm mai bão sẽ đổ bộ, chúng tôi chỉ còn cách rút ngắn đám cưới để chạy bão chứ không thể hoãn đám cưới được. Tuy thời gian gấp rút, mọi thứ có hơi chật vật nhưng chúng tôi cũng mong đám cưới của các con sẽ được suôn sẻ. Đám cưới chạy bão như vậy sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Dù sao cũng là ngày hạnh phúc của các cháu, chúng tôi chỉ mong các khách mời thông cảm. Hy vọng đám cưới suôn sẻ, các khách mời sẽ kịp về nhà tránh bão” - mẹ cô dâu tâm sự.

Chú rể đã có mặt từ rất sớm để kịp rước cô dâu trước khi cơn bão đổ vào

Dù thời tiết và đường đi không mấy suôn sẻ cho việc bưng quả, nhưng ai nấy cũng đều hân hoan, vui vẻ hết mình trong ngày trọng đại của cô dâu và chú rể.

Được mời đi họ cho đám cưới cô dâu, bà Nguyễn Thị Liên (dì ruột cô dâu) tỏ vô cùng lo lắng vì đám cưới cháu gái diễn ra ngay đúng dịp mưa bão đang vô cùng phúc tạp: “Vừa vui mừng cho đám cưới cũng vừa lo lắng do bão lụt. Nhưng là ngày vui của các cháu nên mọi người ai cũng muốn có mặt chung vui. Tôi đi đám cưới xong là sẽ chạy về dọn đồ đạc để sơ tán tránh bão. Nghe đài báo tối nay bão sẽ đổ bộ, phải sơ tán trước buổi chiều nay” - dì cô dâu chia sẻ.

Cả hai đám cưới tuy diễn ra một cách vội vàng và còn nhiều thiếu sót, nhưng may mắn mọi thứ đã xong xuôi kịp thời trước khi bão về.

Tình hình trưa 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho biết, đã có báo cáo nhanh về thiệt hại bước đầu tại địa phương do bão số 4 gây ra.

Cụ thể, tính đến 10h30 trưa nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 633 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3 nhà sập đổ hoàn toàn, nhiều cây đổ gây tắc đường ở nhiều nơi. Và mới đây, có thông tin cho bết đã có 4 người bị thương do cơn bão, tình trạng mất điện diện rộng cũng diễn ra tại nhiều địa phương.

Bão số 4 khiến hơn 600 ngôi nhà của người dân tại Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng nặng nề