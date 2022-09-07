Màn tặng quà cưới lầy lội đến từ vị trí cô dâu, biểu cảm chú rể mới là tâm điểm khiến netizen cười ngất

Duy Thẩm được nhiều người yêu mến bởi tài năng và những review có tâm nhưng cũng không kém phần hài hước của anh chàng qua các video.

Chàng trai 9X Ngô Đức Duy (hay còn gọi với biệt danh Duy Thẩm ) là một reviewer chuyên về công nghệ. Kênh của Duy Thẩm thường chia sẻ video bình luận hay review về các thiết bị điện tử như máy tính bảng, đồng hồ thông minh, smartphone hay laptop. Với cách nói chuyện có duyên và thu hút, Duy Thẩm sở hữu kênh YouTube với 1,4 triệu người theo dõi và 573 triệu lượt xem, cùng với đó là kênh Tiktok với 3,1 triệu người theo dõi...

Trên trang cá nhân cũng như trong các clip Youtube của Duy Thẩm, không ít lần bạn gái có biệt danh tên "Q" xuất hiện. Đặc biệt là trong những clip unbox những món đồ công nghệ. Không ít những khoảnh khắc đáng yêu trong thời gian yêu nhau được Duy Thẩm đăng tải trên trang cá nhân. Trải qua nhiều năm yêu nhau, Duy Thẩm và "bạn Q" mới đây đã chính thức về chung một nhà với nhau.

Duy Thẩm và "bạn Q" mới đây đã chính thức về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc chúc phúc cho đôi trẻ, nhưng sau khi chiếc clip tặng quà trong ngày cưới được chia sẻ đã khiến dân tình phải cười ngã nghiêng trước độ đáng yêu, dễ thương của hai vợ chồng son.

Với các cô dâu, ngày cưới là ngày trọng đại và ai cũng luôn muốn giữ hình tượng xinh đẹp, thùy mị nết na. Nhưng cũng không ít lần các nữ chính biết cách tạo ra điểm nhấn cho mình.

Mới đây, cô dâu "Q" đã khiến netizen phải ôm bụng cười khi có màn tặng quà cưới cho chú rể theo trend viết vào lòng bàn tay đang hot trên MXH. Trong lúc chờ chú rể Duy Thẩm tới đón dâu, cô nàng đã viết vào lòng bàn tay với nội dung: "2 vạch rồi. Anh ơi!".

Món quà bất ngờ đến từ vị trí cô dâu

Màn tặng quà cưới đặc biệt bắt đầu bằng việc nhà gái bắt chú rể bịt mắt sau đó, cô dâu xuất hiện và... "ú òa" khi mở mắt ra đằng trai tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Biểu cảm lầy lội của Duy Thẩm khiến nhiều người phải bật cười

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người yêu mến đã gửi lời chúc đến cả hai vợ chồng và mong cả hai sẽ luôn hạnh phúc, sớm ngày chào đón thiên thần.