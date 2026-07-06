NÓNG: Hàng loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn sai quy định

Đời sống 06/07/2026 14:36

Sở Y tế TP HCM xử phạt nhiều nhà thuốc hàng chục triệu đồng do bán các loại thuốc kê đơn nhưng không có toa do bác sĩ chỉ định.

Theo thông tin từ VnExpress, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Theo đó, hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hải Châu (số 261 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) bị phạt 39 triệu đồng. Cơ sở này mắc hàng loạt vi phạm: người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép; không cách ly, biệt trữ thuốc, dược liệu không đạt chất lượng, hết hạn, đã có thông báo thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dược.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Phú Châu ( số 30/26 Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng) bị phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

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Nhà thuốc tây Phú Châu bị phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhà thuốc Mỹ Châu 6 (số 251 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa) bị phạt 19 triệu đồng vì để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động và không cách ly, biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Pharma (số 25 đường 65, phường Tân Hưng) bị phạt 22,5 triệu đồng do không duy trì điều kiện bảo quản thuốc theo quy định, không đảm bảo kho bảo quản theo hồ sơ đăng ký và không cách ly, biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quầy thuốc Quỳnh Trâm (ấp Tân Phú, xã Minh Thạnh) bị phạt 4 triệu đồng vì chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc kể từ lần cập nhật gần nhất.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế trong đợt này.

Việc công khai danh sách xử phạt nằm trong hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế TPHCM nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt đối với hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc.

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