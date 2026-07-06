Vừa mở cửa sổ, người dân không khỏi sững sờ khi phát hiện trăn khổng lồ bơi giữa các tuyến phố ngập

Đoạn clip được quay từ tháng 2/2026 tại Bali, Indonesia trong đợt mưa lũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn. Trong video, một con trăn khổng lồ được nhìn thấy bơi giữa các tuyến phố ngập, khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi xem lại.

Video 2 giờ 56 phút trước 2 giờ 56 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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